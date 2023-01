Qui est le père du bébé de Lily sur EastEnders ? Dernières théories de fans

Les fans d’EASTENDERS ont été stupéfaits lorsqu’il a été confirmé que Lily Slater, 12 ans, était enceinte dans une nouvelle qui a secoué Albert Square.

Dans l’épisode choquant du Nouvel An, plusieurs membres du clan Slater ont été touchés à la suite d’une fuite de monoxyde de carbone qui a obligé Lily à se retrouver à l’hôpital.

Bbc

Lily est enceinte[/caption]

Les médecins de l’hôpital étaient inquiets pour Lily Slater sur le feuilleton de la BBC.

Le médecin a dit à Stacey: «Nous étions inquiets de la gravité des maux d’estomac de votre fille, nous avons donc fait une échographie et quelque chose est revenu qui, compte tenu de son âge, est préoccupant.

« Saviez-vous que votre fille est sexuellement active ? Elle est enceinte.”

Une Stacey horrifiée a répondu: “Elle ne peut pas l’être – elle a 12 ans.”

Lily n’est pas connue pour avoir un petit ami dans le programme et elle n’a jamais manifesté d’intérêt pour quiconque, ce qui a incité les fans à savoir qui pourrait être le père.

De nombreux téléspectateurs de l’émission ont été incités à spéculer sur le fait que le personnage de Bobby Brazier, Freddie, pourrait être le père de l’enfant.

S’adressant à Twitter, un fan a déclaré: “Tu me fais peur maintenant, je disais juste à quel point j’aime absolument Freddie. Cela rendrait son personnage totalement irrécupérable, il a 19 ans et elle en a 12 !

Un autre a écrit: “Wtf, Lily est enceinte !!! J’ai l’impression que le père sera Freddie @bbceastenders #Eastenders.

Beaucoup se sont inquiétés du fait que le favori des fans, Freddie, pourrait être sur le point d’être impliqué dans l’histoire sombre et sinistre.

Un autre fan de la série a ajouté: “La façon dont Freddie est arrivé de nulle part, a immédiatement eu beaucoup de temps d’écran et a été TELLEMENT sympathique me rend si nerveux qu’il pourrait y avoir une tournure vraiment malade et horrible à venir: Lily s’il vous plaît Dieu non.

Alors qu’un autre a écrit: “J’espère vraiment qu’ils ne prévoient pas une histoire étrange avec Lily et Freddie .”

D’autres ont émis l’hypothèse que Ricky Jr aurait également pu engendrer l’enfant à naître de Lily.

Une personne a spéculé: “Ricky Jr – c’est ma supposition de toute façon.”

Un autre a ajouté le lien familial entre le bébé Walford Annie et l’enfant de Lily si Ricky était en fait le père.

Ils ont dit: “Ricky et Annie sont des cousins ​​​​germains, donc si Ricky est le père du bébé de Lily (s’il y en a un), le bébé serait son cousin germain une fois retiré. Jim est le grand-père d’Annie et l’arrière-grand-père du bébé, ils ne sont donc pas de la même génération.

Encore plus de liens familiaux ont été explorés par les fans comme des possibilités dans ce qui pourrait être un scénario très sombre.

« Et Tommy en tant que père ? Lui et Lily sont en quelque sorte des cousins, mais cela n’empêche pas les Dingles d’Emmerdale”, a réfléchi un fan alors qu’un autre a déclaré: “J’ai le sentiment sournois que Freddie Slater est le père.”

Parlant du scénario explosif, l’actrice de Stacey, Lacey Turner, a déclaré: “Stacey est sous le choc complet et total.”

«Ils parlent de sa fille de douze ans, qui n’a pas de petit ami et, pour autant que Stacey le sache, n’aime pas vraiment les garçons.

« Au départ, Stacey pense que les médecins doivent se tromper. Après cela, elle passe par toutes les émotions que vous pourriez ressentir en si peu de temps.

Bbc

Les spéculations vont bon train sur le père[/caption]