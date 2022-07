Qui est le meilleur transfert vers un nouveau club de tous les temps ?

Chaque fois qu’un club annonce la signature d’un grand nom, les fans espèrent que ce nom deviendra le meilleur transfert de tous les temps. Bien plus souvent qu’autrement, ce n’est pas le cas. Pour être juste, c’est un défi de taille d’être le « meilleur » en quoi que ce soit.

La semaine dernière, nous avons posé des questions sur le revers de cette question. Analyser les plus gros flops de transfert est une chose que les fans de football aiment scruter. Cette partie du jeu est juste dans notre sang. Cependant, donnons une tournure plus positive à cela.

Nous voulons savoir qui, selon vous, est le meilleur transfert de tous les temps. Prenez en considération des éléments tels que le coût, la production d’objectifs, la cohérence, les trophées et franchement l’impact positif qu’ils ont eu avec la nouvelle équipe. Positif étant le maître mot là-bas. Souvent, nous nous souvenons des transferts qui n’ont pas fonctionné plus que ceux qui ont fonctionné.

Le meilleur transfert de tous les temps

En utilisant les facteurs énumérés ci-dessus, il existe quelques options vraiment remarquables.

En tant que fan de Barcelone, l’effet de Johan Cruyff sur le club a commencé avec son transfert du côté catalan en 1973 pour seulement 2 millions de dollars. Grossièrement ajusté à l’inflation en USD, cela représente environ 14 millions de dollars. Clairement une aubaine pour un joueur qui a révolutionné le club en tant que joueur et entraîneur.

Cependant, si l’objectif est simplement de remporter des trophées, Kenny Dalglish pourrait prendre la première place. L’Écossais a battu le record britannique des frais de transfert à 440 000 livres. Pour un public américain moderne, cela représente 2,5 millions de dollars en 2022. Neuf titres de champion, quatre Coupes de la Ligue, trois Coupes FA et trois Coupes d’Europe plus tard, il est le plus grand joueur de l’histoire vantée de Liverpool.

Pour quelque chose d’un peu plus récent, peu de gens contesteraient l’impact de Sergio Aguero à Manchester City. En provenance de l’Atletico Madrid à l’été 2011. Lors de cette saison inaugurale, il a marqué le but le plus célèbre de l’histoire de la Premier League. Il a décroché le titre de champion pour Manchester City et a ensuite remporté tout sauf la Ligue des champions. Ce faisant, il est devenu le meilleur buteur né à l’étranger de l’histoire de la ligue. Ses 184 buts se classent au quatrième rang de l’histoire de la ligue, une aubaine pour ce que Manchester City a payé pour l’acquérir.

Selon vous, qui est le meilleur transfert dans un nouveau club de tous les temps ?

PHOTO : Sebastian Frej/MB Media/Getty Images