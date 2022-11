La POLOGNE fait partie de l’UE et a joué un rôle énorme dans le conflit russo-ukrainien.

Le Premier ministre Mateusz Morawiecki dirige de nombreuses opérations avec d’autres membres du gouvernement en Pologne.

Mateusz Morawiecki a été élu Premier ministre de la Pologne en 2017 Crédit : AP

Qui est le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki ?

Mateusz Morawiecki – né le 20 juin 1968 – a été élu Premier ministre de Pologne en 2017.

La famille Morawiecki a une lointaine origine allemande et le Premier ministre a déclaré que ses tantes étaient juives et avaient été sauvées par des non-juifs de l’Holocauste.

C’est un économiste, un historien et un homme politique qui a fait ses études dans plusieurs universités telles que :

L’Université de Wrocław

Université des sciences et technologies de Wroclaw

Université d’économie de Wroclaw

Université de Hambourg

Université de Bâle

Université d’État centrale du Connecticut

École de gestion Kellogg

Sa carrière politique a débuté en 2015, après un passage dans le secteur bancaire.

Il a été nommé à la fois vice-Premier ministre et ministre du Développement dans le cabinet dirigé par le Premier ministre de l’époque Beata Szydlo par le président polonais Andrzej Duda.

En mars 2016, Morawiecki a annoncé qu’il avait rejoint le parti Droit et justice et plus tard, le 28 septembre, il a été nommé ministre des Finances.

Il a examiné le budget, les finances du gouvernement, les fonds de l’Union européenne et la politique économique polonaise dans son ensemble.

En décembre 2017, le président du parti Droit et justice Jaroslaw Kaczynski a déclaré qu’il n’avait plus confiance en Beata Szydlo à la suite d’un conflit avec d’autres dirigeants de l’UE.

Szydlo a ensuite démissionné et Morawiecki a obtenu l’approbation interne du parti pour être nommée comme son successeur et est devenue Premier ministre de Pologne le 11 décembre.

Sa première action a été de nommer Szydlo comme son adjoint.

Mateusz Morawiecki est-il marié et combien d’enfants a-t-il ?

Mateusz est marié à sa femme Iwona Morawiecka.

Ensemble, ils ont quatre enfants.

Ils ont deux filles nommées Olga et Magdalena et deux fils nommés Jeremiasz et Ignacy.

La Pologne a-t-elle un Premier ministre et un président ?

La Pologne a à la fois un Premier ministre et un président.

Leur Premier ministre – Mateusz Morawiecki – est le chef du gouvernement et est responsable des politiques élaborées et des décisions prises au sein du Cabinet.

Pendant ce temps, le président – Andrzej Duda – est le chef de l’Etat.

Son rôle fait de lui le commandant suprême de l’armée et il a le pouvoir d’opposer son veto aux lois adoptées par le parlement.

Il a également le pouvoir de dissoudre le parlement dans des conditions spécifiques.

Les élections présidentielles ont lieu tous les cinq ans.

La Pologne fait-elle partie de l’OTAN ?

La Pologne a rejoint l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) en 1999.

Certaines inquiétudes ont été exprimées quant à l’aide de la Pologne à l’Ukraine, car les pays craignaient que la Russie n’attaque finalement la Pologne, et donc une partie de l’OTAN dans le processus.

Le 16 novembre 2022, la Pologne a été touchée par un missile “de fabrication russe” qui s’est écrasé en Pologne, tuant deux personnes.

Les services de renseignement américains ont initialement affirmé que l’arme avait été tirée par la Russie – un acte qui déclarerait la guerre à l’Occident.

Cependant, les responsables américains suggèrent maintenant que le missile a été tiré par les forces ukrainiennes sur un missile russe entrant.

Il s’agissait de la première attaque contre la Pologne depuis l’invasion de février.

L’armée polonaise est en état d’alerte maximale, tout comme l’OTAN, maintenant qu’un de ses pays a été touché.