Qui est le nouveau défenseur de Chelsea à 37 millions d’euros, Benoit Badiashile ?

Chelsea n’a pas perdu de temps dans ce mercato de janvier. Le prometteur attaquant de 18 ans David Datro Fofana a terminé son transfert à Stamford Bridge, le prodigieux milieu de terrain de Vasco da Gama de 18 ans Andrey Santos est déjà à Londres en attendant de finaliser son transfert, et maintenant le centre de 21 ans de l’AS Monaco L’arrière Benoit Badiashile a signé son contrat avec les Blues.

Alors, qui est Badiashile et que peuvent attendre les fans de Chelsea de leur dernière recrue ? Tor-Kristian Karlsen décompose chaque détail du jeu de l’international français et illustre le parcours footballistique qui l’a conduit de Monte-Carlo à l’ouest de Londres.

Qui est Badiashile ?

Jeux: 11 (6e à Monaco)

Touches: 577 (9ème)

Interceptions: 17 (3ème=)

Dégagements: 39 (2e)

S’attaquer à %: 53,3% (1er)

% de duels: 60,3% (3ème)

Recouvrements: 67 (5ème)

*Correct au 5 janvier 2023

Autre diplômé de l’académie toujours prospère de Monaco, Badiashile a signé son premier contrat professionnel dans la principauté en janvier 2018 après avoir rejoint le système des jeunes du club à l’âge de 15 ans. Fils d’une infirmière et d’un architecte – avec des liens familiaux avec le parti démocrate République du Congo – a été repéré très tôt par le système de l’équipe nationale française, dont il est un membre régulier depuis qu’il représente les moins de 16 ans.

À seulement 17 ans, il a fait ses débuts en Ligue 1 – lors d’une défaite 4-0 au Paris Saint-Germain en novembre 2018 – par l’entraîneur de l’époque, Thierry Henry. Quelques semaines plus tard, lors d’une conférence de presse avant un match de Ligue des champions, Henry a exprimé de façon mémorable son mécontentement envers le joueur pour ne pas avoir rentré sa chaise, bloquant ainsi son chemin vers son propre siège. Néanmoins, Badiashile a été omniprésent pour Monaco depuis ses débuts, principalement en tant qu’arrière central gauche avec des apparitions occasionnelles en tant qu’arrière gauche. Malgré l’exposition soudaine au football en équipe première à un si jeune âge, le défenseur a rarement semblé déplacé, intimidé ou mal à l’aise, et a toujours impressionné par sa maturité, son intelligence et son calme.

Benoit Badiashile est le dernier jeune joueur prometteur à arriver à Chelsea. Le joueur de 21 ans a excellé pendant plus de quatre ans à Monaco. Jean Catuffe/Getty Images

Après quatre ans de développement progressif – et plus de 100 sorties en Ligue 1 – Badiashile a été appelé dans l’équipe de France senior, avec ses débuts complets lors de la victoire 2-0 de septembre contre l’Autriche dans la Ligue des Nations. Bien qu’il n’ait vu aucune minute à la Coupe du monde, être nommé dans l’équipe du Qatar était toujours un exploit considérable compte tenu de la richesse de la France en défenseurs centraux de classe mondiale. Le jeu le plus récent de Badiashile dans le bleu de France est venu avec les U21 en novembre, pour lesquels il a été un membre à part entière au cours des trois dernières années et a été un choix préféré lors du Championnat d’Europe des moins de 21 ans 2021 – encore une fois parmi une gamme d’options de haute qualité.

Positionner

À l’exception de quelques camées à l’arrière gauche, Badiashile a joué le rôle de défenseur central pour Monaco, où il a excellé dans le côté gauche de la paire défensive centrale. Comme tous ses entraîneurs en chef au niveau du club – Henry, Niko Kovac et le titulaire, Philippe Clément – ​​ont privilégié un arrière quatre, le joueur de 21 ans a rarement été testé à gauche dans un arrière trois, ce qui est ostensiblement le rôle qu’il devrait occuper à Chelsea. Cependant, rien dans ses compétences ne suggère qu’il ne devrait pas réussir à ce poste également. Au contraire, cela pourrait lui convenir encore mieux.

