Qui est le nouveau PDG d’Alibaba Eddie Wu et son président Joe Tsai ?

Alibaba a annoncé mardi un remaniement majeur de la direction, le PDG et président Daniel Zhang prévoyant de démissionner cette année et d’être remplacé par des vétérans du géant chinois de la technologie.

« La nomination d’Eddie Wu au poste de PDG ne devrait pas être une énorme surprise. Il a cofondé Alibaba et a joué un rôle clé dans le développement technologique et la monétisation de Taobao et Alipay », a déclaré Jacob Cooke, PDG de WPIC, une technologie de commerce électronique. et une entreprise de marketing qui aide les marques étrangères à vendre en Chine, a déclaré à CNBC.

Wu a également été le directeur de la technologie d’entreprises clés, notamment Taobao et Alipay, le service de paiement mobile géré par la filiale d’Alibaba Ant Group. Il était en charge de la plate-forme de monétisation d’Alibaba sur Taobao et Tmall, ainsi que de diriger les efforts pour pousser l’application mobile Taobao qui a propulsé l’entreprise dans l’ère des smartphones.

Autre co-fondateur d’Alibaba, Joe Tsai a été nommé directeur financier de la société jusqu’en 2013 et occupe actuellement le poste de vice-président exécutif. Il est également président de l’unité logistique Cainiao d’Alibaba, ainsi que membre de la division Taobao et Tmall.

Indépendamment de son activité Alibaba, Tsai est également propriétaire de l’équipe de basket-ball des Brooklyn Nets aux États-Unis et est souvent considéré comme un cadre plus tourné vers l’international.

Cela a été deux ans et demi tumultueux pour Alibaba, à commencer par la suspension de L’offre publique initiale à succès d’Ant Group en novembre 2020 après avoir échoué à satisfaire les régulateurs.

Le gouvernement chinois a renforcé la réglementation sur le secteur technologique national dans des domaines allant de la concurrence à la protection des données. Les régulateurs ont frappé Alibaba avec une amende antitrust massive de 18,23 milliards de yuans (2,5 milliards de dollars) en avril 2021.

L’entreprise a souffert d’un ralentissement de la croissance en raison d’une économie chinoise morose et de la concurrence croissante de concurrents tels que JD.com et Pinduoduo. Sa principale division cloud, à laquelle le PDG sortant Zhang consacrera tout son temps, a vu ses revenus baisser au cours du trimestre de mars.

Tsai et Wu chercheront à redynamiser la croissance de l’entreprise dans un contexte macroéconomique toujours difficile.

« Je ne pense pas que le remaniement en dise trop sur l’orientation commerciale d’Alibaba, et je ne pense pas non plus qu’il aura un impact significatif sur les performances de l’entreprise », a déclaré à CNBC Xin Sun, maître de conférences en affaires chinoises et est-asiatiques au King’s College de Londres. par email.

« Après tout, les facteurs les plus importants de la performance de l’entreprise sont structurels, tels que l’éclatement de son écosystème, l’environnement réglementaire de plus en plus complexe et la concurrence acharnée de ses concurrents. Rien de tout cela n’a changé. »