Qui est le nouveau chasseur Darragh Ennis sur The Chase?

THE CHASE a ajouté à son répertoire de brainboxes avec Darragh Ennis devenant leur sixième Chaser.

Mais ce n’est pas la première fois que l’Irlandais apparaît sur The Chase, ayant déjà été candidat.

2 Darragh Ennis est le nouveau chasseur de l’émission à succès ITV The Chase

Qui est Darragh Ennis?

Né le 29 septembre 1973, Darragh Ennis est originaire d’Irlande, ce qui fait de lui 47 ans.

En plus d’être un quiz et le nouveau chasseur, il est également chercheur postdoctoral à l’Université d’Oxford – spécialisé dans l’étude du cerveau des insectes.

Darragh a travaillé auparavant à l’Université Concordia au Canada et à l’Université Maynooth en Irlande.

Sa biographie sur Twitter dit: « Je fais de la science et parfois des quiz. Chaser sur ITVs The Chase. Envoyez-moi de terribles blagues. »

Le 18 mars, il a été révélé que le débutant pourrait faire face à la colère des patrons après avoir fourni des informations d’initiés aux joueurs potentiels sur la façon de gagner le jackpot.

Le brainiac a empoché 22,50 £ en échange de pourboires qui pourraient coûter des milliers de dollars au quiz ITV.

Quel est le surnom de Darragh Ennis dans The Chase?

Les chasseurs sont parfois plus connus pour leurs surnoms que pour leurs propres noms – Mark Labbett étant surnommé la Bête.

Avec The Governess Anne Hegerty et The Dark Destroyer Shaun Wallace, les surnoms sont devenus un thème régulier du jeu télévisé à succès.

Et Darragh Ennis n’est pas différent, car le nouveau Chaser a déjà deux surnoms dans The Dublin Dynamo et D. Ennis the Menace – un clin d’œil à son propre nom.

2 Darragh Ennis déjà impressionné en tant que candidat à The Chase Crédit: ITV

Quand Darragh Ennis était-il candidat?

C’est une rareté, mais les concurrents de The Chase sont revenus pour devenir les Chasers.

Darragh Ennis a participé à l’émission en 2017, réalisant de bonnes performances dans la ronde des créateurs de trésorerie pour mettre 9000 £ sur la table.

Malgré les tentatives du poursuiveur Paul Sinha pour le persuader d’aller plus haut ou plus bas, Darragh a réussi et a encaissé ce montant pour son équipe.

Mais ses coéquipiers ont tous accepté des offres moins élevées – y compris deux moins – pour se qualifier pour la poursuite finale.

Darragh a fourni 14 réponses correctes pour laisser Sinha avec le défi insurmontable de franchir leurs 23 étapes – mais ils n’ont pris que 1575 £ par maison.

Désormais, Darragh devient le sixième ex-candidat à occuper la sellette – le premier au Royaume-Uni.

En janvier, Darragh a été contraint de nier avoir quitté The Chase après ne pas avoir comparu pendant plus d’un mois.

Comment était la première poursuite de Darragh Ennis?

Darragh Ennis a fait ses débuts dans l’épisode diffusé le 19 novembre 2020 – mais cela ne s’est pas déroulé comme prévu pour le nouveau venu.

Après une entrée éblouissante, les nerfs semblaient atteindre le Dynamo de Dublin alors que les concurrents avaient du succès lors des premiers tours.

L’animateur Bradley Walsh a même remarqué: « Est-ce que vous appréciez ça – même si vous vous battez? »