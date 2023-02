Qui est le nouveau milieu de terrain de Chelsea à 121 millions d’euros, Enzo Fernandez ?

Enzo Fernandez n’a fait ses débuts internationaux seniors qu’en septembre 2022. En quelques mois, il était titulaire et vainqueur de la Coupe du monde avec l’Argentine. L’ascension du milieu de terrain de 22 ans vers le sommet a été rapide, même selon les normes du football moderne, et ce n’est que l’été dernier que Benfica l’a signé de River Plate pour environ 14 millions d’euros. Maintenant, Chelsea a fait de lui un transfert record en Premier League et l’un des joueurs les plus chers au monde, avec un transfert de 121 millions d’euros.

L’impact de Fernandez a été tout simplement sensationnel. Il a fait ses débuts à River Plate en 2019, a été prêté à Defensa y Justicia un an plus tard et est revenu impressionner sous l’entraîneur Marcelo Gallardo avec 10 buts en 28 matchs pour River en 2022.

Benfica l’a pris à l’été 2022 et lui a donné le maillot n ° 13 précédemment porté par la légende du club Eusebio. Il a marqué quatre buts et récolté sept passes décisives en 29 matchs, et a été nommé meilleur milieu de terrain de l’élite portugaise par l’entraîneur-chef de la Liga BWINs en août, octobre et novembre. Il a également aidé le club à dominer son groupe de l’UEFA Champions League devant le Paris Saint-Germain et la Juventus et à atteindre les huitièmes de finale.

Mais c’est avec l’Argentine que Fernandez a fait les plus grosses vagues. Ayant déjà joué pour l’équipe des moins de 18 ans, le milieu de terrain a fait ses débuts seniors lors d’une victoire 3-0 contre le Honduras en septembre 2022 et a été nommé dans l’équipe de 26 joueurs de Lionel Scaloni pour la Coupe du monde 2022 en novembre.

Incroyablement, il s’est installé presque immédiatement dans le football international et à partir du dernier match de la phase de groupes contre la Pologne, il a cimenté sa place dans le premier XI. Après avoir soulevé le trophée, Fernandez a également remporté le prix du jeune joueur de la FIFA pour le tournoi.

Avec une clause de libération de 120 millions d’euros dans son contrat, Chelsea a pris la décision d’obtenir sa signature avant ses rivaux le jour de la date limite. Alors, que pouvons-nous attendre de lui à l’avenir ? ESPN fouille dans les données avec l’ancien éclaireur Tor-Kristian Karlsen.

Positionner

Milieu de terrain central droitier, il a été déployé dans le cadre d’un “double pivot” pour Benfica dans la formation 4-2-3-1 de Roger Schmidt, mais il a rempli plusieurs rôles au cours de sa carrière.

Lors de l’évaluation des compétences d’un milieu de terrain central, il y a généralement une chose spécifique qui se démarque. Sont-ils un passeur vif et actif qui dicte la circulation du ballon ? Un n ° 8 porteur de ballon brillamment puissant, capable de dériver devant ses adversaires au milieu de terrain tout en gardant le contrôle du ballon? Ou sont-ils plutôt un meneur de jeu ou un génie créatif qui, dans un éclair d’inspiration, excelle à nourrir les attaquants dans le dernier tiers. Que diriez-vous du n ° 6 bien rangé et dynamique capable de reprendre possession du ballon, d’échapper avec succès à la pression et de nourrir un coéquipier bien placé?

Eh bien, Fernandez est tout cela… plus un peu plus. Et c’est là que réside la délicatesse de l’étiqueter : il est tellement complet qu’il est difficile de le mettre dans une case positionnelle définie. — Karlsen.

Par les chiffres

La carrière internationale senior de Fernandez n’a que 10 matchs jusqu’à présent, mais il a eu un grand impact en aidant l’Argentine à remporter la Coupe du monde 2022 et a eu plus de touches au total que Lionel Messi (524).

Statistiques de la Coupe du monde 2022

– Allumettes: 7

– Touches: 558

– Précision de passe : 87,6 %

– Chances créées: 6

– Coups: 8

– Objectifs: 1

– Objectifs attendus: 0.30

– Recouvrements: 39

Forces

C’est la variété de ses compétences et leur maîtrise qui ont rendu Fernandez si attrayant pour les clubs d’élite européens, mais une facette de son jeu qui attire immédiatement l’attention est son dynamisme. Il est exceptionnellement désireux de monter sur le ballon; toujours en mouvement, il est toujours disponible pour recevoir une passe et une fois en possession, il continue de la déplacer latéralement pour maintenir et accélérer le déroulement du jeu. Ensuite, lorsqu’une option de passe plus complexe est disponible, il est heureux d’emprunter la voie progressive en choisissant des balles qui cassent la ligne dans les zones d’attaque centrales.

Lorsqu’il reçoit la possession dans des zones plus larges, il est excellent pour frapper des balles précises et croisées vers l’ailier opposé et sa moyenne de près de 100 passes par 90 minutes démontre sa nature active et son impact implacable sur le jeu.

