Qui est le plus exposé à la variante delta ?

La variante delta est la mutation du coronavirus la plus étroitement surveillée à ce jour et pour cause : elle est plus contagieuse que les variantes précédentes et il existe des preuves qu’elle augmente le risque d’hospitalisation et est plus résistante aux vaccins.

La variante delta, découverte pour la première fois en Inde à la fin de l’année dernière où elle a causé une deuxième vague d’infections et des milliers de décès, se propage maintenant rapidement dans le monde entier.

La semaine dernière, l’Organisation mondiale de la santé a averti que delta est la souche de coronavirus la plus rapide et la plus apte à ce jour, et qu’elle « retiendra » les personnes les plus vulnérables, en particulier dans les endroits à faible Covid-19 taux de vaccination.

Le Royaume-Uni est étroitement surveillé par d’autres pays, en particulier les États-Unis, car il a vu la variante delta devenir dominante malgré son taux de vaccination élevé. Cela s’est également avéré être un signe avant-coureur des choses à venir pendant la pandémie, pour le meilleur et pour le pire.

