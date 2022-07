Qui est le plus vieux de tous ?

Les hommes ont souligné les portraits de centenaires par le fleuriste – dont la plus grande activité est pour les funérailles – et par le bed and breakfast tenu par la sœur de M. Mameli, qui a mentionné que Seulo avait une concentration plus élevée de centenaires. (“Mais ils n’ont pas 1 000 personnes”, a répondu son frère avec mordant. “Dommage.”)

Les hommes se sont arrêtés au bar appartenant à la famille Melis qui a remporté en 2014 le record Guinness de l’âge combiné le plus élevé de plus de 800 ans pour neuf frères et sœurs vivants.

M. Mura a déclaré que le miracle économique de Perdas, comme les habitants appellent la ville, avait déjà commencé, avec une étiquette de vin inspirée par les centenaires et une nouvelle entreprise qui faisait la promotion du miel adouci par l’air “que les vieux respiraient”.

Au cours de leur promenade, lui et Mameli ont rendu visite aux anciens de la ville sur les places et sur leurs porches, et ont nourri les lignes de longévité des membres du club du siècle sur la puissance du minestrone local et de l’air de la montagne, des pois chiches et du mode de vie simple Perdasdefogu. Mais les centenaires avaient tendance à sortir du scénario.