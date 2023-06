Qui est le meilleur lanceur MLB de la planète ?

Jake Mintz Analyste FOX Sports MLB

Les extraterrestres viennent détruire la race humaine. Mais dans une étrange tournure du destin, ils ont accepté un match de baseball gagnant-gagnant contre ce que l’humanité a de mieux à offrir. Gagnez et les extraterrestres rentrent chez eux, perdent et la Terre est réduite en miettes.

Quel lanceur de la ligue majeure voulez-vous commencer ce match ?

C’est une simple question théorique, et pour la première fois depuis longtemps, c’est une question sans réponse évidente. Jacob deGrom est suspendu jusqu’à la saison prochaine après avoir subi une opération de Tommy John. Max Scherzer et Justin Verlander, ces compagnons bien payés sur le Titanic bleu et orange dans le Queens, ont été moyens cette saison alors que Father Time commence à s’effriter. Et bien que le vainqueur en titre de la Ligue nationale Cy Young, Sandy Alcantara, continue de grignoter les manches à la manière de Mme Pac-Man, sa MPM de 4,97 est loin d’être l’élite.

Et ainsi, une multitude de nouveaux prétendants sont entrés dans le chat, alors qu’un changement de garde prend forme au sommet du monde des lanceurs.

Après avoir parlé à un certain nombre de joueurs, dépisteurs, entraîneurs et membres du front office de la MLB – qui ont tous obtenu l’anonymat pour parler librement – ​​ce qui suit est une liste, par ordre alphabétique, des différents lanceurs qui pourraient légitimement être appelés à sauver l’humanité. .

L’invite exacte : qui, selon vous, est le meilleur lanceur partant du baseball en ce moment ? Si vous deviez battre les extraterrestres pour sauver la race humaine, à qui donneriez-vous le ballon demain ?

Gerrit Cole, Yankees de New York

Même s’il n’a pas remporté la Ligue américaine Cy Young en 2019, Cole a été le meilleur lanceur au monde par consensus pendant de longues périodes de la saison. Cet hiver-là, les Yankees l’ont indemnisé en conséquence, ouvrant le registre à hauteur de neuf ans et 324 millions de dollars.

Depuis son déménagement dans le Bronx, Cole a été assez bon, affichant une MPM de 3,19 (129 MPM +) en 90 départs en saison régulière. En 2022, une propension au longball (33 circuits en tête de la ligue) a limité son efficacité globale et a conduit à une neuvième place relativement décevante dans la course Cy Young. Et tandis que le joueur de 32 ans a presque réduit de moitié son taux de coups de circuit cette année, une baisse de 2% des retraits au bâton par neuf manches l’empêche toujours de se rétablir complètement en tant que meilleur lanceur sans aucun doute.

Quoi qu’il en soit, Cole est toujours un hoss aux larges épaules avec un commandement d’élite, un radiateur de 97 mph qui se moque de la physique et une ERA de 2,93 en 17 départs en séries éliminatoires.

Ce qu’ils disent: « Il y a beaucoup de gars que je pourrais prendre à leur meilleur, mais la cohérence avec Gerrit est énorme. » – Frappeur NL.

« Cole peut faire 7 à 9 manches avec 12 K et 0 swing et raté ou 7 à 9 manches avec 12 K et 30 swing et raté. » — lanceur NL

Shane McClanahan, Raies de Tampa Bay

Le gaucher lance-flammes a été spectaculaire dans la première moitié de l’année dernière, se méritant le départ du All-Star Game, mais s’est ensuite fatigué avec une MPM de 4,20 en 11 sorties après la pause. Heureusement, McClanahan est sorti des portes en tirant en 23 avec une MPM de 2,12 lors de ses 15 premiers départs.

Vous avez probablement entendu parler du joueur de 26 ans pour la première fois parce qu’il a tiré des balles à 99 mph avec son bras gauche, mais McClanahan est devenu bien plus qu’un lanceur. Même si la vitesse de la balle rapide est toujours époustouflante, sa balle courbe et son changement sont désormais également classés comme des emplacements positifs. Inscrit à 6 pieds 1 pouce et 200 livres, McClanahan est physiquement plus léger que les autres noms de cette liste, ce qui a soulevé des questions sur sa durabilité au cours d’une saison de 162 matchs. Mais c’est une hypothèse d’un match, et en ce moment, Sugar Shane ressemble et se comporte comme le meilleur lanceur de baseball.

