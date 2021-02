BILLIONNAIRE Elon Musk a exhorté le co-fondateur de Robinhood, Vladimir Tenev, à « renverser les haricots, mec » sur la frénésie commerciale de Reddit.

Robinhood a aligné 3,4 milliards de dollars au milieu d’une flambée des échanges à Wall Street, alimentée par de petits investisseurs faisant grimper les actions de GameStop et d’autres actions.

Qui est le co-PDG de Robinhood, Vladimir Tenev?

Vlad Tenev, 35 ans, est le co-fondateur et co-PDG de Robinhood, une société de courtage en ligne à croissance rapide.

Son épouse est Celina Tenev, qui est allée à l’Université de Stanford pendant quatre ans à la Faculté de médecine, en tant que stagiaire postdoctorale.

Selon Nouvelles du Golfe, son profil LinkedIn montre qu’elle est co-fondatrice d’une entreprise de soins d’urgence à la demande, Call9.

Tenev a cité des propos de Celina selon lesquels elle le rend «meilleur chaque jour».

Ils ont une fille, Nora.

Tenev a mis en place l’application de négociation d’actions sans frais Robinhood avec son ami de longue date, Baiju Bhatt.

Mais Entreprise Fox écrit que Tevev est « passé d’une figure célèbre à une cible détestée » à la suite de la pagaille commerciale de janvier 2021 à Wall Street.

Vladimir Tenev est né à Varna, en Bulgarie, et ses parents de la Banque mondiale ont émigré aux États-Unis à l’âge de cinq ans.

Robin des Bois Les co-fondateurs Tenev et l’Indian American Baiju Bhatt se sont rencontrés à l’Université de Stanford, où ils étaient colocataires et camarades de classe.

Tenev a obtenu un diplôme en mathématiques à Stanford avant de poursuivre ses études à l’UCLA, mais a abandonné son doctorat en mathématiques pour créer une entreprise avec Bhatt.

«Après avoir obtenu leur diplôme, ils ont fait leurs valises pour New York et ont construit deux sociétés de financement, vendant leur propre logiciel de trading à des hedge funds.

«Là, ils ont découvert que les grandes entreprises de Wall Street ne payaient presque rien pour négocier des actions, tandis que la plupart des Américains étaient facturés une commission pour chaque transaction.

« Ils ont donc décidé de changer cela et sont retournés en Californie pour créer un produit financier qui permettrait à tout le monde – pas seulement aux riches – d’accéder aux marchés financiers », explique leur biographie sur Robin des Bois.

Ils ont basé le nom sur Robin Hood, le légendaire et héroïque archer et épéiste anglais hors-la-loi, qui a volé les riches et donné aux pauvres.

À l’âge de 28 ans, Tenev a été reconnu dans le magazine Forbes 30 under 30 pour la finance et dans la liste Fortune 40 under 40.

Forbes écrit que « depuis son lancement, le modèle de trading sans commission de Robinhood a révolutionné l’industrie du courtage ».

Cependant, Robinhood a fait la une des journaux à la suite de blocage des investisseurs particuliers de l’achat d’actions GameStop.

Robin des Bois le 28 janvier 2021, mettre des limites au trading des clients et a même vendu certaines actions sans préavis, après que les actions de GameStop, d’AMC et d’autres sociétés en difficulté aient explosé.

Les actions de GameStop ont grimpé de plus de 1600% en un mois avec l’aide de traders qui ont publié des conseils sur Reddit et ciblé les hedge funds de Wall Street.

Les hedge funds parient fortement que les actions de GameStop baisseraient, et certains investisseurs ont perdu des millions de dollars en conséquence.

Tenev a déclaré dimanche 31 janvier que l’application de trading avait décidé de limiter certaines transactions car la chambre de compensation avait demandé 3 milliards de dollars de garanties.

Ce même jour, Elon Musk a interviewé Tenev à propos de la tourmente commerciale GameStop et Reddit.

Il a demandé à Tenev de « renverser les haricots ».

« Que s’est-il passé la semaine dernière? Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas acheter les actions GameStop? Les gens exigent une réponse et veulent connaître les détails et la vérité », a ajouté Musk.

Tenev a répondu que Robinhood avait temporairement interrompu le commerce pour répondre aux exigences réglementaires en matière de capital.

Robinhood a ensuite annoncé le lundi 1er février qu’il avait aligné 3,4 milliards de dollars pour l’aider à répondre à ses besoins de financement.

Tenev devrait maintenant témoigner devant un comité de la Chambre des États-Unis le 18 février 2021, Politico signalé.

Le site Web a déclaré que les législateurs sonderaient le rôle de la société dans la négociation effrénée de GameStop et des actions d’autres sociétés.

Politico a prédit que la confrontation devant le comité des services financiers de la Chambre serait « un blockbuster ».

La représentante démocrate Maxine Waters, qui préside le comité, et d’autres démocrates de la Chambre se sont engagés à enquêter sur la question de savoir si les fonds spéculatifs de Wall Street ont contribué à la décision de Robinhood d’arrêter le trading.

Tenev a écrit dans USA Today: « Nous avons construit Robinhood pour donner accès à l’investissement pour tous. Et ce n’était certainement pas parce que nous essayions d’aider les hedge funds. »

Écrivant sur la semaine dramatique de Wall Street, il a déclaré: «En quelques jours, les exigences de dépôt mandatées par notre chambre de compensation liées aux actions ont été multipliées par dix.

«C’est ce qui nous a amenés à mettre en place des restrictions d’achat temporaires sur un petit nombre de titres sur lesquels les chambres de compensation avaient augmenté leurs exigences de dépôt.

« Ce n’était pas parce que nous voulions empêcher les gens d’acheter ces actions ou d’autres actions. »

Quelle est la valeur nette de Vladimir Tenev?

Selon Celebrity Net Worth, la valeur nette de Vladimir Tenev s’élève à 1 milliard de dollars.

Quand a-t-il lancé Robinhood?

Robinhood est le courtier en ligne américain qui est devenu une passerelle pour les traders amateurs qui défient les fonds spéculatifs de Wall Street.

Vladimir Tenev et Baiju Bhatt ont fondé Robinhood en 2013, la société lançant son application en 2014, pour permettre un accès commercial à toute personne disposant d’un téléphone.

Robinhood est basé à Menlo Park, en Californie.