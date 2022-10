ALORS QUE LA POLICE a lancé une enquête sur la disparition d’Harmony Montgomery, elle a nommé un suspect principal.

Lorsque l’affaire des personnes disparues d’Harmony s’est transformée en meurtre, les forces de l’ordre ont appréhendé le propre père de la fille, Adam Montgomery.

Le père d’Harmony Montgomery, Adam Montgomery, a été arrêté en lien avec sa disparition

Qui est le père d’Harmony Montgomery, Adam Montgomery ?

Les enquêteurs ont annoncé avoir arrêté Adam Montgomery, qui a été placé en garde à vue le 4 janvier 2022.

Montgomery a été accusé d’agression au deuxième degré, d’entrave à la garde et de mise en danger d’enfants en raison de sa conduite présumée en 2019 contre Harmony.

Il est également le principal suspect du meurtre de Darlin Guzman en 2008 à Lynn, Massachusetts, selon Boston 25 News.

Le 10 février 2008, les flics ont découvert que Guzman avait été tué par balle dans le parking d’un dépanneur à Lynn’s Austin Square.

Elle a reçu une balle dans la poitrine et a été déclarée morte à son arrivée dans un hôpital voisin.

Montgomery, qui avait 18 ans à l’époque, ainsi que deux membres de sa famille ont été au centre de l’enquête sur le meurtre.

Le point de vente a déclaré que Montgomery et les deux membres de sa famille avaient accepté de rencontrer Guzman au dépanneur le jour où elle a été abattue.

Sa voiture a été retrouvée quelques jours plus tard à Billerica, en direction de Bedford, New Hampshire, où Montgomery vivait avec sa famille à l’époque.

Montgomery est également interrogé sur sa fille disparue Harmony Montgomery, qui avait cinq ans la dernière fois qu’elle a été vue.

Harmony a disparu en octobre 2019 mais n’a été portée disparue qu’en décembre 2021.

Le mardi 4 janvier 2022, Montgomery a été arrêté en lien avec la disparition de sa fille.

Des mois plus tard, le lundi 24 octobre, Adam a été accusé de :

Meurtre au deuxième degré

Falsification de preuves matérielles

Abus d’un cadavre

Manipulation de témoins

Vol criminel

Possession d’une arme à feu en étant un criminel

Les forces de l’ordre ont accusé Adam de plusieurs crimes liés à l’homicide d’Harmony Crédit : Facebook

Les enquêteurs de la police pensent qu’Adam a frappé à plusieurs reprises Harmony à la tête, ce qui a entraîné sa mort.

Les parents d’Harmony, Adam Montgomery et Crystal Sorey ne sont pas ensemble, et Sorey a perdu la garde de sa fille au profit de Montgomery en juillet 2018.

Montgomery a ensuite épousé Kayla Montgomery, bien que Kayla affirme qu’elle n’a pas été en contact avec lui depuis novembre 2021.

Elle a dit aux autorités qu’il avait emménagé dans une maison sobre, puis déménagé dans le Maine avec sa petite amie, Kelsey Small.

Small a déclaré aux autorités qu’elle et Montgomery étaient sortis ensemble depuis plus d’un an et même si elle savait qu’il avait des enfants avec Kayla, elle n’était pas au courant pour Harmony.

Trois ans après sa disparition, les autorités recherchent toujours la petite fille et son corps n’a toujours pas été retrouvé.

Qui était Harmony Montgomery et quand a-t-elle disparu ?

Harmony réside à Manchester, dans le New Hampshire, et avait cinq ans lorsqu’elle a disparu en 2019.

Elle était inscrite dans une école du Massachusetts au moment de sa disparition, mais le chef de la police Allen Aldenberg a déclaré aux médias que les autorités de Manchester n’avaient été alertées de la disparition d’Harmony qu’en décembre 2021, deux ans après sa disparition.

Aldenberg a déclaré: “Pour nous, avoir un retard de deux ans, c’est extrêmement préoccupant.”

Il a ajouté: “Ce n’est pas quelque chose qui nous arrive régulièrement. Cela n’arrive pas tous les jours.”

Qu’a dit la police au sujet du rapport de personne disparue d’Harmony ?

L’enquête sur la disparition d’Harmony s’est intensifiée en juin 2022, après que la police aurait été vue en train de rouler un réfrigérateur dans une maison liée à Montgomery.

La police de Manchester a déclaré au Sun que la maison était actuellement “au centre de l’enquête”.

Images de WCVB montre des agents du FBI en train de décharger un réfrigérateur et de le faire rouler vers la maison – un geste généralement utilisé pour « conserver des preuves biologiques », a déclaré en exclusivité un ancien agent du FBI au Sun.

“S’ils trouvaient un corps ou des parties de corps gelés, les forces de l’ordre voudraient maintenir le niveau de décomposition”, a déclaré l’agent.

“J’ai un sentiment vraiment effrayant à ce sujet. Ce n’est pas bon.”

Lors d’une conférence de presse en janvier 2022, Aldenberg avait déclaré que les détectives “fonctionnent à la vapeur mais travaillent 24 heures sur 24” pour retrouver Harmony.

Il a ajouté : “Je suis en mode sauvetage. Nous ne sommes pas en opération de récupération.

“Nous partons du principe qu’elle est bien vivante, et c’est ainsi que nous fonctionnerons jusqu’à ce que quelqu’un me convainque du contraire.”

Il y a une récompense d’au moins 137 000 $ pour des informations sur la disparition d’Harmony et Aldenberg a déclaré que toute personne disposant d’informations devrait appeler ou envoyer un SMS à la hotline au 603-203-6060.