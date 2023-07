IAIN Greenshields a rendu visite à feu la reine Elizabeth le week-end avant sa mort dans le cadre de ses fonctions de modérateur de l’Assemblée générale de l’Église d’Écosse.

Mais qui est-il et quel a été son rôle ?

Iain Greenshields est resté avec la reine à Balmoral le week-end avant sa mort Crédit : Andrew Barr

Qui est le modérateur de l’Assemblée générale de l’Église d’Écosse Iain Greenshields ?

Iain Greenshields est un ministre de l’Église d’Écosse, qui a été modérateur de l’Assemblée générale de mai 2022 à mai 2023.

Il a grandi à Glasgow et a étudié la théologie à l’Université de Glasgow.

Sa première ordination paroissiale a eu lieu à Cranhill en 1984.

En 1993, il a déménagé à Larkhall, dans le Lanarkshire et s’est impliqué dans le ministère auprès des délinquants, en tant qu’aumônier de la prison de Shotts et du Longriggend Young Offenders Institute.

Il a déménagé à Kensaleyre en 2002 et y est resté jusqu’en 2007.

Depuis 2007, il est ministre de l’église communautaire St Margaret à Dunfermline, Fife.

En octobre 2021, il a été annoncé qu’il ferait partie de l’Assemblée générale de l’Église d’Écosse pendant un an.

À propos de son nouveau rôle, il a déclaré sur le site Web de l’Église d’Écosse : « Je suis honoré et honoré d’avoir été choisi comme modérateur désigné et je vise à représenter l’Église et Dieu d’une manière positive, instructive et pleine d’espoir.

« Il y a de nombreux défis auxquels notre société est confrontée aujourd’hui, notamment le changement climatique, la pauvreté, la santé mentale, l’isolement social, la toxicomanie et l’Église est active pour soutenir ceux qui en ont vraiment besoin.

« En fin de compte, le plus grand besoin de notre société est le vide spirituel qui existe dans la vie de tant de personnes. »

Il a assumé des rôles clés en tant que modérateur pour les funérailles de feu la reine Elizabeth II et le couronnement du roi Charles III, présentant une bible au roi.

Son épouse Linda est professeur d’études religieuses, morales et philosophiques à la Levenmouth Academy, Buckhaven.

Le couple a six enfants ensemble, dont trois ont été adoptés en Chine.

Quel est le rôle du modérateur de l’Assemblée générale de l’Église d’Écosse ?

Le modérateur de l’Assemblée générale de l’Église d’Écosse préside la réunion de l’Assemblée générale.

Il ou elle dirige le culte quotidien, maintient l’ordre, statue sur les rappels au règlement et signe les documents au nom de l’Assemblée.

En plus de diriger des réunions, le modérateur voyage en tant que représentant de l’Église en Écosse, au Royaume-Uni, en Irlande et à l’étranger en qualité d’ambassadeur et visite les forces armées et le Parlement écossais.

Le rôle est honorifique et dure 12 mois.

Le titre est Modérateur de l’Assemblée générale de l’Église d’Écosse ou Modérateur de l’Assemblée générale.

Cependant, le modérateur n’est pas le chef de l’église, le leader ou le porte-parole.

Le modérateur a également deux aumôniers, qui l’aident à préparer les réunions et lui apportent son soutien tout au long de la semaine de l’Assemblée.

En outre, il ou elle est censée exprimer les vues de l’Assemblée générale ou du forum ou du comité de l’Église concerné, lorsqu’on lui demande d’émettre un avis.