Qui est le milliardaire James Dolan et pourquoi est-il poursuivi pour agression sexuelle avec Harvey Weinstein : un massothérapeute vient d’accuser le propriétaire des NY Knicks et PDG de MSG Entertainment de trafic sexuel

Le procès explosif déposé le 16 janvier devant le tribunal de district américain de Californie centrale allègue qu’en 2013 et 2014, Dolan a « manipulé » et amené Kellye Croft, alors âgée de 27 ans, travaillant comme massothérapeute agréée, à Los Angeles et ailleurs. place « sous des prétextes frauduleux pour que Dolan se livre à des actes sexuels illégaux et importuns avec elle ».

Un massothérapeute a poursuivi James L. Dolan, PDG du Madison Square Garden, et le producteur de films en disgrâce Harvey Weinstein, les accusant de trafic sexuel et d’agression sexuelle.

“Avec le dépôt de la plainte d’aujourd’hui, il est temps de tenir enfin Dolan pour responsable de sa conduite scandaleuse”, a déclaré Douglas H. Wigdor, avocat de Croft, dans un communiqué.

Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Qui est James Dolan?

James Dolan dans The Tonight Show avec Jimmy Fallon, en mars 2018. Photo : Getty Images

Dolan est le président exécutif et chef de la direction de Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSG Entertainment), selon sa biographie sur le site Web.

Il est également président exécutif de Madison Square Garden Sports Corp., dont le portefeuille comprend les Knicks de New York (NBA) et des franchises des Rangers de New York (LNH), et est président d’AMC Networks Inc.

Comment James Dolan a-t-il gagné son argent ?

Le milliardaire James Dolan assiste au cinquième bal annuel des policiers de Little Steven au Mandarin Oriental à New York, aux États-Unis, en décembre 2019. Photo : Getty Images

Selon Sportskeeda, Dolan, dont la valeur nette est évaluée à 2 milliards de dollars, tire sa fortune de sa famille. Son père Charles était un milliardaire et un homme d’affaires prospère.

Dolan a six enfants, selon Sports Manor. Essentially Sports ajoute que lui et son désormais ex-femme Kristin Dolan se sont séparés après 15 ans de mariage.

Comment James Dolan a-t-il répondu aux accusations ?

James Dolan et Kathryn Rotella assistent à l’inauguration de Sphere à Las Vegas, Nevada, en septembre 2023. Photo : Getty Images

L’avocat de Dolan, E. Danya Perry, a déclaré que « les allégations contre son client n’étaient absolument pas fondées » et les a qualifiées d’« acte de représailles » de la part d’un avocat qui a porté plusieurs plaintes contre Dolan.

“M. Dolan a toujours pensé que Mme Croft était une bonne personne et il est surpris qu’elle accepte ces affirmations”, a ajouté Perry. « En fin de compte, ce n’est pas une question de type « il a dit/elle a dit » et il existe des preuves convaincantes pour étayer notre position. Nous sommes impatients de le prouver devant les tribunaux.

Qu’a dit Harvey Weinstein en réponse aux allégations ?

Harvey Weinstein comparaît devant le tribunal de Los Angeles, en octobre 2022. Photo : AP

“M. Weinstein nie avec véhémence ces allégations sans fondement et attend avec impatience de plaider ces allégations devant un tribunal où la vérité sera révélée”, a déclaré un porte-parole de Weinstein.

L’année dernière, Weinstein a été condamné à 16 ans de prison pour avoir violé une femme dans un hôtel de Beverly Hills en 2013. En décembre, une autre femme a poursuivi Weinstein pour agression sexuelle et coups et blessures. Weinstein a nié tout acte répréhensible. Il purge déjà une peine de 23 ans de prison à New York, où il a été reconnu coupable en 2020 d’agression sexuelle sur d’autres femmes.

Irving Azoff est-il impliqué dans le procès ?

Le directeur américain du divertissement Irving Azoff et sa fille, Allison Statter. Photo : @allisonstatter/Instagram

Un représentant du directeur américain du divertissement Azoff a déclaré : « Irving Azoff n’est pas partie à ce procès. Ni lui ni ses entreprises n’ont été impliqués dans une quelconque mauvaise conduite présumée de la part d’autrui.

Croft a rencontré Dolan pour la première fois en 2013 alors qu’il servait de masseuse pour le chanteur des Eagles, Glenn Frey, lors de la tournée de concerts du groupe, selon le procès. Dolan a été une source de financement pour la tournée et il a ouvert le groupe avec son groupe, JD & The Straight Shot.

Reportage supplémentaire de Faye Bradley