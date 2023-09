Qui est le père de Jeffrey Dahmer, Lionel ?

LIONEL Dahmer a appris que son fils Jeffrey était un meurtrier, nécrophile, violeur et cannibale lorsqu’il a finalement été traduit en justice le 23 juillet 1991..

Jeffrey Dahmer a commis certains des crimes les plus odieux jamais enregistrés aux États-Unis, notamment le meurtre de 17 hommes et garçons entre 1978 et 1991.

Jeffrey Lionel Dahmer a assassiné 17 hommes et garçons entre 1978 et 1991. Crédit : Getty

Qui est Lionel Dahmer ?

Lionel Dahmer, 87 ans, est le père du tueur en série Jeffrey Dahmer de Milwaukee.

Il a également un fils plus jeune, David Dahmer.

Lionel partage ses deux fils avec sa première épouse Joyce Dahmer.

En 1978, il épousa sa deuxième épouse, Shari Jordan, qui devint la belle-mère de Jeffery et de David.

Au cours de sa carrière, Lionel a principalement travaillé comme écrivain après avoir obtenu son diplôme de l’Université du Wisconsin en 1959 et de l’Université Marquette, où il a obtenu une maîtrise ès sciences en 1962.

En 1966, il est diplômé de l’Iowa State University et a obtenu un doctorat en philosophie.

Il a ensuite été chercheur chimiste principal chez PPG Industries à Barberton de 1960 à 1962, puis directeur de recherche en chimie analytique à partir de 1968.

Mais son nom est devenu connu dans le monde entier lorsque son fils, Jeffrey Dahmer, a été reconnu coupable au début des années 1990 du meurtre de 17 hommes et garçons.

Ses crimes horribles ont choqué le monde lorsqu’il est apparu que le tueur avait également mangé certaines parties du corps de ses victimes, ce qui lui a valu le surnom de « le cannibale de Milwaukee ».

Qu’a dit Lionel Dahmer à propos de son fils Jeffrey ?

Depuis qu’il a découvert que son fils était un tueur en série, Lionel n’a pas hésité à discuter de ses pensées et de ses sentiments.

En 1994, il a écrit un livre entier intitulé « L’histoire d’un père » sur le fait d’être le père du tristement célèbre Jeffrey, dans lequel il exprime les sentiments compliqués et souvent contradictoires qu’il éprouve à l’égard de son fils.

Dans le livre, il suggère que les médicaments sur ordonnance que prenait la mère de Jeffery pendant sa grossesse auraient pu affecter son cerveau de manière négative.

Il s’est également demandé si la timidité de son fils lorsqu’il était enfant était un signal d’alarme de futures tendances meurtrières.

Il est clair dans ses écrits que Lionel est confus quant à ce qui a pu causer le meurtre de son fils, tout en se reprochant souvent les défauts monstrueux de Jeffrey.

Lionel a dit qu’il avait été négligent et qu’il ne s’était probablement pas suffisamment donné émotionnellement à Jeffrey.

Le père désemparé a même blâmé ses connaissances en chimie.

Il a écrit : « En tant que scientifique, je me demande si le potentiel d’un grand mal réside profondément dans le sang que certains d’entre nous peuvent transmettre à leurs enfants à la naissance. »

Malgré la confusion autour de ce qui a poussé Jeffrey à commettre de tels crimes, une chose ressort clairement du travail de Lionel : il aimait son fils.

Il est resté en contact régulier avec Jeffrey et lui a rendu régulièrement visite en prison, aux côtés de sa femme Shari.

Lionel et Shari ont tous deux exprimé qu’ils craignaient pour la sécurité de Jeffrey pendant son séjour en prison et leurs inquiétudes se sont finalement avérées fondées – Jeffrey a été battu à mort par un codétenu Christopher Scarver à l’établissement correctionnel de Columbia dans le Wisconsin en 1994.

Depuis la mort de son fils, Lionel a participé à plusieurs émissions de télévision et documentaires, dont Biography, Dateline NBC, Dahmer on Dahmer : A Serial Killer Speaks, Mind of a Monster, Monster : The Jeffrey Dahmer Story, Dr Phil, Netflix’s Conversations. avec un tueur : les cassettes de Jeffrey Dahmer, et la prochaine série documentaire en quatre parties de Fox Nation, My Son Jeffrey : les cassettes de la famille Dahmer, qui commencera à être diffusée sur la plateforme le 18 septembre.

Où est Lionel Dahmer maintenant ?

Il semblerait que Lionel Dahmer réside dans l’Ohio, où il a vécu la majeure partie de sa vie, avec sa femme Shari.

Cependant, depuis 2020, Lionel a adopté une vie privée, ayant tendance à se cacher des yeux du public.

La mère de Jeffrey, Joyce, est décédée en novembre 2000 d’un cancer du sein.