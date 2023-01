Qui est le plus profond : TCU ou Georgia ? Notre gamme ultime de titres nationaux CFP

Les plus grandes stars du football universitaire seront pleinement exposées lundi soir lorsque la Géorgie n ° 1 (14-0) et la TCU n ° 3 (13-1) entreront sur le terrain au stade SoFi lors du championnat national des éliminatoires de football universitaire de cette année (19h30). ET).

La Géorgie, l’équipe la mieux classée du pays, a été à la hauteur de sa réputation d’être l’une des, sinon les l’équipe la plus profonde et la plus talentueuse du pays. TCU a également beaucoup de puissance sur sa liste, bien qu’elle soit la plus petite école à avoir jamais joué dans le jeu du titre CFP et un énorme outsider de 12,5 points, par FOX Bet.

Le quart-arrière du TCU Max Duggan et le Géorgien Stetson Bennett étaient tous deux finalistes du trophée Heisman, mais quel signaleur voudriez-vous sous le centre si vous deviez en choisir un seul?

Du côté défensif du ballon, Jalen Carter (Géorgie) et Tre’Vius Hodges-Tomlinson (TCU) ont été nommés All-Americans de la première équipe AP, mais quelle équipe a l’avantage sur d’autres points défensifs ?

Pour répondre à ces questions, nous avons combiné les partants projetés des deux équipes pour créer un championnat national ultime à partir de 11 à la fois en attaque et en défense.

INFRACTION

Quart-arrière : Max Duggan, TCU

Le quart-arrière senior des Horned Frogs a connu une saison exceptionnelle, lançant pour 3 546 verges et 32 ​​touchés, tout en ajoutant 461 verges et huit scores au sol. Il a été nommé joueur offensif Big 12 de l’année et a reçu le prix Davey O’Brien, tout en étant également nommé finaliste du trophée Heisman.

Revenir: Kendre MillerTCU

L’arrière junior a été une force dominante dans le champ arrière de TCU tout au long de la saison 2022. Miller a mené les Horned Frogs avec 1 399 verges au sol et 17 touchés au sol, tous deux classés parmi les 15 meilleurs au pays. Miller s’est classé deuxième du Big 12 en verges par course (6,25) et a dépassé la barre des 100 verges au sol en sept matchs cette saison. Le talentueux porteur de ballon s’est blessé au genou lors de la première moitié de la victoire du TCU au Fiesta Bowl contre le Michigan et est répertorié comme douteux avant le match de lundi.

Récepteur large : Quentin JohnsonTCU

Johnston est un receveur large qui devrait être l’un des premiers attrapeurs de passes lors du repêchage de la NFL en avril. Debout à 6 pieds 4 pouces et 215 livres, le large junior a la capacité d’étirer le terrain et de descendre avec 50/50 balles lancées dans sa direction. Il a été nommé All-Big 12 de la première équipe cette saison après avoir réussi 59 attrapés pour 1 066 verges et six touchés. Johnston a été exceptionnel lors de la victoire du TCU au Fiesta Bowl, captant six passes pour 163 verges et un score.

Récepteur large : Ladd McConkeyGéorgie

Comme Miller, McConkey est également aux prises avec une blessure avant le match de lundi, mais cela n’enlève rien au fait qu’il a connu une deuxième campagne exceptionnelle. Le receveur large de 6 pieds et 185 livres a capté 53 passes pour 674 verges et cinq touchés en 2022. Il a enregistré plus de quatre attrapés dans 10 des 14 matchs des Bulldogs cette saison.

Fin serrée: Brock BowersGéorgie

Considéré par beaucoup comme le meilleur ailier serré du football universitaire, Bowers est l’un des joueurs les plus accomplis du pays, quelle que soit sa position. Le Bowers de 6 pieds 4 pouces et 230 livres est deux fois membre All-SEC, étudiant de première année SEC 2021, deux fois All-American et lauréat du prix John Mackey 2022. Il a réussi un record d’équipe de 56 passes pour 790 verges et six touchés cette saison.

Fin serrée: Darnell WashingtonGéorgie

Ce n’est pas tous les jours que vous voyez une équipe avec deux ailiers serrés dominants alignés ensemble sur le terrain, mais c’est le cas avec Bowers et Washington de Géorgie. Mesurant 6 pieds 7 pouces et 270 livres, Washington est l’un des joueurs les plus imposants physiquement du football universitaire. Il est un atout à la fois comme bloqueur et receveur de passes, totalisant 27 attrapés pour 426 verges et deux scores cette saison pour les Bulldogs.

Ligne offensive : Broderick JonesGéorgie

Jones était une ancienne recrue cinq étoiles de la promotion 2020 qui a connu une campagne de deuxième année exceptionnelle en chemise rouge, commençant 12 matchs au tacle gauche et responsable de la protection du côté aveugle de Bennett. Jones était une sélection All-SEC de la première équipe AP cette année.

Ligne offensive : Warren McClendonGéorgie

Un démarreur de trois ans au tacle droit, McClendon est l’un des meilleurs joueurs de ligne offensifs de la SEC. Le joueur de ligne de 6 pieds 4 pouces et 300 livres a commencé chaque match au bon tacle pour les Bulldogs cette saison et était une sélection de la première équipe All-SEC en 2022.

Ligne offensive : Steve AvilaTCU

L’un des meilleurs joueurs de ligne intérieurs du pays, Avila a été une force sur la ligne offensive de TCU tout au long de sa carrière. Il est une sélection All-Big 12 à deux reprises et a été nommé All-American de la première équipe consensuelle cette saison.

