Qui est le meilleur espoir U19 de votre club pour sortir en 2021?

Avec la pandémie COVID-19 qui frappe les finances des clubs de football du monde entier, les principales organisations européennes se tournent vers leurs équipes de jeunes plutôt que vers des transferts pour trouver des moyens de se rafraîchir. Déjà cette saison, nous avons vu des adolescents comme Giovanni Reyna du Borussia Dortmund, Bukayo Saka d’Arsenal et Mason Greenwood de Manchester United se faire un nom dans leurs clubs.



1 Liés

Tous les jeunes joueurs ne passent pas par la propre académie d’une équipe, bien sûr, car Manchester United a dépensé un potentiel de 41 millions d’euros pour signer l’ailier de 18 ans Amad Diallo de l’Atalanta en janvier, tandis que Barcelone a débarqué Pedri de Las Palmas pour 5 millions d’euros sur le été.

Mais qui pourrait être la prochaine star à franchir le pas? Voici quelques espoirs chauds de moins de 19 ans – déjà des habitués de la première équipe, ou ayant un impact dans leurs équipes B / U21 – qui pourraient avoir une année de percée en 2021.

AC MILAN: Gabriele Alesi, 17 ans

Le Sicilien est toujours principalement en compétition parmi ses pairs U17, mais il est sans doute le plus grand espoir à Milanello. Alesi a atteint la notoriété il y a deux ans en décidant du championnat U15 en inscrivant le but gagnant dans les dernières secondes du match avec un effort de sa moitié! Toujours un peu maigre, le milieu de terrain créatif et techniquement doué a été comparé à la légende milanaise Kaka pour sa capacité au ballon et la façon dont il passe sans heurts ses adversaires.

ARSENAL: Miguel Azeez, 18 ans, DM

Peut-être la prochaine star d’Arsenal de la chaîne de production de Hale End pour ses débuts en Premier League, le milieu de terrain a attiré des critiques élogieuses de la part de ceux qui le surveillent à l’entraînement et aux matchs de compétition pour les jeunes. Cependant, à part huit minutes en Ligue Europa contre Dundalk, le milieu de terrain composé a dû se contenter de faire partie de l’environnement de l’équipe première sur une base régulière.

L’international anglais U18, qui se qualifie également pour jouer au football international pour l’Espagne et le Nigéria, met de l’ordre au milieu de terrain avec son approche calme et mesurée du match. A l’origine un milieu de terrain box-to-box plus avancé, Azeez est déjà capable de s’imposer dans le jeu à partir d’un rôle plus profond et plus stratégique, et compte la légende d’Arsenal Patrick Vieira et Sergio Busquets de Barcelone comme ses idoles.

BARCELONE: Ilaix Moriba, 18 ans, CM

Longtemps une attraction au niveau des jeunes, le puissant milieu de terrain box-to-box voit maintenant les roues tourner lors de son passage à la première équipe. Après avoir débuté la nouvelle année avec son premier départ senior pour Barcelone en Copa del Rey, il a fait ses débuts en championnat contre Alaves le 13 février. Sur la base des minutes qu’il a accumulées pour la première équipe jusqu’à présent, Ronald Koeman est susceptible de Continuez à lui donner des opportunités. Potentiellement un « n ° 8 » complet (ou même un milieu de terrain tenant), les excellentes compétences techniques de Moriba sont égalées par sa force.

jouer 1:14 Gab Marcotti pense qu’il était logique que Jamal Musiala choisisse le jeu pour l’Allemagne plutôt que pour l’Angleterre ou le Nigéria.

BAYERN MUNICH: Jamal Musiala, 18 ans

Fils d’un père anglo-nigérian et d’une mère allemande, Musiala a déménagé en Angleterre à la fin de son enfance et a passé ses années de footballeur aux académies de Southampton et de Chelsea avant de retourner en Allemagne à l’été 2019. Avec son rapatriement dans son pays de naissance. , Musiala a également récemment changé d’allégeance, car il a choisi de représenter l’Allemagne malgré quelques sélections anglaises U21.

Un footballeur naturellement doué qui est remarquablement concentré, son appréciation de l’espace et du meilleur endroit pour ramasser le ballon ainsi que sa capacité à choisir le bon moment pour ses implications ont longtemps laissé les gens stupéfaits. Sa capacité à marquer de l’extérieur de la surface était évidente en Ligue des champions la semaine dernière, mais comme il a été utilisé à diverses positions (il préfère jouer en tant que meneur de jeu avancé), il est encore trop tôt pour dire s’il le fera. finissent finalement comme un milieu de terrain gauche large ou dans un rôle plus profond.