Tor-Kristian Karlsen est un dépisteur et cadre de football norvégien et est l’ancien directeur général et directeur sportif de l’AS Monaco. Il écrira régulièrement pour ESPN sur les affaires du football et le processus de scoutisme.

Forces

Debout à 6 pieds 4 pouces, le Français devrait probablement se révéler plus utile dans les airs que sur le sol. Cependant, alors que la domination aérienne est là (il sort généralement victorieux de 75% de ses défis aériens), c’est son aura mesurée, élégante et contrôlée qui est susceptible de frapper en premier lors de l’évaluation du défenseur mobile et techniquement fort.

Dès ses débuts en équipe première, il a rarement semblé stressé, énervé ou comme quelqu’un qui se laisse précipiter pour perdre la tête. Il est conscient de la possession et, grâce à une bonne touche, il est à l’aise d’intensifier le ballon pour gagner du temps et rechercher les meilleures options. Ayant été le principal défenseur du ballon dans une équipe qui aime contrôler la possession du ballon, l’imposant défenseur central est habitué à voir et à ressentir beaucoup de ballon. Il semble parfaitement adapté au besoin de Chelsea d’un défenseur central naturel du pied gauche pour accélérer la première passe hors de la défense.

Tout en étant à la fois grand et lisse sur le ballon, il peut souvent se combiner pour couper une silhouette quelque peu languissante; ce n’est pas le cas de Badiashile. Il réagit vite, anticipe bien, il est agressif et se contente d’affronter résolument les situations de tête-à-tête hors des sentiers battus (70% de réussite à ses défis en 2022, ce qui est “bien” plutôt qu'”exceptionnel”). grand athlète, son allure sur les courtes et moyennes distances est également impressionnante. Bien qu’avant enclin aux fautes excessives, il semble moins téméraire qu’avant (0,8 fautes par match l’an dernier, une légère baisse par rapport à 1,1 en 2021).

Faiblesses

D’un point de vue physique, technique et tactique, le Français fait un défenseur central assez complet. Généralement alerte, en grande partie sans les problèmes de concentration majeurs que même les défenseurs centraux de haut niveau peuvent parfois souffrir, il n’est pas particulièrement sujet aux erreurs – bien que, comme en témoigne Kalidou Koulibaly, un certain temps d’adaptation à la Premier League devrait lui être accordé comme tout autre défenseur central nouvellement arrivé.

Cependant, il y a certains ajustements mineurs – des observations plus pertinentes pour un entraîneur plutôt qu’un éclaireur – qui peuvent valoir la peine d’être examinés pour obtenir des améliorations petites mais notables de son jeu, et cela devrait venir avec l’expérience. Il pourrait être encore plus affirmé dans les duels défensifs dans la surface ; il peut sembler trop soucieux de concéder des pénalités en se retirant lorsque le tacle de la dernière chance était activé. De même, il peut aussi avoir tendance à tourner trop vite lorsqu’il tente de bloquer un tir au lieu de faire face au ballon et d’utiliser tout son corps pour gêner l’effort.

Où il s’intègre à Chelsea

En tant que défenseur bien formé de l’une des meilleures académies d’Europe, Badiashile devrait avoir peu de problèmes à s’intégrer dans tout ce que Graham Potter a en tête pour lui. Comme mentionné précédemment, il est parfaitement habitué à jouer dans un dos à quatre, mais la couchette du côté gauche dans un dos à trois – dans laquelle il a suffisamment de temps sur le ballon et la responsabilité de construire à partir du dos, et aidé par la présence de Thiago Silva — pourrait lui convenir encore mieux.