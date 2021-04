MARIÉ Le pasteur de Hillsong, Darnell Barrett, a quitté la méga-église après avoir envoyé une photo torride de son « renflement en collants » à une bénévole « p *** ed off ».

Voici plus d’informations sur le dernier scandale sexuel qui a secoué l’organisation religieuse « sectaire ».

Darnell Barrett est un ancien pasteur de la côte Est de Hillsong Crédit: @ hillsongNYC / Twitter

Qui est Darnell Barrett?

Darnell Barrett, 32 ans, est un ancien pasteur de la méga-église évangélique de Hillsong.

Le père marié de deux enfants a exercé une surveillance créative sur le site de Hillsong à Montclair dans le New Jersey, avant de quitter la méga-église après un scandale sexuel.

Il vit à West Orange, New Jersey, et est décrit par le Daily Mail comme étant un membre de haut niveau de Hillsong depuis des années.

En 2018, Fox News a rapporté que le pasteur de New York de l’époque avait surpris sa congrégation en lui présentant son père biologique.

Il a été filmé en train de se serrer dans ses bras dans un moment d’émotion pendant le service, après avoir rencontré son père pour la première fois plus tôt cette année-là.

Une des photos époustouflantes partagée avec un bénévole de Hillsong Crédit: dar_nell / Instagram

Devant l’assemblée bondée, il a dit à Hampton Robinson, alors âgé de 59 ans: « Tu sais, papa, j’ai, euh, j’ai prié pour ce moment pour pouvoir te regarder dans les yeux et dire que tu n’es pas un échec. »

Barrett a déclaré plus tard à Fox: «Tout ce processus, si je suis honnête, a été incroyablement douloureux dans une sorte de« post-chirurgie »- en ce sens qu’il est nécessaire pour la guérison et la réconciliation à long terme.

«Mon espoir est que [our story] continuera à aider les autres.

Hillsong est célèbre pour son ambiance de prédication enflammée et de concert de rock – mais d’anciens membres l’ont accusé d’agir comme une «secte».

Fondée dans un entrepôt du nord-ouest de Sydney, en Australie, en 1983 par l’ancien nettoyeur de vitres Brian Houston et son épouse Bobbie, l’église a fait face à une série de controverses ces dernières années.

Le moment où le pasteur a embrassé son père biologique en 20218

Quand est-il devenu le pasteur de l’église Hillsong?

Le pasteur Barrett est devenu le directeur créatif de Hillsong Church à Montclair, New Jersey, en janvier 2019, selon son profil LinkedIn.

Mais il a été avec l’organisation pendant «des années», dit le Mail, y compris des périodes de prédication aux adeptes de la méga-église à New York.

Le père religieux de deux enfants a également prêché à New York

Pourquoi Darnell Barrett a-t-il démissionné de l’église de Hillsong?

Le pasteur de Hillsong, Darnell Barrett, 32 ans, a démissionné après avoir envoyé des photos explicites, rapporte le Daily Mail.

Le journal rapporte qu’il a été « surpris en train de partager des photos de sa virilité bombée sur Instagram ».

Darnell a partagé deux photos à moitié nu après l’entraînement de lui-même debout devant un miroir de salle de sport dans des collants Nike Pro blancs révélateurs.

Les images révélatrices ont été partagées avec ses «amis proches» sur des histoires Instagram – visibles par les abonnés sélectionnés manuellement.

Il a écrit: «La dépression et l’anxiété ont eu raison de moi au cours des 30 dernières heures.

«À peine sorti du lit hier, je suis juste fier de moi pour être allé au gymnase aujourd’hui même. Même si c’était un entraînement bon marché de 30 minutes.

« Une des choses insidieuses à propos du deuil est sa nature capricieuse. J’apprends à me donner la grâce dans la façon dont je le gère. »

The Mail a partagé les photos de leggings torrides Crédit: dar_nell / Instagram

Cependant, il s’avère qu’en plus de ses « amis proches », la photo classée X a également été envoyée directement à un paroissien de 30 ans, qui avait auparavant travaillé comme volontaire pour lui à l’église du New Jersey, ajoute le Mail.

En réalisant ce qu’il avait fait, Barrett a écrit à la femme sans nom: « Hé! Je pense que je pourrais avoir ajouté à ma liste d’amis proches par accident.

« Je suis vraiment désolé. Essayer de comprendre comment diable le modifier. »

Barrett lui a dit plus tard que ses photos explicites étaient « de vraies merdes crues que j’envoie à mes amis. Lol. Sérieusement, désolé pour ça. Je suppose », a également rapporté le Mail.

