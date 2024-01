Qui est le nouveau président du Guatemala et peut-il tenir les promesses de changement ?

VILLE DE GUATEMALA (AP) — Bernardo Arévalo était j’ai prêté serment lundi matin en tant que nouveau président du Guatemala.

Beaucoup doutaient qu’ils verraient un jour le jour où des intérêts puissants s’aligneraient contre sa campagne anti-corruption et les autorités ont lancé diverses contestations judiciaires contre lui et sa fête.

Arévalo est désormais président, mais ces conflits vont se poursuivre et, avec peu de soutien au Congrès, il aura du mal à apporter les profonds changements au sein du gouvernement et de la société guatémaltèques qui ont alimenté son soutien et une victoire électorale surprise.

Il est considéré comme un modéré politique avec une expérience en résolution de conflits, des compétences qui devraient lui être très utiles dans la polarisation actuelle du Guatemala.

QUI EST LE NOUVEAU PRÉSIDENT DU GUATEMALA ?

Arévalo est le fils de 65 ans de l’ancien président guatémaltèque Juan José Arévalo.

On attribue à l’aîné Arévalo la mise en œuvre de protections fondamentales pour les travailleurs et d’espaces pour la population autochtone du pays. Bernardo Arévalo est né en Uruguay, où son père était en exil après l’éviction, en 1954, de son successeur, le président Jacobo Árbenz, soutenu par la CIA, que les États-Unis considéraient comme une menace pendant la guerre froide.

Il est arrivé au Guatemala alors qu’il était adolescent avant de repartir poursuivre ses études à l’étranger. Arévalo a étudié la sociologie et l’anthropologie en Israël et aux Pays-Bas, a été ambassadeur du Guatemala en Espagne et a travaillé pendant des années à Genève pour l’organisation non gouvernementale Interpeace.

Il y a occupé divers postes, mais parmi ses contributions, il a été pionnier dans le travail de consolidation de la paix de l’organisation en Amérique centrale.

Arévalo est retourné au Guatemala et a finalement participé à la fondation de le parti du Mouvement des Semences. Ceux qui le connaissent – ​​et cela apparaît dans ses nombreux écrits universitaires – disent qu’Arévalo est un modéré politique, même si dans le spectre politique déformé du Guatemala, il a été décrit par ses opposants comme un gauchiste radical. Il a été élu au Congrès en 2019 pour le parti Seed Movement qui l’a finalement porté à la présidence.

QUE VEUT-IL FAIRE?

Après sa deuxième place au premier tour de scrutin en juin dernier, Arévalo a semblé aussi surpris que tout le monde.

Il n’avait pas sondé parmi la demi-douzaine de candidats en tête avant l’élection, mais son message de changement, de lutte contre la corruption et d’optimisme quant au potentiel du Guatemala a trouvé un écho parmi une partie de la population mécontente.

Dans une interview, après ce vote, Arévalo a déclaré que s’il remportait finalement la présidence au second tour, le pouvoir exécutif cesserait d’être la source de « ce lubrifiant fondamental du système corrompu ». Au lieu de cela, son administration se concentrerait sur la lutte contre la corruption et la récupération des institutions cooptées.

Lundi matin, Arévalo a déclaré dans un discours que « la crise politique dont nous sortons nous offre une opportunité unique de construire une institution, une unité démocratique, réaliste et saine, sur les décombres de ce mur de corruption que nous commençons à franchir ». brique par brique.

Arévalo a également parlé de la « dette historique » que le Guatemala doit à ses peuples autochtones. Il a déclaré qu’il élargirait l’accès des Guatémaltèques aux soins de santé et à l’éducation, et qu’il œuvrerait au développement continu du pays.

« Le défi le plus critique et le plus urgent est sans aucun doute le changement climatique », a-t-il déclaré lundi.

QU’EST-CE QUI LE MET EN CHEMIN ?

Dans l’immédiat, la persécution judiciaire continue par le procureur général Consuelo Porras continuera d’attirer l’attention et les énergies d’Arévalo.

Son bureau mène de multiples enquêtes contre lui – pour avoir prétendument encouragé pendant des mois la prise de contrôle d’une université publique par des étudiants – et contre son parti – pour la manière dont il a rassemblé les signatures nécessaires à sa création des années plus tôt.

Le mandat de Porras s’étend jusqu’en 2026. Arévalo a déclaré qu’il lui demanderait de démissionner, mais il ne peut pas la démettre de ses fonctions en vertu de la séparation des pouvoirs au Guatemala.

On ne sait pas non plus ce que feront ceux qui détiennent réellement le pouvoir économique au Guatemala et les trafiquants de drogue de plus en plus puissants qui contrôlent des dizaines de politiciens locaux et fédéraux lorsqu’Arévalo tentera de démanteler leurs réseaux corrompus.

Arévalo a déclaré vouloir faire revenir les procureurs et les juges qui avaient mené la lutte contre la corruption jusqu’à ce que Porras retourne la justice contre eux, les forçant à l’exil.

À moyen terme, le Guatemala connaît de profonds problèmes structurels. La pauvreté intense et le manque de possibilités d’emploi continuent de pousser un grand nombre de Guatémaltèques à émigrer aux États-Unis. Les plus pauvres sont également les plus vulnérables à l’intensification des cycles de sécheresse et d’inondation, aggravés par le changement climatique.