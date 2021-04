Le correspondant de CNN, René Marsh, et le fils de deux ans de son mari, Kedric Payne, sont décédés tragiquement d’un cancer du cerveau.

Le couple a accueilli leur fils, Blake, le 14 mars 2019.

Correspondant CNN René Marsh Crédit: Instagram / Rene Marsh

Qui est le correspondant de CNN, René Marsh?

Marsh, 38 ans, est une journaliste américaine largement reconnue pour son travail de correspondante principale de CNN.

L’homme de 39 ans est le correspondant de CNN pour la réglementation gouvernementale et les transports, basé au bureau du réseau à Washington.

Pendant son séjour sur le réseau, Marsh a couvert des événements majeurs tels que la disparition de l’avion commercial MH370, le tournage du vol 17 de Malaysia Airlines au-dessus de l’Ukraine, ainsi que l’interdiction de voyager des musulmans de Donald Trump aux États-Unis.

Marsh et son fils Blake, âgé de deux ans Crédit: Instagram / Rene Marsh

Avant son poste à CNN, Marsh a été présentatrice du week-end et journaliste d’investigation à CBS 6 à Albany, New York.

Qui est le mari du correspondant de CNN, René Marsh?

Le mari de Marsh, Payne est un avocat qui travaille pour le ministère de l’Énergie.

Les deux ont commencé à se fréquenter en 2015, après s’être rencontrés lors d’une fête organisée au Howard Theatre de Washington DC.

Après deux ans de fréquentation, Payne a posé la question au journaliste.

En novembre 2017, Marsh et Payne se sont mariés lors d’une cérémonie de mariage en Virginie.

Marsh est marié à Kedric Payne depuis plus de deux ans Crédit: Instagram / Rene Marsh

Qu’est-il arrivé au fils du couple âgé de 2 ans?

Le 15 avril, la correspondante de CNN a annoncé la mort de son fils de 2 ans d’un cancer du cerveau.

Marsh a partagé la nouvelle dans un post Instagram déchirant, disant qu’elle avait « perdu tous les rêves et espoirs qu’une maman a pour un fils ».

Le message de Marsh comprenait un carrousel de photos du tout-petit, Blake, qui a été diagnostiqué avec la maladie en 2019.

«À mon cher Blake, alias ‘Blakey’, Au cours de vos 25 mois sur terre, vous m’avez appris combien de force j’avais emmagasinée en réserve que je ne savais pas que j’avais.

Dans une publication Instagram déchirée, Marsh a annoncé que son fils était décédé d’un cancer du cerveau Crédit: Instagram / Rene Marsh

«Vous m’avez appris l’endurance. Vous m’avez appris une profondeur d’amour que je n’ai jamais expérimentée. Vous m’avez inspiré à continuer quand je voulais abandonner. Vous m’avez aidé à donner la priorité à ce qui est vraiment important dans cette vie », a-t-elle ajouté.

Marsh a écrit que Blake avait eu un impact sur elle qui allait au-delà de sa courte vie.

«Je suis changé à jamais à cause de toi, mon fils. Je me sens béni et honoré d’avoir été ta mère. J’aurais aimé que nous ayons plus de temps ensemble, mais je suis reconnaissant pour le temps que nous avons eu.

«En seulement deux ans, vous avez maîtrisé la capacité d’amener le rire et le bonheur dans n’importe quelle pièce dans laquelle vous étiez. Vos astuces de fête consistaient à me dire ‘non’, quelle que soit la question que je posais, à vous étreindre et à vous embrasser à la demande et vos mouvements de danse étaient de premier ordre . »

Marsh a également fait la chronique de ce qui a apporté la joie à Blake, tout en essayant de comprendre le fait d’être une mère qui a perdu un enfant.

«Les bons moments que nous avons partagés sont à jamais gravés dans mon cœur. Vous aimiez être dehors. Vous avez adoré parcourir le quartier dans votre voiture électrique à toit ouvrant, avec la musique allumée alors que vous essayiez si fort de claquer des doigts. Vous avez adoré fredonner la musique classique. Votre favori était Serenade no de Mozart. 13.

«Je ne t’ai pas simplement perdu Blakey, j’ai perdu tous les rêves et espoirs qu’une maman a pour un fils. J’ai perdu ma maternité et je pleure tout.

Marsh a écrit que Blake avait eu un impact sur elle qui allait au-delà de sa courte vie Crédit: Instagram / Rene Marsh

Marsh a déclaré qu’elle se donnerait maintenant pour mission d’éradiquer le cancer infantile afin que personne d’autre n’ait à endurer ce qu’elle a.

«Je me consacre à la lutte contre le cancer pédiatrique pour le reste de ma vie. Je le ferai non seulement pour épargner aux autres parents cette douleur insupportable, mais je le ferai pour vous honorer à jamais, Blake.

« Ta vie n’a pas été vaine mon doux ange. Maman t’aime et j’ai hâte de te tenir et de t’embrasser quand nous nous reverrons. »