Ligne offensive : Tate RatledgeGéorgie

Après avoir raté toute la saison dernière en raison d’une blessure au pied qu’il a subie lors du premier entraînement de l’année, Ratledge a beaucoup rebondi cette saison. Le natif de Géorgie de 6 pieds 6 pouces et 315 livres a été un incontournable à la garde droite des Bulldogs toute l’année.

Ligne offensive : Sédrick Van PranGéorgie

Van Pran a commencé chaque match au centre des Bulldogs cette saison, aidant à ouvrir la voie à une attaque précipitée de la Géorgie qui totalise en moyenne plus de 200 verges par match au sol. Le deuxième joueur en chemise rouge de 6 pieds 4 pouces et 310 livres a été élu deuxième équipe All-SEC en 2022.

LA DÉFENSE

Ligne défensive / rusher de bord : Robert BéalGéorgie

Beal est un bourreau de feuilles de statistiques, enregistrant 22 plaqués, deux sacs, un échappé forcé, un échappé récupéré et deux plaqués pour perte cette saison pour les Bulldogs. Il a connu son meilleur match de la saison lors de la victoire 50-30 de la Géorgie sur LSU dans le championnat SEC, enregistrant quatre plaqués, quatre hâtes QB et un sac à dos.

Ligne défensive: Dylan HortonTCU

Horton a connu une saison senior exceptionnelle, enregistrant 44 plaqués et 10 sacs, un sommet d’équipe, qui s’est classé premier dans le Big 12. Le rusher de 6 pieds 4 pouces et 275 livres a été nommé All-Big 12 cette saison. .

Ligne défensive : Jalen Carter, Géorgie

Considéré par beaucoup comme le joueur de ligne défensif intérieur le plus dominant du football universitaire, Carter fait partie de la première équipe All-American et pourrait être le premier choix du repêchage de la NFL en avril. Il est une force imposante au milieu d’une défense géorgienne qui a limité ses adversaires à seulement 12,8 points par match cette saison.

Ligne défensive: Nazir StackhouseGéorgie

Stackhouse a commencé chaque match pour les Bulldogs cette saison, enregistrant 31 plaqués en route pour être nommé dans la deuxième équipe All-SEC. Le junior de 6 pieds 3 pouces et 320 livres a joué un rôle central dans une défense géorgienne qui a limité ses adversaires à seulement 3 verges par course cette saison, qui s’est classée cinquième au pays.

Secondeur : Dee WintersTCU

Winters est un secondeur rapide mais sous-dimensionné qui a connu une campagne 2022 exceptionnelle. Le senior de 6 pieds 1 pouce et 230 livres a totalisé 44 plaqués, 7,5 sacs et un choix mémorable de six lors de la victoire des Horned Frogs sur le Michigan en demi-finale du CFP. Il était une sélection All-Big 12 de la première équipe en 2022.

Secondeur : Jamon Dumas JohnsonGéorgie

Le secondeur central de 6 pieds 1 pouce et 245 livres a connu une deuxième saison exceptionnelle. Il a enregistré 66 plaqués, quatre sacs et un échappé forcé. Dumas-Johnson était membre de la deuxième équipe All-SEC en 2022.

Secondeur : Johnny HodgesTCU

Hodges a été transféré à TCU après deux ans à la Marine et a eu un impact immédiat pour les Horned Frogs en 2022. Il a totalisé 81 plaqués, un sommet d’équipe, tout en ajoutant deux sacs au cours de la saison. Le junior de 6 pieds 2 pouces et 240 livres a été nommé All-Big 12 de la deuxième équipe cette saison.

Demi défensif : Tre’Vius Hodges-Tomlinson, TCU

Vous auriez du mal à trouver un meilleur demi de coin dans le football universitaire que Hodges-Tomlinson. Il a remporté le prix Jim Thorpe 2022, décerné au meilleur arrière défensif du pays. Hodges-Tomlinson n’est en aucun cas un gros corner – répertorié à 5 pieds 9 pouces et 177 livres – mais il a beaucoup de capacité de gros jeu et un talent pour arrêter les meilleurs receveurs de l’équipe adverse. Il a enregistré 45 plaqués, trois interceptions et un échappé forcé en route pour être nommé All-American de la première équipe AP cette saison.

Demi défensif : Kelee RingoGéorgie

Du point de vue du talent pur, Ringo est l’un des meilleurs cornerbacks du pays. Il est un Coin de 6 pieds 2 pouces et 210 livres avec une vitesse de 4,3, ce qui en fait un ajustement idéal au niveau suivant. Il aura probablement le défi d’essayer de fermer Johnston, ce qui devrait être un match fascinant. Le talentueux étudiant en deuxième année a réussi un choix mémorable de 79 verges lors du match pour le titre national de l’an dernier qui a scellé la victoire sur l’ennemi de la SEC, l’Alabama.

Demi défensif : Christophe SmithGéorgie

Smith est l’un des meilleurs arrières défensifs du pays et le quart-arrière du secondaire de Géorgie. Il a été nommé membre de la première équipe All-SEC et a été finaliste pour le prix Bronko Nagurski 2022 en tant que meilleur joueur défensif du pays. Le demi défensif senior a totalisé 57 plaqués, un sac et six interceptions pour les Bulldogs cette saison.

Demi défensif : Malaki StarkGéorgie

Ce talentueux étudiant de première année a été finaliste pour le prix Shaun Alexander Freshman of the Year 2022 cette saison. Le Starks de 6 pieds 1 pouce et 205 livres s’est classé deuxième de l’équipe avec 68 plaqués, tout en ajoutant deux choix lors de sa première campagne.

