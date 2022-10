Qui est le père de Kanye West ?

RAY West est resté à l’écart des projecteurs tout au long de la carrière de son fils.

Dans le documentaire Netflix jeen-yuhs: A Kanye West Trilogy, les fans apprennent à mieux connaître le père du rappeur bientôt divorcé.

Le père de Kanye, Ray West, est un photographe et philanthrope de 73 ans basé en République dominicaine

Qui est Ray West ?

Ray West est né le 28 août 1949.

Il était connu pour sa carrière de photographe avant que son fils, Kanye, ne devienne célèbre en tant que rappeur acclamé par la critique.

Ray a été l’un des premiers photojournalistes noirs à The Atlanta Journal-Constitution et a travaillé avec Maya Angelou et Ronald Reagan.

Il a également été membre du Black Panther Party dans les années 1960 et 1970.

En 2006, Ray a ouvert une librairie chrétienne dans le Maryland, selon le Washington Post.

Le Good Water Store and Cafe vend de l’eau en bouteille dont les bénéfices sont reversés à la communauté locale, à l’initiative Water For Life des Nations Unies et à la Fondation Kanye West.

Il vit maintenant en République dominicaine.

Kanye a déclaré à la BBC en 2013 que son père avait emménagé une fois dans un refuge pour sans-abri “non pas parce qu’il était sans-abri, mais parce qu’il voulait aider les anciens toxicomanes, il voulait s’en approcher”.





Quelle est la relation de Ray avec Kanye ?

Lorsque Ray et Donda West ont divorcé en 1980, Kanye a déménagé à Chicago mais a passé les étés avec son père à Washington DC.

Kanye était très proche de sa mère Donda jusqu’à sa mort, mais à la fin de son clip vidéo Follow God de 2019, Kanye a révélé: “Il m’a fallu 42 ans pour réaliser que mon père était mon meilleur ami.”

En juillet 2020, Kanye a affirmé lors d’un rassemblement pour la campagne présidentielle que son père voulait l’avorter, mais ils semblent toujours avoir un lien fort.

Le documentaire jeen-yuhs de Kanye montre Ray FaceTiming son fils et disant qu’il est “préoccupé”.

On voit Ray sortir d'une voiture à Paris en 2014, l'année où Kanye a épousé Kim Kardashian

Que dit Kanye de Ray dans sa musique ?

Le morceau Champion de Kanye de son album de 2007 Graduation donne un aperçu du travail varié de Ray et de la façon dont il a subvenu à Kanye.

Kanye a rappé: “Je ne dis pas que nous étions des projets / Mais chaque fois que je veux mettre de côté ou déposer / Mon père disait” quand tu vois des vêtements, ferme tes paupières / Nous étions un peu comme Will Smith et son fils / Dans le film, je ne parle pas des riches…

“Parce que chaque été, il en aura / Tout nouveau stratagème farfelu pour devenir riche / Et je ne sais pas ce qu’il a fait pour la pâte / Mais il me renverra à l’école avec une nouvelle garde-robe.”

Kanye a également parlé de sa relation avec Ray dans son morceau primé au Billboard Music Award, Father Stretch My Hands, suggérant qu’ils n’étaient pas toujours en bons termes.

Les paroles incluent “Je criais sur mon père/Il m’a dit que ce n’était pas chrétien” et “J’ai essayé de parler à mon père/Donnez-lui des conseils/il commence à m’éclabousser/Je commence à m’éclabousser/Il a dit ‘Ce n’est pas comme Christ’.