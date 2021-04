ILHAN Omar et ses relations personnelles font l’objet d’un examen minutieux depuis des années.

De nombreux médias ont enquêté sur de nombreuses allégations concernant ses mariages.

Ilhan Omar est membre du représentant des États-Unis pour le 5e district du Congrès du Minnesota depuis 2019. Crédits: Getty

Qui est le mari d’Ilhan Omar?

Omar est marié à Tim Mynett depuis mars 2020.

Mynett, est un consultant politique dont le cabinet de conseil, le E Street Group, a reçu plus de 523000 dollars de la campagne d’Omar au cours du cycle électoral de 2020.

La campagne d’Omar est la plus grande source de revenus du groupe E Street.

Le lien entre la campagne d’Omar et la société de conseil de Mynett a été porté à l’attention nationale par ses critiques et ses opposants.

Omar a annoncé son mariage avec Mynett sur Instagram. Crédits: Splash

En réponse aux critiques, la campagne d’Omar a mis fin à son contrat avec la société de Mynett le 17 novembre 2020, affirmant que la résiliation visait à « s’assurer que quiconque soutient notre campagne avec son temps ou son soutien financier a le sentiment qu’il n’y a pas de problème perçu avec ce soutien. «

Les deux ont également fait face à des rumeurs selon lesquelles la relation avait commencé comme une liaison.

Beth Mynett, l’ex-femme de Tim, a accusé les deux d’avoir une relation lorsqu’elle a demandé le divorce en août 2019.

A-t-elle déjà été mariée?

Omar a été marié deux autres fois avant Mynett.

En 2002, Omar s’est joint à un mariage islamique basé sur la foi avec Ahmed Abdisalan Hirsi.

Ahmed Nur Said Elmi était le deuxième mari d’Omar.

Lors de son mariage avec Hirsi, Omar a donné naissance à deux enfants, Irsa et Adnan.

Puis, en 2008, le couple a participé à un divorce fondé sur la foi.

Un an après sa séparation de Hirsi, Omar a épousé Ahmed Nur Said Elmi, un Somalien britannique avec qui elle a eu un divorce religieux en 2011 et un divorce légal en 2017.

Elle a renoué avec Hirsi en 2012 lorsqu’ils ont eu leur troisième enfant, Ilwad.

Le couple s’est légalement marié en 2018 mais a rapidement demandé le divorce en 2019, invoquant une «rupture irrémédiable» du mariage.

Amal Sabrie, Isra Hirsi, Ilhan Omar, Ilwad Hirsi, Ahmed Hirsi, Adnan Hirsi assistent à la première de Time For Ilhan. Crédits: Getty

Ilhan Omar a-t-il épousé son frère?

Omar a été critiquée à propos de son mariage et affirme avoir épousé son frère pendant des années.

Le président Trump a attisé les flammes de ces allégations en juillet 2019 en disant: « On parle beaucoup du fait qu’elle était mariée à son frère. Je n’en sais rien. »

Quand Omar cherchait un siège à la Chambre de l’État en 2016, les sites conservateurs ont signalé une capture d’écran d’une publication Instagram supprimée depuis qui aurait été téléchargée par Elmi le 12 juin 2012.

La légende de la photo publiée peu de temps après qu’Omar a donné naissance à son troisième enfant a identifié Elmi comme tenant la petite fille, l’appelant sa nièce.

Plusieurs médias, dont le Star-Tribune, ont tenté d’enquêter sur les allégations, mais « ne pouvaient ni confirmer ni réfuter de manière concluante l’allégation selon laquelle il serait le frère d’Omar ».

Omar a nié les allégations les qualifiant de «mensonges dégoûtants».