Qui est le PDG de Parler, George Farmer ?

GEORGE Farmer est le PDG de l’application de médias sociaux, Parler, un site alt-tech visant à attirer les conservateurs.

Le chanteur Kanye West a annoncé qu’il achèterait la plateforme après avoir été bloqué sur Twitter quelques jours seulement après la réactivation de son compte.

George Farmer est le PDG de l’application Parler 1 crédit

Qui est George Farmer ?

George Farmer a rejoint en tant que chef de l’exploitation de l’application de médias sociaux, Parler, en mars 2021 et a été promu en mai pour prendre la relève en tant que directeur général.

Il a remplacé Mark Meckler qui a déclaré dans un communiqué qu’il avait démissionné parce qu’il avait rencontré la résistance du conseil d’administration de Parler pour “une approche plus efficace de la modération du contenu”.

Cependant, l’animateur de talk-show conservateur Dan Bongino a répondu dans une déclaration sur Facebook et a déclaré que Matze était responsable de “vraiment mauvaises décisions” qui ont entraîné le retrait de Parler des magasins d’applications Google et Apple.

Parler a été retiré des magasins d’applications à la suite des émeutes du Capitole du 6 janvier, affirmant qu’il n’avait pas réussi à modérer le “contenu flagrant”.

Après avoir pris le poste de PDG chez Parler, Farmer a déclaré à Fox Business qu’il avait travaillé pour remettre l’application en ligne et répondre aux critères définis par les magasins d’applications.

“Toute l’infrastructure technologique est basée dans l’Amérique éveillée des entreprises, ce qui rend les choses très difficiles si vous êtes une plate-forme axée sur la liberté d’expression”, a-t-il déclaré au point de vente.

“Nous avons pris de nombreuses mesures pour renforcer notre plate-forme et ne plus nous concentrer sur l’utilisation de fournisseurs tiers, qui, idéologiquement, pourraient ne pas être d’accord avec le fait que nous soyons une plate-forme libre d’esprit et c’était un processus très difficile et cela reste un processus très difficile.”

Il a ajouté: “Ce n’est pas facile d’essayer d’utiliser pratiquement tout en interne ou de le construire à partir de zéro, ce qui est exactement ce que nous avons fait.”

C’est quoi Parler ?

Parler a été fondée en 2018 en tant qu’application “axée sur la liberté d’expression” qui a explosé en popularité parmi les conservateurs américains qui ont quitté Facebook et Twitter ou ont été bannis des applications.

L’application a reçu un large soutien de la part d’individus d’extrême droite tels que l’animateur de talk-show et théoricien du complot Alex Jones et le groupe suprémaciste blanc, les Proud Boys.

Amazon a fermé la plate-forme après les émeutes du Capitole, affirmant qu’elle avait “incité à la violence”.

Reuters a rapporté que Parler avait poursuivi Amazon en janvier 2021, accusant l’entreprise de raisonnement illégal et politiquement motivé pour avoir fermé l’application.

Le procès a révélé une correspondance par e-mail d’Amazon dans laquelle la société citait 98 messages de Parler qui “encouragent et incitent clairement à la violence”.

Selon les e-mails obtenus par BuzzFeed News, Amazon a déclaré à Parler : “Récemment, nous avons constaté une augmentation constante de ce contenu violent sur votre site Web, qui enfreint nos conditions.

“Il est clair que Parler ne dispose pas d’un processus efficace pour se conformer aux conditions d’utilisation d’AWS.”

Le PDG de Yonder, Jonathon Morgan, a déclaré à Vox que des applications comme Parler, 4Chan et l’application Truth Social de l’ancien président Donald Trump créaient un endroit où les personnes qui avaient été bannies des principaux sites de médias sociaux pouvaient y aller.

Yonder est une société d’intelligence artificielle spécialisée dans le suivi de la désinformation, et en parlant des applications alt-tech, Morgan a déclaré au point de vente: «Ce sont des types d’espaces fermés non modérés où seules les personnes ayant des idéologies marginales et extrémistes passent leur temps.

“Cela signifie que le régime d’information qu’ils consomment est complètement homogène.”

Il a ajouté que cette idée pourrait créer une pensée plus radicale chez ceux qui l’utilisent.

En août 2022, Parler comptait plus de 16 millions d’utilisateurs enregistrés aux États-Unis et avait levé 20 millions de dollars pour financer sa poursuite.

Kanye West reprend Parler Crédit : EPA

Kanye West prend-il le contrôle de Parler ?

Kanye West, qui a changé son nom pour Ye, a annoncé le 17 octobre qu’il avait acheté Parler pour un montant non divulgué.

Cette décision intervient après que Ye a été banni de Twitter pour des publications antisémites quelques jours seulement après la réactivation de son compte.

“Dans un monde où les opinions conservatrices sont considérées comme controversées, nous devons nous assurer que nous avons le droit de nous exprimer librement”, a déclaré Ye dans un communiqué.

Parler a déclaré dans un communiqué que le partenariat avec Ye “assure à Parler un rôle futur dans la création d’un écosystème irréversible où toutes les voix sont les bienvenues”.

Farmer a déclaré que l’accord pour que Ye reprenne la plate-forme améliorera l’initiative de liberté d’expression de l’application.

“Ye fait un pas révolutionnaire dans l’espace médiatique de la liberté d’expression et n’aura plus jamais à craindre d’être retiré des réseaux sociaux”, a déclaré Farmer dans un communiqué sur le compte Twitter de l’entreprise.

L’accord entre Parler et Ye devrait être finalisé d’ici la fin de 2022, et CNBC a indiqué que l’accord inclura un support technique fourni par la société mère de Parler, Parlement Technologies.

“Une fois de plus, Ye prouve qu’il a une longueur d’avance sur le récit médiatique hérité”, a déclaré Farmer, ajoutant: “Le Parlement sera honoré de l’aider à atteindre ses objectifs.”