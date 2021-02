Qui est le mari de Shamima Begum, Yago Riedijk?

La mariée Isis, née à Londres, Shamima Begum, est mariée à Yago Riedijk, terroriste et extrémiste hollandais reconnu coupable.

La mariée djihadiste, maintenant âgée de 21 ans, ne sera pas autorisée à rentrer au Royaume-Uni après avoir perdu une bataille juridique à la Cour suprême en février 2021.

Qui est Yago Riedijk?

Riedijk, 29 ans, a quitté Arnhem, aux Pays-Bas, pour la Syrie en octobre 2014.

Shamima Begum a épousé le Néerlandais, alors âgé de 23 ans, 10 jours après son débarquement dans le pays ravagé par la guerre en 2015.

Le couple a eu trois enfants, tous décédés.

Selon ses voisins d’Arnhem, Riedijk a été élevé dans une « belle » famille de la classe moyenne avant de se convertir à l’islam et de rejoindre Isis.

Lors d’un entretien avec Les temps en 2019, Begum a déclaré que la dernière fois qu’elle avait vu son mari, c’était lorsqu’ils avaient fui le village de Baghuz, le dernier bastion d’Isis, au début du mois de février de cette année-là.

Il s’est rendu à un groupe de combattants alliés aux Forces démocratiques syriennes (FDS).

Begum a été emmené au camp de réfugiés d’al-Hawl alors que Riedijk est détenu dans un autre camp.

Il est entendu que Reidijk est maintenant derrière les barreaux dans une prison gérée par les Kurdes en Syrie.

Dans des images exclusivement obtenues par The Sun en 2020, il a révélé que Begum avait reçu des avantages d’Isis et était payé deux fois plus que les autres djihadistes.

Lorsqu’on lui a demandé si l’Etat islamique payait Shamima lorsqu’il était en prison, il a répondu: «Oui, mon ami touchait mon salaire. Heureusement, ils lui ont donné ça.

À l’époque, on lui a demandé quel message il enverrait à sa femme derrière les barreaux.

Il a dit: «Restez fort, même si c’est très difficile toutes les choses que nous avons traversées.

«Je lui dirais d’utiliser votre temps, de faire tout ce que vous pouvez et d’apprendre tout ce que vous pouvez afin de construire un avenir pour vous-même… pour nous.

« En termes de prise en charge des futurs enfants, en termes d’être une future femme au foyer. »