La femme a dit au pasteur de partir, disant qu’elle était « insultée » qu’il avait supposé qu’elle était « f ** king stupide » assez pour croire ses excuses.

Elle a ajouté: « Pour que vous fassiez tout votre possible pour donner l’impression que vous m’aviez » accidentellement « ajouté à vos amis proches … et ensuite, vous avez fait tout votre possible pour m’envoyer un message à ce sujet SACHANT que cela me ferait aller voir des taureaux ** t.

« De toute évidence, ce que vous vouliez que je voie, ce sont les photos torse nu et le contour de votre putain.

« Ce qui m’énerve, c’est de savoir que je ne suis pas la seule personne à qui tu as probablement fait ça. »

L’ancien pasteur fait partie de la méga-église depuis des années Crédit: Hillsong Church NYC / Facebook

Lorsqu’il a été approché pour commenter par le Mail, Barrett a déclaré à DailyMail.com qu’il avait publié les photos en question et a reconnu qu’elles avaient montré ses espaces privés. Mais il a maintenu son affirmation selon laquelle il les avait partagés accidentellement.

« Ouais, ça me montre avec mes leggings », dit-il, décrivant les photos comme des « photos de gym » conçues pour faire bouger ses adeptes.

« C’était quelque chose qui était juste une erreur honnête et j’ai informé ma femme dès que cela s’est produit. »

Barrett a déclaré qu’il avait démissionné de son poste de directeur créatif de Hillsong New Jersey, invoquant « l’infidélité » dans son mariage que lui et sa femme « travaillaient maintenant ».

Il a poursuivi: « Nous avons pensé qu’il valait mieux que je passe à autre chose. Je ne veux pas entrer dans les détails. »

Quant à la photo qu’il a envoyée directement à la femme, le père de deux enfants a affirmé qu’il n’avait aucune intention de la rencontrer, en disant: «Je n’essayais pas du tout de l’attirer.

«Je comprends qu’elle, dans le contexte de ce qui se passe avec Hillsong, qu’elle tirerait ces conclusions.

« Mais je la connais à peine. Ce n’était pas mon intention. »

Comment Hillsong a-t-il réagi au scandale des «collants bombés»? Voici la réponse de Hillsong dans son intégralité: «Darnell Barrett, la supervision créative du site de Hillsong à Montclair, a démissionné le 27 avril 2021. «Hillsong a accepté sa démission et a convenu qu’il ne pouvait pas continuer au sein de notre équipe. «Nous avons été déçus d’apprendre les choix qu’il a faits qui étaient inacceptables pour tout membre du personnel de Hillsong. «Nous reconnaissons qu’il existe d’innombrables membres du personnel et bénévoles de l’Église Hillsong qui assument leurs responsabilités avec fiabilité, intégrité et excellence. «Ils représentent le cœur de l’église Hillsong et nous les remercions pour le travail qu’ils accomplissent. «Nous prenons également au sérieux notre responsabilité de nous assurer que notre personnel s’engage également à créer un environnement sûr et centré sur le Christ où tous se sentent les bienvenus. « Nous embrassons cette période de croissance et continuerons d’avancer, en prenant soin des gens et en aimant Jésus. »

Il n’est pas le premier pasteur de l’église de Hillsong à être évincé de la communauté pour comportement inapproprié.

Carl Lentz a été expulsé après une liaison présumée de plusieurs mois avec Ranin Karim exposée par The Sun, alors qu’il était marié à sa femme de 17 ans, Laura.

Le pasteur de Justin et Hailey Baldwin a été renvoyé de l’église Hillsong à la fin de 2020.

Ranin a affirmé qu’il lui avait d’abord dit qu’il était un agent sportif non marié, avant qu’elle ne le recherche en ligne.

La brune a déclaré: « Je n’étais pas là pour juste du sexe, nous avons tous deux trouvé du réconfort et une connexion profonde et spéciale l’un avec l’autre. Je suis très blessée parce que nous ressentons tous les deux la même chose l’un envers l’autre.

« Il m’aime et je l’aime. C’était une relation amoureuse qui n’était pas prévue. Ce n’était pas juste une aventure ou juste une relation sexuelle. »

Hillsong a annoncé que la célèbre figure chrétienne n’était plus membre de l’église en raison d ‘«échecs moraux» et d’un «abus de confiance».

Dans un état posté, l’ancien ami proche de Justin Bieber a admis qu’il était infidèle, mais a assuré aux fans qu’il «reconstruisait la confiance dans son mariage».