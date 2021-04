VANITA Gupta est le procureur général associé des États-Unis.

Elle a été nominée pour le rôle par le président Joe Biden le 7 janvier et confirmée par le Sénat hier.

Chinh Q. Le est le directeur juridique de la Legal Aid Society du district de Columbia Crédits: Getty

Qui est le mari de Vanita Gupta, Chinh Q. Le?

Chinh Q. Le est le directeur juridique de la Legal Aid Society du district de Columbia.

Legal Aid est une organisation de la fonction publique de Washington DC et l’une des plus anciennes de la ville.

L’organisation fournit des services juridiques à ceux qui n’en ont pas les moyens.

Il est directeur depuis 2011 et a déjà travaillé au bureau du procureur général du New Jersey.

Parlant de son travail, il a déclaré à son alma mater à l’Université de Virginie: «Plutôt que d’imposer des dossiers écrasants, nous nous attaquons à moins de questions, mais essayons de les plaider au plus haut niveau possible.

« Cela permet non seulement à nos avocats de développer leurs compétences juridiques et à nos clients de bénéficier d’une représentation de haute qualité, mais cela démontre également aux tribunaux que les affaires que nous portons méritent un traitement sérieux. »

Il a dit qu’il s’était toujours intéressé aux travaux de droit d’intérêt public.

Il a dit: « C’est ce qui m’a donné envie d’aller à la faculté de droit, et ce qui me réveille le matin et me rend heureux. »

Quand Vanita Gupta et Chinh Q. Le se sont-ils mariés?

Le couple s’est marié en mai 2003.

Elle a déclaré à son ancienne école à l’Université de New York à l’époque: «J’apprends encore à concilier vie professionnelle et vie privée.

«Il se trouve que je suis mariée à un autre avocat dévoué et passionné qui est extrêmement favorable à ce que je fais», a-t-elle déclaré.

« Nous nous entraidons tous les deux pour gagner plus de temps libre pour profiter de la vie. »

Vanita Gupta et Chinh Q. Le ont-elles des enfants?

Vanita Gupta et Chinh Q. Le ont deux fils.

Elle a dit à The Cut qu’elle aimait se détendre en cuisinant avec ses enfants.

Elle a déclaré: «Mes enfants adorent cuisiner et moi aussi, donc cuisiner avec mes enfants est comme l’un des principaux moyens de me détendre à la fin de la journée.

«Nous nous sommes également vraiment lancés dans ce jeu appelé Code Names, que je trouve vraiment amusant, et nous jouons également beaucoup de ping-pong.

«Pendant l’été, nous faisions beaucoup de promenades à Carvel, qui est au coin de la rue et possède certaines des meilleures glaces.