CHELSEA: Charlie Webster, 17 ans, CM

Chelsea a un grand nombre de prospects à Cobham nés entre 2002 et 2004, mais Webster s’impose comme l’un des plus talentueux. Avec son collègue milieu de terrain des moins de 18 ans Harvey Vale et l’attaquant prolifique Jude Soonsup-Bell, il sera intéressant de voir qui sera le premier à voir l’action de la première équipe.

Webster est un milieu de terrain central extrêmement compétent et dynamique qui peut alterner entre le rôle d’organisateur en profondeur ou de meneur de jeu plus avancé. Jouant la tête haute et positif dans sa prise de décision – en essayant de choisir des coureurs avec un ballon précoce – le joueur de 17 ans présente souvent une variété de passes et de résolution de problèmes, ce qui est généralement associé à des joueurs plus âgés.

DORTMUND: Youssoufa Moukoko, 16, ST

À ce jour, l’international allemand de la jeunesse né au Cameroun a battu plus de records qu’il n’a marqué de buts en Bundesliga: en novembre de l’année dernière, il est devenu le plus jeune joueur de l’histoire d’un match de Bundesliga juste un jour après avoir eu 16 ans, avant de répéter l’exploit en Ligue des champions. quelques jours plus tard. Pour faire bonne mesure, il est également devenu le plus jeune à marquer un but en Bundesliga, se convertissant contre l’Union Berlin juste avant Noël.

Moukoko a marqué pour le plaisir au niveau des jeunes, et malgré le rythme précoce de son développement, Dortmund gère toujours doucement sa transition vers le football senior. La franchise de l’adolescent – il cherche toujours à courir avec le ballon au lieu de s’arrêter pour penser à ce qu’il faut faire ensuite – ses mouvements intelligents, sa vitesse fulgurante et sa capacité à terminer ses mouvements de différentes manières le rendent exceptionnel pour son âge.

jouer 1:01 Gab Marcotti et Julien Laurens listent les clubs qui ont l’argent pour signer Erling Haaland s’il quitte Dortmund.

INTER MILAN: Gaetano Oristanio, 18 ans, FW

Un an plus jeune que le dernier produit à sortir de la chaîne de production des attaquants du club, Sebastian Esposito (prêté du côté de la Serie B, Venezia), Oristanio est un attaquant de 5 pieds 8 secondes avec un centre de gravité bas et un pied gauche vicieux. Bien qu’il n’ait pas encore obtenu l’approbation du manager Antonio Conte pour les fonctions de la première équipe, l’Italien de 18 ans a été nommé sur le banc, et après avoir impressionné au niveau U19, il devient plus à l’aise dans l’environnement d’entraînement de Serie A. Un des meilleurs joueurs né en 2003 tant en club qu’en country.

JUVENTUS: Matias Soule, 17 ans

Signé par les géants italiens il y a un an après avoir refusé un contrat professionnel avec Velez Sarsfield, l’Argentin pourrait ne pas voir d’action en équipe première pendant un certain temps encore, mais son impact pour l’équipe de développement de Primavera se développe. Ressemblé dans le style à Angel Di Maria dans son pays d’origine, Soule est un ailier gaucher facile à regarder ou « n ° 10 » avec une belle touche sur le ballon. L’adolescent grandit encore et a ajouté du poids depuis son arrivée en Italie; Il semble mieux équipé pour échapper aux défis et faire face physiquement lorsqu’il tombe en profondeur pour ramasser le ballon.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN? Accéder immédiatement

LIVERPOOL: Harvey Elliott, 17 ans, FW

En mai 2019, à peine âgé de 16 ans, Elliott de Fulham est devenu le plus jeune joueur à avoir jamais goûté à l’action de la Premier League; Avance rapide de deux ans et, après un déménagement de 4 millions de livres à Liverpool, il est pressenti pour le sommet. L’ailier droit, qui adore couper à l’intérieur de son pied gauche préféré, a marqué cinq buts et mis en place un neuf remarquable lors d’un prêt à Blackburn dans le championnat, ce qui soulève la question de savoir s’il aurait pu être utile à Anfield cette saison.

Même à 17 ans, Elliott semble une valeur sûre pour avoir une carrière au plus haut niveau. Pour aller avec ses excellentes compétences techniques, sa capacité à faire des ravages n’importe où dans le dernier tiers et l’interprétation naturelle du jeu vient d’un certain avantage et tempérament souvent associés à un joueur de haut niveau.

HOMME CITY: Cole Palmer, 18 ans

Alors que la relation continue du club avec le meilleur espoir néerlandais Jayden Braaf, qui a fait ses débuts en Serie A en prêt à l’Udinese ce week-end, reste incertaine, Cole Palmer, né à Manchester, semble être le prochain à suivre le chemin de Phil Foden vers le sommet.

