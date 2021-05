Qui est le père de la fille de Teen Mom Briana DeJesus, Stella?

TEEN Mom’s Briana DeJesus a donné naissance à deux petites filles qui ont toutes deux des pères différents.

La relation de Briana avec ses bébés papas, avec lesquels elle a eu des montagnes russes de hauts et de bas, a été documentée sur Teen Mom 2.

Qui est le père de la fille de Briana DeJesus, Stella?

Luis Hernandez a été dans et hors de la vie de sa fille Stella depuis qu’elle est née en 2017.

Briana a affirmé l’année dernière qu’il lui en voulait de ne pas être avec lui depuis longtemps et qu’il exprimait son ressentiment envers sa fille.

Plus tôt dans la saison 10 de Teen Mom 2, elle a dit elle a contracté une MST de lui et admis elle ne «pardonnera jamais» à Luis pour lui avoir donné « le coup » et pour « abandonner » Stella.

MTV

Luis Hernandez a une fille avec Briana DeJesus[/caption]

«J’ai rompu les liens avec lui et, plutôt que de continuer à venir chercher sa fille, il a décidé de prendre en compte le fait que je ne serais pas avec lui après qu’il m’ait baisé comme ça sur Stella», a-t-elle dit. Magazine de célébrités.

«Il vient de retirer sa carte habituelle de« disparu »parce que son idiot m’a donné une MST, je l’ai confronté à ce sujet et je l’ai interrompu.

«Il a arrêté de venir la voir complètement et il n’appelle même pas pour la voir. Je ne suis pas innocent ici. De toute évidence, je reconnais le fait que j’ai couché avec lui.

Elle a ajouté: « Mais ce qui craint le plus, c’est qu’il a donné à Stella (et moi) une once d’espoir qu’il pourrait réellement être une figure paternelle dans sa vie, seulement pour balayer cela à la seconde où je ne serais pas avec lui à long terme. . »

Briana a récemment fondu en larmes dans un clip promo pour un prochain épisode de Teen Mom 2 et a admis qu’elle se sentait «coupable» que Stella ne «ferait pas l’expérience des deux parents»

Qui est l’autre bébé papa de Briana DeJesus?

Le père du premier-né de DeJesus, Nova, qui aura neuf ans en septembre, est Devoin Austin II.

Il a récemment passé du temps avec Nova – juste deux jours après que DeJesus l’ait appelé à «faire plus».

L’ancien couple a alors eu un tiff sur l’argent après qu’Austin ait demandé à ses partisans si quelqu’un essayait d’obtenir «quelques groupes».

Instagram @devoinaustin

Le bébé papa de Briana DeJesus Devoin Austin et leur fille Nova[/caption]

DeJesus a déclaré à Celeb Magazine: « Comme ceux qui suivent mon histoire depuis des années le savent, Devoin n’a pas toujours été le parent le plus impliqué dans la vie de Nova. »

Elle a poursuivi: «Cela étant dit, il fait de petites choses, mais je ne pense pas personnellement que ce soit suffisant.

Briana avait été se battre avec ses bébés papas, en particulier avec Devoin, sur leurs devoirs de coparentalité.

Briana a affirmé qu’ils n’en faisaient pas assez pour la soutenir, elle et leurs enfants, mais elle a maintenant déclaré qu’elle avait cessé d’essayer de changer ses ex.

Instagram

Briana DeJesus[/caption]

Devoin était récemment vu faire la fête à Miami et a été critiqué pour posant avec une cuvette de toilette non rincée de pipi après une soirée.

Briana a récemment jeté de l’ombre sur de nouveaux amis Kailyn Lowry et l’ex Devoin, qui, selon elle, sortaient ensemble dans un post Instagram.

Elle a qualifié Devoin et Kailyn de chasseurs «d’influence» qui «se méritent» lors d’une séance de questions-réponses sur Instagram.





Comment puis-je regarder la saison 11 de Teen Mom 2?

La saison 11 de Teen Mom a été créée sur MTV le 4 mai à 20 h HE uniquement sur MTV.

Pour les téléspectateurs qui souhaitent regarder l’émission sans câble, l’émission sera disponible en streaming sur YouTube TV, fuboTV, Vudu, Hulu, Sling TV, Philo, Apple TV et Amazon Prime Video avec un plan d’abonnement.