La liberté qui lui a souvent été accordée au milieu de terrain de Benfica et sa nature itinérante ont peut-être limité ses implications directes sur les buts (à savoir ses totaux de passes décisives), mais lors de l’étude des actions qui ont conduit à un but, c’est souvent Fernandez qui fournit l’avant-dernière passe et sinon, il est typique que ces mouvements proviennent de sa créativité précoce.

appréciation bien développée des angles et de l’espace, plus l’agilité de se déplacer avant d’être fermé. La même technique de haut niveau est également fréquemment observée lorsqu’il teste le gardien adverse à distance avec des tirs puissants et bien exécutés.

L’énergie et la mentalité qui aident Fernandez à être si impliqué avec le ballon le rendent également très efficace sans lui. Sa capacité à couvrir rapidement le terrain, à revenir en arrière et à défendre signifie qu’il est fait pour le jeu de pressing moderne. Bien qu’il ne mesure que 5 pieds 10 pouces et qu’il soit léger, le joueur de 22 ans fait beaucoup pour compenser ses limites physiques avec ténacité et caractère. Il est également un plaqueur engagé avec un impressionnant 2,80 plaqués par 90 minutes. –Karlsen

Comment peut-il s’améliorer ?

Pour un jeune milieu de terrain dont le jeu semble si complet, toute faiblesse immédiate ou évidente est difficile à détecter. Il s’est adapté au football européen en un clin d’œil – non seulement au football national portugais, mais également à la Ligue des champions – tandis que son impact sur la campagne victorieuse de la Coupe du monde en Argentine a été significatif.

Cela pose la question de savoir s’il peut continuer à se développer au même rythme ou s’il a déjà atteint son plafond. Ce dernier ne serait pas une catastrophe car son niveau actuel le place toujours parmi les meilleurs milieux de terrain centraux au monde. Mais sera-t-il toujours aussi efficace lorsque le rythme de jeu est monté d’un cran, que le pressing est plus intense et qu’il y a moins de temps sur le ballon ? –Karlsen

Entre guillemets

Enzo Fernández décrivant ses caractéristiques: “Je suis un joueur avec une bonne technique et de bonnes passes. J’ai une bonne frappe et une bonne vision de jeu. Maintenant je mets plus d’intensité quand il s’agit de récupérer le ballon. Pour jouer en première division, chaque jour tu dois apporter quelque chose de nouveau à votre jeu. C’est pourquoi je m’entraîne seul l’après-midi pour être meilleur physiquement.

Pablo Esquivel, un éclaireur de River Plate qui a découvert Fernandez à l’âge de 5 ans, a raconté Clarin: “J’entraînais un club à Villa Ballester et nous avons affronté l’équipe de Fernandez. Il était déjà très intelligent malgré sa jeunesse. Le lendemain, j’ai dit au [River] entraîneurs de jeunes qu’il y avait un joueur né en 2001 à San Martín qui jouait incroyablement bien et ils m’ont dit d’aller le chercher. Alors, j’ai commencé à chercher où il habitait, j’ai trouvé la maison et je me suis présenté à ses parents. J’ai parlé avec Raul et Marta, ses parents, qui sont phénoménaux. À ce moment-là, ils m’ont dit qu’ils préféraient attendre parce qu’il était très jeune et je leur ai dit qu’il valait mieux qu’il bouge à partir de ce moment-là parce qu’il a mis du temps à s’adapter au grand terrain. Après tant de rebondissements, nous avons réussi à convaincre les parents et nous l’avons emmené au club.”

Marcelo Gallardo, alors entraîneur de River, cité dans La Pagina Millonaria: “Il a beaucoup évolué, je suis très content qu’il continue à se maintenir et ce n’est pas facile à 21 ans, il a un monde devant lui. Quand les éloges arrivent, ce n’est pas facile de rester équilibré, il a d’énormes possibilité de continuer à grandir avec l’équipe [River]. Il nous a donné de nombreuses solutions et la chose la plus remarquable est qu’il sait que s’il joue pour l’équipe, il continuera à se démarquer.”

L’entraîneur argentin Lionel Scaloni, cité dans La Pagina Millonaria en décembre: “Il a fait d’énormes progrès et nous sommes très heureux de sa contribution. C’est ce que nous attendons. Enzo a bien fait les choses, nous pensons qu’il peut donner plus et qu’il a un immense avenir devant lui.”

Le capitaine argentin Lionel Messi, cité par Mundo Deportivo lors de la Coupe du monde: “Il est impressionnant. C’est une personne spectaculaire, très humble et un joueur très important pour nous.”

Il a ajouté à TyC: “Je ne suis pas surpris de ce que fait Enzo car je le connais et je le vois s’entraîner [with the national team] tous les jours. J’ai aussi joué contre lui en Ligue des champions. Il le mérite car c’est une personne merveilleuse, un joueur très important pour nous.”

Comment s’intégrera-t-il à Chelsea ?

Chelsea a connu des difficultés au milieu de terrain ces dernières saisons et Fernandez est l’un des meilleurs jeunes joueurs du moment à ce poste. Ses passes et ses mouvements devraient débloquer les défenses, tandis que sa détermination et son endurance aideront le club dans sa lutte pour les points et la position en championnat. Mais Graham Potter lui laissera-t-il autant de liberté qu’il en a eu à Benfica, ou court-il le risque d’être “enfermé” dans une position plus fixe ?

À 22 ans, la pression d’une telle indemnité de transfert peut également peser lourd sur ses épaules. Fernandez doit se mettre au travail pour prouver qu’il est digne d’une telle dépense.