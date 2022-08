Qui est le père de Liz Cheney, Dick Cheney ? – Le soleil

DICK Cheney a été vice-président américain sous le président George W Bush de 2001 à 2009 et a été un fervent partisan de sa fille, House Rep Liz Cheney.

L’ancien vice-président s’est exprimé lors d’une campagne publicitaire le 4 août 2022 pour critiquer l’ancien président Donald Trump et exprimer son soutien à la tentative de réélection de sa fille.

Dick Cheney a été vice-président américain sous George W. Bush Crédit : Getty Images – Getty

Qui est Dick Cheney ?

Dick Cheney, dont le nom complet est Richard Bruce Cheney, est un ancien vice-président américain et homme d’affaires du Nebraska.

Il est considéré comme le vice-président le plus puissant de l’histoire au cours de son mandat de huit ans aux côtés de l’ancien président George W. Bush.

Élevé à Sumner, Nebraska, et Casper, Wyoming, Cheney est allé à l’Université de Yale puis à l’Université du Wyoming, où il a obtenu son baccalauréat avant d’obtenir sa maîtrise en sciences politiques à l’Université du Wisconsin.

Il a commencé sa carrière politique à la Maison Blanche sous l’ancien président Richard Nixon et l’ancien président Gerald Ford et a été chef de cabinet de 1975 à 1977.

De mars 1989 à janvier 1993, Dick Cheney a dirigé deux campagnes militaires percutantes – l’opération Just Cause au Panama et l’opération Desert Storm au Moyen-Orient.

L’opération Just Cause était une invasion du Panama pour chasser le général Manuel Noreiga du pouvoir. Il a ensuite été extradé vers les États-Unis pour trafic de drogue et blanchiment d’argent.

L’opération Desert Storm a été menée pendant la guerre du Golfe pour expulser les forces irakiennes du Koweït après avoir envahi et annexé le pays des mois plus tôt.

Dick Cheney a reçu la médaille présidentielle de la liberté pour son leadership dans la guerre du Golfe par le président George HW Bush le 3 juillet 1991.

On pense également qu’il a joué un rôle important dans la réponse de l’administration Bush aux attentats du 11 septembre et à la guerre mondiale contre le terrorisme qui a suivi et lors de sa visite en Afghanistan, il y a eu une tentative d’assassinat ratée contre lui le 27 février 2007, quand un kamikaze a tué 23 personnes.

Qui est la fille de Dick Cheney, Liz Cheney ?

Liz Cheney (R-Wyoming) est une représentante de la Chambre qui a dirigé le comité restreint de la Chambre dans l’enquête sur l’émeute du Capitole du 6 janvier et le rôle de Trump ce jour-là.

Elle est candidate à la réélection mais a été exclue du parti républicain pour avoir dirigé le comité et a été vivement critiquée par les loyalistes de Trump et a été qualifiée de RINO (républicaine de nom uniquement).

Elle a été élue pour la première fois à la Chambre des représentants en 2016 et a ensuite été élevée au rang de troisième républicaine à la Chambre, mais a été démis de ses fonctions de présidente de la Conférence républicaine de la Chambre le 12 mai 2021.

La décision est intervenue seulement 20 minutes après que Liz Cheney a déclaré à la Chambre : “Nous ne pouvons pas laisser l’ancien président nous entraîner en arrière et nous rendre complices de ses efforts pour démanteler notre démocratie”.

Après sa destitution, elle a déclaré aux journalistes : “Je ferai tout mon possible pour que l’ancien président ne s’approche plus jamais du bureau ovale”.

Dick Cheney était le vice-président le plus puissant de l’histoire Crédit : Getty Images – Getty

Qu’a-t-il dit dans la campagne publicitaire de Liz Cheney ?

Dick Cheney est présenté dans une nouvelle publicité pour la campagne de Liz Cheney pour être réélue à son siège à la Chambre en novembre 2022.

La publicité, intitulée He Knows It, est une attaque contre l’ancien président Donald Trump et son influence sur la démocratie américaine.

“Dans les 246 ans d’histoire de notre nation, il n’y a jamais eu un individu qui ait représenté une plus grande menace pour notre république que Donald Trump”, a déclaré Dick Cheney dans l’annonce.

“Il a essayé de voler la dernière élection en utilisant le mensonge et la violence pour se maintenir au pouvoir après que les électeurs l’aient rejeté.”

Il a poursuivi : « C’est un lâche. Un vrai homme ne mentirait pas à ses partisans.

“Il a perdu son élection et il a perdu gros. Je le sais, il le sait, et au fond de moi, je pense que la plupart des républicains le savent.

“Lynne et moi sommes si fiers de Liz pour avoir défendu la vérité, fait ce qui est juste, honoré son serment à la Constitution alors que tant de membres de notre parti ont trop peur pour le faire.”

Dick Cheney a parlé de la ténacité de sa fille dans l’annonce en disant : « Liz n’a peur de rien. Elle ne recule jamais devant un combat.

“Il n’y a rien de plus important qu’elle fera jamais que de diriger l’effort pour s’assurer que Donald Trump ne soit plus jamais près du bureau ovale. Et elle réussira.

« Je suis Dick Cheney. J’ai fièrement voté pour ma fille. J’espère que vous aussi », a-t-il déclaré.