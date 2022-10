Qui est le petit ami de Scarlette Douglas, Lyndrik Xela ?

LYNDRIK Xela est devenu célèbre pour la première fois lorsqu’il a impressionné les juges par sa voix.

Il est en couple avec Scarlette Douglas, mais que savons-nous d’autre sur Lyndrik ?

Qui est Lyndrik Xela ?

Lyndrik a amassé un large public grâce à son son unique et s’est même produit sur scène avec sa petite amie Scarlette Douglas.

Sa bio Spotify se lit comme suit: «Lyndrik Xela est un chanteur, auteur-compositeur, producteur et interprète aux multiples facettes qui illumine une scène qui rappelle des artistes tels que MIchael Jackson et Prince.

“Lyndrik apporte de l’originalité avec son ton et sa gamme vocale uniques. Sa musique est diversifiée, étendue et distinctive de Lyndrik, mélangeant les styles et les genres pour créer un tout nouveau son.

“Son premier EP (Get To Know U Part 1) créera l’ambiance pour toutes les occasions que vous désirez, vous laissant en vouloir plus. Restez à l’écoute!”

Lyndrik a récemment taquiné les fans sur la perspective d’une nouvelle musique accompagnée de visuels spectaculaires, qui sortira très bientôt.

L’artiste s’est rendu sur les réseaux sociaux pour tweeter: “Ce prochain lot de musique que nous publions est [fire]… hâte que vous voyiez tous les visuels aussi.. #Faire des films“

Depuis combien de temps Scarlette Douglas et Lyndrik Xela se fréquentent-ils ?

Le couple s’est rencontré pour la première fois il y a plus de dix ans lorsqu’ils ont joué côte à côte dans l’émission Thriller Live du West End.

Scarlette a admis qu’il est “difficile” d’équilibrer son horaire de travail et sa vie familiale, étant donné le temps qu’elle passe à l’étranger pour filmer A Place in The Sun.

Cependant, elle a maintenant quitté l’émission de télévision pour se concentrer sur d’autres projets.





L’expert immobilier a expliqué qu’elle travaillait souvent des “heures folles” et qu’elle était souvent loin de la maison qu’ils partageaient ensemble.

Elle a déclaré: «La partie la plus difficile, eh bien, il y a quelques choses qui sont un peu délicates.

“J’ai fait cette émission principalement en étant célibataire et j’ai un partenaire maintenant.”

Scarlette a ajouté: “Nous sommes ensemble depuis [the first] confinement et nous nous connaissons depuis des années et nous nous sommes maintenant réunis.

“Mais c’est un peu difficile de partir parce que je le laisse à la maison et il fait son truc et je suis absent. Mes heures peuvent parfois être folles, alors je suppose que c’est ce qui est difficile.

Scarlette et Lyndrik ont-ils des enfants ?

On pense que Scarlette et Lyndrik n’ont pas d’enfants ensemble.

Cependant, Scarlette partage souvent des photos avec les autres membres de sa famille sur ses réseaux sociaux.