S’étant déjà entraîné avec la première équipe depuis l’été, Cole a récompensé le manager Pep Guardiola avec une démonstration assurée et confiante lors de ses débuts en Coupe Carabao à Burnley en septembre dernier, et a même été par la suite donné une apparition tardive à Marseille en Ligue des champions. quelques semaines plus tard. Avec ses longues jambes et son regard dégingandé de 6 pieds 2 pouces, l’international anglais U18 fait une figure quelque peu atypique pour un milieu de terrain offensif, mais il est trompeusement mobile – excellent pour trouver de l’espace entre les lignes – et a un bon but. record au niveau des jeunes.

Shola Shoretire est sur le point d’avoir un impact à Man United. Jan Kruger – UEFA / UEFA via Getty Images

HOMME UNIS: Shola Shoretire, 17 ans

Shoretire a fait la une des journaux lorsqu’il est devenu le plus jeune joueur à avoir participé à la compétition européenne pour Man United lorsqu’il a affronté la Real Sociedad en Ligue Europa la semaine dernière – à peine quatre jours après avoir fait ses débuts en Premier League en sortant du banc à la la fin du match contre son club natal, Newcastle United.

Agile et rapide, Shoretire donne l’impression qu’il est plus rapide avec le ballon que sans, et son équilibre, combiné à la capacité de naviguer dans des espaces courts et de changer rapidement de direction sur l’un ou l’autre pied, le rend difficile à lire. Bien que capable de jouer n’importe où sur le front, l’international anglais U16 préfère commencer par la gauche pour couper le champ intérieur sur son pied droit.

PSG: Kays Ruiz-Atil, 18 ans, CM

Ce fut une saison de montagnes russes pour le jeune Français extrêmement talentueux. Après avoir fait ses débuts en Ligue 1 en septembre et avoir été récompensé par un camée occasionnel tout au long de l’automne, Ruiz-Atil n’a pas encore reçu d’attention du nouveau manager Mauricio Pochettino. Alors que Ruiz-Atil a rejoint le PSG depuis Barcelone en 2015, il va sans dire que le milieu de terrain a la chance d’avoir une touche merveilleuse sur le ballon et la vision et la portée de passe pour exécuter un ballon en profondeur précis; il n’est pas non plus en reste à choisir des courses profondes de sa propre moitié. Une éventuelle réunion avec Thomas Tuchel à Chelsea est envisagée comme une possibilité étant donné que son contrat à Paris expire cet été.

REAL MADRID: Alvaro Carrillo, 18 ans, CB

Peut-être un choix étrange d’un club avec la tradition d’amener des talents plus loin sur le terrain, le défenseur central mobile et joueur de balle a récemment vu du temps de jeu pour le Castilla et devrait faire des pas plus rapides avec l’introduction au football senior.

Carrillo a fait sa marque pour l’Espagne lors de la Coupe du monde U17 en 2019, impressionnant les dépisteurs par sa distribution fiable, son rythme et ses capacités aériennes (bien qu’à 5 pieds 9 pouces, il n’est pas le plus grand). À une époque où les meilleurs arrières centraux doivent gérer le ballon aussi bien qu’un milieu de terrain, Carrillo possède les conditions préalables pour faire une belle carrière en Liga. S’il fera la coupe finale au Real Madrid est une autre question, mais les premiers signes sont prometteurs.

TOTTENHAM: Dane Scarlett, 16 ans, ST

Jose Mourinho n’est généralement pas du genre à faire l’éloge ou à l’attention des jeunes joueurs, mais d’après des preuves récentes, il semble satisfait des progrès de Scarlett. L’attaquant est actuellement surtout connu pour devenir le plus jeune débutant des Spurs lorsqu’il est entré pour Lucas Moura en Ligue Europa à la fin novembre (le record, d’ailleurs, n’a duré que deux mois alors qu’Alfred Devine jouait un demi – et est même entré dans le feuille de pointage – chez Marine en FA Cup.)

Un attaquant rapide, confiant et agressif avec un bond impressionnant, Scarlett semble s’amuser alors que l’intensité du jeu s’intensifie. En plus de son athlétisme évident, l’attaquant direct et itinérant des Spurs aime également montrer de beaux films et des licenciements. Il est devenu le plus jeune assistant des Spurs quelques minutes à peine après son arrivée à la fin de la victoire de la semaine dernière en Ligue Europa contre Wolfsberger (le premier joueur de 16 ans avec une passe décisive en Ligue Europa depuis Kylian Mbappe de Monaco en 2015, par hasard contre Spurs) ayant fait ses débuts en Premier League en février avec une apparition de dernière minute contre West Brom.