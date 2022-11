TELETUBBIES est de retour sur nos écrans alors que la version redémarrée de Netflix tombe – avec un nouveau visage de bébé au soleil.

La série originale n’a duré que quatre ans entre 1997 et 2001, mais à cette époque est devenue un succès commercial et a remporté plusieurs prix Bafta.

Un nouveau soleil-bébé accueillera les téléspectateurs avec les redémarrages Netflix de la série, Teletubbies[/caption]

Qui est le nouveau visage au soleil sur Teletubbies ?

Netflix a opté pour une rotation des smiley Sun Babies.

Il y a un total de cinq bébés différents qui incarnent le rôle emblématique.

Alors que le Sun Baby original était recouvert d’un filtre jaune translucide, les Sun Babies de Netflix sont présentés comme des têtes flottantes dans le ciel entourées de rayons de lumière.

Le “rafraîchissement du 21e siècle” de l’émission pour enfants bien-aimée est raconté par le nominé aux Emmy Tituss Burgess et se compose de 26 épisodes de 12 minutes.

Tous les personnages originaux de la série, Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa et Po sont de retour.

Chaque nouvel épisode du redémarrage de Netflix comprend également une nouvelle chanson originale “Tummy Tales”.

Quel âge a le visage original au soleil sur Teletubbies maintenant?

Jessica Elizabeth Smith a joué l’original Sun Baby dans la série pour enfants pendant quatre ans entre 1997 et 2001.

Maintenant dans la vingtaine, l’enfant star avait précédemment révélé qu’elle avait été choisie pour le rôle lorsqu’elle était pesée à l’hôpital.

À l’époque, les producteurs la laissaient s’asseoir devant un miroir et une caméra pendant qu’elle regardait son père jouer avec des jouets.





S’adressant à BBC South East à propos du rôle, Jess a expliqué en 2017: «J’étais pesée à l’hôpital.

“Ma mère m’a emmenée et c’était au même moment que le producteur de l’ancienne série était venu et voulait que l’hôpital entre en contact avec eux s’ils avaient vu des bébés souriants.

“C’était juste une affaire de s’asseoir devant un miroir et une caméra et mon père jouant avec des jouets et des voitures de course et ce genre de chose pour essayer de me faire rire devant la caméra.”

Teletubbies est ensuite revenu pour un renouveau sur CBeebies en 2015, lorsque bébé Berry a repris le rôle de Jess.