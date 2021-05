Qui est le père de Liz Cheney, Dick Cheney?

DICK Cheney est connu comme le vice-président le plus puissant des États-Unis lorsqu’il est en fonction.

Mais qui est-il, quelle est sa valeur nette et pourquoi est-il l’un des politiciens les plus détestés de l’histoire des États-Unis?

Qui est Dick Cheney?

Richard Bruce Cheney, 77 ans, est un ancien vice-président américain et homme d’affaires du Nebraska.

Il est considéré comme le vice-président le plus puissant de l’histoire au cours de son mandat de huit ans aux côtés de l’ancien président George W. Bush.

Il fait l’objet d’un biopic Vice (2018) avec Christian Bale jouant Cheney lui-même.

Cheney est considéré comme l’un des politiciens américains les moins appréciés de tous les temps.

Élevé à Sumner, Nebraska et Casper, Wyoming, Cheney est allé à Yale puis à l’Université du Wyoming.

Il a commencé sa carrière politique à la Maison Blanche sous Nixon et Ford et a été chef de cabinet de 1975 à 1977.

Quand était-il vice-président?

Il a été le 46e vice-président des États-Unis de 2001 à 2009 aux côtés de George W.Bush, réélu pour un deuxième mandat en 2004.

On pense que Cheney a joué un rôle important dans la réponse de l’administration Bush aux attentats du 11 septembre et à la guerre mondiale contre le terrorisme qui a suivi.

Il s’est retrouvé en désaccord avec Bush à propos du mariage homosexuel – auquel Bush s’est opposé – et la famille Cheney a fait l’objet d’un examen minutieux lorsque l’homosexualité de sa fille a été révélée.

Tout au long de son mandat de vice-président, Cheney a toujours soutenu qu’il n’avait pas l’œil sur la première position.

Il y a eu une tentative d’assassinat ratée contre Cheney le 27 février 2007, lorsqu’un kamikaze a tué 23 personnes en Afghanistan lors de sa visite dans le pays.

Quelle est la valeur nette de Dick Cheney?

La valeur nette de Cheney, estimée entre 19 et 86 millions de dollars, provient en grande partie de son poste de PDG à Halliburton.

Halliburton est une société multinationale américaine qui exploite des services de champs pétrolifères dans plus de 70 pays.

De quoi parle le film Vice?

Vice est une comédie dramatique biographique américaine écrite et réalisée par Andy McKay.

Le film met en vedette Christian Bale qui joue Dick Cheney, aux côtés d’Amy Adams, Steve Carell, Sam Rockwell, Tyler Perry, Alison Pill et Jesse Plemons.

Il raconte comment Cheney est devenu le vice-président américain le plus puissant de l’histoire.

Le biopic est sorti aux États-Unis le jour de Noël 2018 par Annapurna Pictures.

Il est prévu de sortir au Royaume-Uni le 25 janvier 2019.

Bale a remporté un Golden Globe pour sa performance et le film a été nominé pour huit Oscars et six Baftas.

Qui est la femme de Dick Cheney, Lynne Vincent?

Lynne Cheney, femme de 80 ans du vice-président Dick Cheney.

mariés en 1964 et ils sont toujours ensemble après 54 ans.

Lynne a été la deuxième dame des États-Unis de 2001 à 2009, période pendant laquelle elle s’est prononcée à plusieurs reprises contre les paroles violentes et sexuellement explicites de la musique populaire.

Cheney était vice-président des normes et des pratiques chez AOL, quittant en 2007.

Qui sont les enfants de Dick Cheney?

Avec Lynne, Dick a eu deux enfants.

Il s’agit de Liz Cheney-Perry et Mary Cheney.

Les deux enfants ont des carrières en politique.

Quel poids a pris Christian Bale pour le rôle de Dick Cheney dans Vice?

L’acteur primé a révélé qu’il avait mis 40 lb pour le rôle de Dick Cheney.

Le joueur de 44 ans a déjà perdu un poids extrême pour The Machinist (2004).

Il est rapporté qu’il n’a même pas eu besoin de perdre du poids à cause des prothèses – mais a choisi de le faire pour l’exactitude du rôle.

Quel a été l’accident de tir de Dick Cheney?

Dick Cheney a accidentellement tiré sur l’avocat du Texas, Harry Whittington, âgé de 78 ans, avec un fusil de chasse le 11 février 2006.

Le couple participait à une chasse aux cailles dans un ranch de Riviera, au Texas, pendant le règne de Cheney en tant que vice-président.

Trois jours plus tard, Whittington a subi une crise cardiaque non mortelle et une fibrillation auriculaire en raison d’au moins une pastille de plomb dans ou près de son cœur.

Il souffrait également d’un poumon effondré.

Les rapports ont déclaré que l’incident était un accident et que la relation entre Cheney et Whittington était indemne.