Qui est le premier joueur actif de la NFL à se déclarer gay ?

Lundi, l’ailier défensif des Raiders de Las Vegas, Carl Nassib, a annoncé dans une vidéo Instagram qu’il était gay, devenant ainsi le premier joueur actif de la NFL à le faire.

Que savons-nous d’autre de lui ?

Carl Paul Nassib

(prononcé NASS-ib)

Âge: 28

Hauteur: 6 pieds, 7 pouces

Poids: 270 livres

Ville natale: West Chester, Pennsylvanie

Années dans la NFL : 5

Carrière footballistique : Après n’avoir jamais commencé un match au lycée, Nassib a rejoint l’équipe de football de Penn State en tant que remplaçant. Il lui a fallu jusqu’à ce qu’il soit en cinquième année pour devenir partant, mais une fois qu’il l’a fait en 2015, il a mené la NCAA en sacs avec 15,5 et a forcé les échappés avec six.

Il a été nommé joueur défensif de l’année Big Ten 2015 et était un consensus All-American.

Nassib a été sélectionné au troisième tour du repêchage de la NFL 2016 par les Browns de Cleveland. Il a joué pendant deux saisons avec les Browns avant d’être suspendu juste avant le début de la saison en 2018. Cependant, il a eu un moment mémorable pendant le camp d’entraînement lorsque les Browns étaient l’équipe vedette de la série de téléréalité de HBO, « Hard Knocks », alors qu’il offrait des conseils à ses coéquipiers.

La citation d’argent (pour ainsi dire) : « Qui sait ce qu’est l’intérêt composé ? C’est réel [expletive]. Les conseillers financiers sont partout. Ils vont [expletive] prends ton argent et ils prendront 1% de tout ce que tu as, et tu te diras ‘Oh, c’est 1%, ce n’est pas le cas [expletive] matière. Cela compte. Il importe un [expletive] parcelle. Parce que si tu apprends ça [expletive] vous-même, vous pouvez faire un milliard [expletive] dollars. »

Après avoir été levé, Nassib a été acquis par les Buccaneers de Tampa Bay. Il a joué pour eux pendant deux saisons, 2018 et 2019.

L’année dernière, les Raiders l’ont signé pour un contrat de 25 millions de dollars sur trois ans. En plus de jouer dans 14 matchs et de commencer cinq, il a enregistré sa première interception dans la NFL, éliminant Denver Broncos QB Drew Lock au cours de la semaine 10 et le renvoyant sur 23 verges.

Au cours de ses cinq saisons dans la NFL, Nassib a disputé 73 matchs, enregistrant 143 plaqués et 20,5 sacs.

Fait amusant: Son frère aîné, Ryan Nassib, était un quarterback remplaçant pour les Giants de New York en 2014 et 2015.

Fait amusant II : Il pense que les extraterrestres sont réels, comme il l’a noté dans l’épisode 4 de « Hard Knocks ».

« Le Premier ministre canadien de la Défense, qui est l’équivalent de notre secrétaire à la Défense, c’est juste un nom différent, est sorti publiquement et a déclaré que les États-Unis étaient en contact avec trois espèces exotiques différentes. »