Ce qu’ils disent: « McClanahan doit être dans ce niveau supérieur. Je pense qu’il est définitivement le meilleur LHP du baseball. » — Dépisteur MLB

Spencer Strider, Braves d’Atlanta

L’année dernière, en tant que recrue, Strider a fait irruption sur la scène comme l’homme de Kool-Aid avec une balle rapide à trois chiffres bizarre, des cuisses de séquoia et une moustache de révolution industrielle, lançant 131 2/3 manches avec une MPM de 2,67 et 202 coups de poing. Cette saison a été beaucoup plus mouvementée pour le joueur de 24 ans, principalement parce que sa vitesse de balle rapide a diminué depuis le 1er mai, menant à une MPM de 5,55 au cours de ses neuf derniers départs.

Mais les gens autour du jeu ne sont pas si inquiets. La combinaison d’intelligence de baseball, d’athlétisme brut et d’adaptabilité de Strider donne confiance qu’il (1) retrouvera sa vitesse de pointe ou (2) s’ajustera et apprendra à lancer sans elle. Et ce n’est pas comme si Strider le lançait sournoisement, étant donné que son réchauffeur tourne toujours en moyenne autour de 96 mph avec des qualités de mouvement et de rotation d’élite. Malgré ses difficultés récentes, il figurait toujours parmi les trois réponses les plus courantes.

Ce qu’ils disent: « Strider à son meilleur est le plus intouchable, mais il a des jours où il a 96 ans et n’est pas aussi efficace. » — Frappeur NL

Zac Gallen, Diamants de l’Arizona

Quiconque avec une récente séquence de 44 1/3 de manches sans but à son actif doit être dans la conversation. Le droitier né dans le New Jersey a été un modèle de constance au cours des deux dernières saisons, avec une MPM ajustée de 54 % supérieure à la moyenne de la ligue en 46 départs. Il est en quelque sorte l’opposé de deGrom, en ce sens qu’il est un non-extraterrestre, un gars régulièrement bâti et régulier qui domine les meilleurs au monde avec un séquençage, une commande précise, un angle de balle rapide et un éventail ignoble de secondaires.

Ce qu’ils disent: « Gallen est le lanceur du lanceur et celui qui semble le plus accessible aux simples mortels. » — Dépisteur AL

Framber Valdez, Astros de Houston

L’argument de Valdez est assez simple : aucun lanceur partant n’induit autant de balles au sol tout en accumulant simultanément autant de retraits au bâton. L’année dernière, Valdez a affiché le troisième taux de balle au sol le plus élevé du 21e siècle et a quand même réussi à frapper un frappeur par manche. Oh ouais, et il ne marche avec personne.

Avec Verlander et Cole ailleurs et Lance McCullers sur la liste des blessés, Valdez est désormais l’as à Houston. Il a brillé sur la plus grande scène, a montré une capacité à travailler en profondeur dans les jeux de balle et lance constamment des ERA sous 3,30, même s’il abandonne plus de contacts durs que le mec de première ligne moyen.

Shohei Ohtani, Les anges de Los Angeles

Surprise Surprise. Personne n’a obtenu plus de soutien qu’Ohtani pour un gagnant-gagnant contre les extraterrestres, même si la licorne bidirectionnelle a une MPM relativement piétonne de 4,31 en huit départs depuis le 1er mai. Pour de nombreux acteurs de l’industrie, dépisteurs et évaluateurs, il s’est imposé comme la norme, en particulier après sa performance inoubliable lors de la Classique mondiale de baseball.

Ohtani le lanceur s’appuie sur un balayeur de classe mondiale qu’il lance près de 40% du temps. Il n’induit pas de poursuites comme on pourrait s’y attendre, mais Ohtani est absolument magnifique pour les chauves-souris manquantes dans la zone. L’AL Cy Young est le dernier morceau de matériel individuel majeur manquant dans l’armoire. Attendez-vous à ce que cela soit résolu le plus tôt possible.

Ce qu’ils disent: « Je n’ai jamais affronté Shohei, mais j’ai l’impression qu’il est ce qui se rapproche le plus d’un extraterrestre que nous avons. » — Frappeur NL

Mentions honorables

Kévin Gausman , Blue Jays de Toronto

Christian Javier , Astros de Houston : « Guy a failli en frapper 200 l’an dernier et il domine encore cette année. Le starter le plus sous-estimé du baseball. » — Dépisteur AL

Zack Wheeler , Phillies de Philadelphie

Justin Verlander , Mets de New York : « À un moment donné, je m’attends à ce que 2022 Verlander se présente et se remette dans la conversation. » – Dépisteur MLB

Clayton Kershaw, Dodgers de Los Angeles

Jake Mintz la moitié la plus forte de @CespedesBBQ est un écrivain de baseball pour FOX Sports. Il a joué au baseball universitaire, mal au début, puis très bien, très brièvement. Jake vit à New York où il entraîne la Little League et fait du vélo, parfois en même temps. Suivez-le sur Twitter à @Jake_Mintz .

