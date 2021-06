Qui est le nouveau secrétaire à la Santé Sajid Javid ? – Le soleil

SAJID Javid remplacera Matt Hancock en tant que secrétaire à la Santé après avoir été contraint de démissionner à cause de sa liaison avec son assistante Gina Caladangelo.

Voici ce que vous devez savoir sur l’ancien ministre de l’Intérieur et fils d’immigrants pakistanais.

Sajid Javid remplace Matt Hancock en tant que nouveau secrétaire à la Santé Crédit : Reuters

Quel est son parcours ?

Sajid Javid, 51 ans, est le député conservateur de Bromsgrove depuis 2010.

Le 30 avril 2018, il a été nommé ministre de l’Intérieur après qu’Amber Rudd a été forcée de démissionner à la suite du scandale de Windrush.

Il a été la première personne issue d’une minorité ethnique à occuper l’un des quatre postes les plus élevés du gouvernement (les autres étant Premier ministre, chancelier de l’Échiquier et ministre des Affaires étrangères).

Le 26 juin 2021, M. Javid a été révélé comme remplaçant de Matt Hancock après que l’affaire du secrétaire à la Santé avec Gina Caladangelo l’a forcé à démissionner, a annoncé Downing Street.

Sajid est né à Rochdale, Lancs, comme l’un des cinq fils.

Sa mère et son père chauffeur de bus avaient déménagé ici du Pakistan dans les années 1960.

La famille a déménagé à Bristol, où Sajid est allé dans un état général avant d’étudier l’économie et la politique à l’Université d’Exeter.

On dit que Sajid est un Thatcherite passionné depuis son adolescence et qu’il a toujours le portrait de la Dame de fer sur son mur.

Sajid s’intéressait au thatchérisme du marché libre lorsqu’il était jeune à Bristol. Crédit : Renouvellement

Après l’université, où il a rejoint le parti conservateur, Sajid a travaillé comme banquier à New York, Londres et Singapour.

Il aurait gagné 3 millions de livres sterling par an en tant que directeur de la Deutsche Bank lorsqu’il a démissionné en 2009 pour poursuivre une carrière politique.

Après avoir été élu au Parlement, il est rapidement devenu ministre adjoint du Trésor dans le gouvernement de David Cameron.

Il a également été ministre de l’Égalité, secrétaire à la Culture et secrétaire aux Affaires.

En 2016, le député a lancé une candidature à la direction des conservateurs « conjointe » avec Stephen Crabb, dans l’espoir de devenir chancelier avec Crabb comme Premier ministre.

Theresa May est devenue leader et l’a nommé secrétaire des Communautés, des gouvernements locaux et du logement, poste dans lequel il a été critiqué pour sa réponse à la catastrophe de la tour Grenfell.

Sajid et sa femme Laura ont quatre enfants.

Il a reçu des courriers haineux pour avoir épousé une non-musulmane même s’il dit ne pratiquer aucune religion.

M. Javid avec sa femme Laura lors d’une cérémonie de remise des prix de la cravate noire en 2014 Crédit : Alpha Press

Qui est Bas, le frère de Sajid Javid ?

Le Sun a révélé comment M. Javid avait grandi dans la rue la plus criminelle de Grande-Bretagne, ce qui a conduit son frère Bas Javid à rejoindre la police.

Bas est maintenant surintendant en chef de la police de West Mids, et son frère s’est appuyé sur les 25 années d’expérience de la police dans son premier grand discours.

Décrivant son choc face aux abus qu’il a vu être infligés à son frère alors qu’il tentait de travailler, Sajid a déclaré: « Au fil des ans, j’ai entendu ce qu’il avait à dire sur la police.

« Je connais les situations délicates dans lesquelles il s’est trouvé. Il a été blessé plus de fois que je ne veux le savoir après avoir été agressé en service.

« J’ai vu l’impact que le travail a sur sa vie de famille. »

Matt Hancock démissionne après la révélation d’une liaison avec son assistant

