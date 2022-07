Qui est le nouveau chancelier Nadhim Zahawi ?

NADHIM ZAHAWI a été nommé Chancelier de l’Échiquier lors du remaniement ministériel de 2022.

Zahawi a occupé plusieurs postes au sein du cabinet en plus de chancelier, comme son ancien poste de ministre de l’Éducation.

Nadhim Zahawi a été nommé secrétaire d’État à l’éducation en 2021 Crédit : La Méga Agence

Qui est Nadhim Zahawi ?

Le père de trois enfants est député conservateur (MP) de Stratford-on-Avon depuis 2010.

Zahawi est né le 2 juin 1967 à Bagdad, en Irak, mais à l’âge de neuf ans, en 1976, lui et sa famille ont fui le régime tyrannique de Saddam Hussein pour le Royaume-Uni.

Il a fait ses études à la King’s College School, une école indépendante de Wimbledon, puis à l’University College London, où il a obtenu un BSc en génie chimique.

Après une carrière en tant que directeur marketing européen pour Smith & Brooks Ltd, Zahawi a cofondé YouGov avec Stephan Shakespeare, un ancien porte-parole de Jeffrey Archer.

Zahawi a été PDG de YouGov de 2005 à 2010 jusqu’à son élection au Parlement.

Lors du remaniement ministériel, Zahawi a été nommé secrétaire d’État à l’éducation le 15 septembre 2021.

Zahawi est honoré d’avoir assumé un tel rôle, comme il l’a dit : « Les enfants et les jeunes ont traversé une période difficile pendant cette pandémie et je les écouterai, eux et leurs familles, alors que nous accélérons notre travail pour reconstruire mieux et plus juste. .

“D’après ma propre expérience, je sais à quel point ce pays peut être une source d’opportunités et je veux que tous les enfants, jeunes et adultes aient accès à une éducation brillante, aux bonnes qualifications et aux opportunités d’obtenir de bons emplois.

“C’est à la fois vital pour eux et aussi pour notre économie et c’est plus important que jamais.

“J’ai hâte de commencer à travailler avec les incroyables enseignants et le personnel de nos crèches, écoles, collèges et universités ainsi qu’avec les employeurs et les entreprises.”

Comment Nadhim Zahawi a-t-il voté sur le Brexit ?

Zahawi a fait campagne pour quitter l’UE avant le référendum sur le Brexit de 2016 et a depuis généralement suivi le whip conservateur lors du vote sur les questions européennes au Parlement.

Quels ont été les rôles gouvernementaux précédents de Nadhim Zahawi ?

Lors du remaniement ministériel de 2018, Zahawi a été nommé sous-secrétaire d’État parlementaire au ministère de l’Éducation.

Depuis juillet 2019, il est sous-secrétaire d’État parlementaire à l’industrie.

En novembre 2020, il est devenu le tout premier sous-secrétaire d’État parlementaire pour le déploiement du vaccin Covid-19.

En tant que ministre des Vaccins, il est à l’origine du déploiement de deux vaccins – Pfizer Covid et Oxford AstraZeneca – dans tout le Royaume-Uni.

Grâce à lui, plus de 142 millions de doses du vaccin Covid-19 ont été distribuées tandis que 49,7 millions de personnes à travers le Royaume-Uni sont entièrement vaccinées.

Il a ensuite été nommé secrétaire à l’éducation lors du remaniement de septembre 2021, avant que les démissions de Rishi Sunak et Sajid Javid ne le conduisent à être promu chancelier.

Nadhim Zahawi est-il marié ?

Le ministre des Vaccins Nadhim Zahawi est marié à sa femme Lana Zahawi, 54 ans, avec qui il partage trois enfants.

Le couple est passionné d’équitation et de saut d’obstacles. Ensemble, ils possèdent et dirigent une école d’équitation.