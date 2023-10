Qui est le « McCongressman » Kevin Hern, candidat à la présidence de la Chambre ?

Le représentant Kevin Hern (R-OK), président du groupe de droite connu sous le nom de Comité d’étude républicain et candidat probable pour succéder à Kevin McCarthy à la présidence de la Chambre, apporterait une nouvelle dimension à la course, après avoir mené une carrière réussie en tant que multi -homme d’affaires aux facettes.

De plus, le ancien propriétaire de plus d’une douzaine de franchises McDonald’s et une série d’autres entreprises, l’homme de 61 ans a été élu pour la première fois à Congrès il y a cinq ans, ce qui signifie que toute sa carrière politique s’est déroulée dans l’ère Trump de la politique républicaine.

Alors que M. Hern écrivait sur X le 6 octobre : « Je n’ai toujours pas pris de décision quant à ma candidature à la présidence », Le journal de Wall Street a rapporté quelques jours plus tôt qu’il avait déclaré à la délégation de la Texas House qu’il avait l’intention de se joindre à la course.

Entre-temps, il a été nommé président en janvier comme l’un des nombreux candidats à la protestation contre le président désormais déchu, Kevin McCarthy (R-CA).

M. Hern a d’abord étudié pour obtenir un doctorat en ingénierie astronautique au Georgia Institute of Technology, mais à la suite de la catastrophe du Challenger en 1986, il a quitté son emploi sans avoir terminé ses études. En 1999, il a obtenu un MBA de l’Université de l’Arkansas à Little Rock.

Après avoir travaillé pour McDonald’s en tant que directeur à la fin des années 80, M. Hern a acheté sa première franchise McDonald’s en 1997, puis a possédé jusqu’à 18 restaurants dans la région de Tulsa, en Oklahoma, un exploit qui lui a valu le surnom de « McCongressman », un surnom. inventé par La frontière. Il a finalement rejoint l’équipe de direction nationale de McDonald’s, mais dès 2021, il avait vendu tous ses restaurants, le Monde de Tulsa noté.

Le représentant Kevin Hern de l’Oklahoma devrait se présenter à la présidence de la Chambre des représentants. (Getty Images)

M. Hern a également lancé une ferme porcine en Oklahoma, en plus d’une banque communautaire et d’un certain nombre de médias couvrant les sports au lycée.

Depuis 2019, il dirigeait une entreprise qui fabriquait des meubles pour des entreprises de restauration rapide avec des actifs évalués entre 38,7 et 92,9 millions de dollars, selon L’Oklahoman. Le journal a publié un article le 27 janvier 2019 avec le titre « Hern vaut plus que le reste de la délégation du Congrès de l’État réunie ».

Pendant ce temps, sa société KTAK a obtenu entre 1 et 2 millions de dollars de prêts via le programme de protection des salaires pendant la pandémie de Covid-19, alors même qu’il réprimait les dépenses déficitaires.

« Bien qu’il n’y ait pas de solution simple à ce problème, la première étape est claire : cesser d’en ajouter », a-t-il déclaré en 2018 à propos de l’atteinte de l’équilibre budgétaire. Le Washington Post constaté en 2020.

« Ce n’est pas un plan de sauvetage. C’est un remboursement de ce que le gouvernement a retiré aux travailleurs et aux entreprises américains », a-t-il déclaré cette année-là après avoir soutenu le Cares Act, même si celui-ci avait alourdi la dette nationale.

Hern a été nominé comme conférencier en janvier lors de la course remportée par Kevin McCarthy (Getty Images)

M. Hern est le chef du Comité d’étude républicain, qui, avec 156 membres, constitue le plus grand caucus de droite de la Chambre. Seulement à son troisième mandat, il est beaucoup moins expérimenté que ses éventuels concurrents à la présidence, dont deux – les représentants Jim Jordan (R-OH) et Steve Scalise (R-LA) – ont déjà jeté leur chapeau sur le ring.

Mais il a fait valoir son sens des affaires comme argument pour le soutenir au sein d’un caucus fortement antigouvernemental et essentiellement favorable aux entreprises.

« Je pense qu’il faut avoir un ensemble de compétences différent », a déclaré M. Hern. « Les conflits sont quelque chose de courant lorsque des personnes travaillent ensemble et trouvent des solutions communes, car cela demande de l’expérience. »