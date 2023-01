Qui est le patron de la mafia Matteo Messina Denaro ? ‘Dernier parrain’ représentait ‘tous les secrets de Cosa Nostra’ | Nouvelles du monde

La capture du patron de la mafia Matteo Messina Denaro aujourd’hui a duré 30 ans.

Le “dernier parrain” était l’un des fugitifs les plus recherchés d’Italie. Malgré son passé sanglant, son arrestation s’est déroulée sans violence, par une matinée humide de janvier à Palerme, en Sicile – bien que plus de 100 membres des forces armées auraient été impliqués dans l’opération.

Messina Denaro était soigné pour un cancer à l’hôpital privé La Maddalena de Palerme sous le pseudonyme d’Andrea Bonafede lorsque la police est intervenue et l’a arrêté. Il portait une montre d’une valeur de 35 000 € (31 000 £) à l’époque.

Les habitants ont applaudi et serré la main des officiers alors que le tueur condamné de 60 ans était emmené dans une camionnette noire.

Son arrestation vient 30 ans et un jour après la fin de la recherche du “patron des patrons” Salvatore “la Bête” Riina après 23 ans de cavale. Riina, décédée en 2017, aurait encadré Messina Denaro.

Les experts du crime organisé doutent désormais de la force de la mafia.

L’un dit qu’il n’y a “plus de grands chefs” pour intervenir et remplacer Riina et Messina Denaro.

“Il représentait tous les secrets”

Des séries de films comme Le Parrain ont rendu tristement célèbres des groupes mafieux comme Cosa Nostra en Sicile.

Mais la concurrence entre les gangs a rendu la vie difficile aux clans travaillant dans le cœur de la mafia traditionnelle italienne.

Bien que Cosa Nostra conserve le contrôle de son territoire sicilien et une capacité à s’infiltrer dans l’économie au sens large, elle a été supplantée par des groupes tels que la ‘Ndrangheta calabraise dans le trafic de drogue.

Federico Varese, professeur de criminologie à l’Université d’Oxford, a déclaré que le fait que Messine Denaro – originaire d’une ville de l’ouest de la Sicile – ait été arrêtée à Palerme, la capitale de l’île, en dit long sur le fonctionnement de Cosa Nostra.

“Les mafias ne sont vraiment pas mondiales”, a-t-il déclaré. “Au contraire, ils sont très enracinés dans leur territoire et les fugitifs qui veulent conserver une sorte de contrôle et de rôle dans l’organisation traînent là où ils opèrent.”

Anna Sergi, experte en crime organisé à l’Université d’Essex, pense que Messina Denaro pourrait être la dernière de son espèce.

“Messina Denaro était le dernier parrain, il représentait tous les secrets de Cosa Nostra. C’est la fin d’un mythe et l’organisation devra faire face à cela”, a-t-elle déclaré.

Mme Sergi a déclaré qu’il n’était pas clair qui interviendrait pour remplacer Messina Denaro dans ce qui est maintenant une mafia plus fractionnée.

“Si Cosa Nostra veut reconstruire le leadership qu’elle avait dans le passé, elle a besoin de directives, mais il n’y a plus de grands chefs”, a déclaré Mme Sergi.

Elle a ajouté qu’elle s’attend à ce que le groupe tente de recréer des liens avec des clans aux États-Unis.

L’histoire sanglante de Messina Denaro

Quel que soit l’avenir, le passé violent de Messina Denaro est une question d’enregistrement.

Aussi connu sous le nom de “Diabolik” du nom d’un voleur de bandes dessinées insaisissable, il est né à Castelvetrano, en Sicile, en avril 1962 ; son père Francesco, connu sous le nom de Don Ciccio, était le chef de la mafia sicilienne Cosa Nostra dans la région de Trapani.

Il a été immergé dans le mode de vie mafieux dès son plus jeune âge. Il aurait été formé au maniement d’une arme à feu à 14 ans et aurait commis son premier meurtre à l’âge de 18 ans.

Mais Messina Denaro est un tueur condamné. Malgré des années de fuite, il a été reconnu coupable de crimes horribles en son absence.

Il s’agit notamment de l’assassinat en 1992 des procureurs anti-mafia Giovanni Falcone et Paolo Borsellino, des attentats à la bombe meurtriers de 1993 à Milan, Florence et Rome, ainsi que de l’enlèvement, de la torture et du meurtre du fils de 11 ans d’un mafieux devenu – témoin d’état.

De plus, on pense généralement que Messina Denaro s’est vanté de ses actes violents. On prétend qu’il a dit un jour: “J’ai rempli un cimetière tout seul.”

En 2002, il a été condamné à une peine de prison à vie pour son implication dans les attentats de 1993.

Comment le chef du crime a disparu et a échappé à la capture

Lorsque Salvatore Riina a été arrêté en 1993, Messina Denaro a disparu cet été après des vacances en Toscane.

Pendant les années de fuite d’un endroit à l’autre, le patron de la mafia avait un style de vie relativement confortable. Il aurait apparemment joué à des jeux vidéo et diverti de nombreuses copines, selon le Washington Post.

Mais il était assez actif pour se révéler un fugitif glissant pendant de nombreuses années, car ses camarades gangsters l’alerteraient de toute descente de police et le déplaceraient de cachette en cachette.

Personne ne donnerait ses allées et venues, avec un strict code de silence – connu sous le nom d'”omerta” – suivi par ses partisans.

Il y a eu des appels rapprochés et de fausses aurores pour la police. En 2021, un Un fan de Formule 1 de Liverpool a été arrêté par la police aux Pays-Bas. Les officiers l’avaient confondu avec Messina Denaro.

Il a même été présenté dans la série documentaire Netflix World’s Most Wanted. Mais lundi, il a finalement été arrêté.

Il a été arrêté après que les enquêteurs ont confirmé sa maladie et son besoin de traitement à la clinique de Palerme, mettant fin à son règne comme peut-être le dernier “gardien du secret” de la mafia.