REBECCA Lowe est une présentatrice et présentatrice de télévision anglaise qui travaille pour NBC et NBC Sports.

Lowe serait de retour en tant qu’hôte olympique de jour de NBC pour les Jeux d’été à Tokyo.

Paul Buckle et Rebecca Lowe

Qui est le mari de Rebecca Lowe, Paul Buckle ?

Paul John Buckle est un entraîneur de football anglais.

Il est actuellement conseiller technique à Hartford Athletic de l’USL et conseiller technique à Landon Donovan à San Diego Loyal.

Il a entraîné les U23 pour le Southampton FC de la Premier League.

Il a auparavant été directeur de Torquay United, de Bristol Rovers, de Luton Town, de Cheltenham Town et de la République de Sacramento.

Rebecca Lowe est présentatrice, tandis que Paul Buckle est entraîneur de football

Rebecca Lowe accueille-t-elle les Jeux olympiques?

Lowe serait l’hôte des Jeux olympiques de Tokyo 2020 pour NBC.

Lowe a précédemment ancré la couverture de jour du réseau pour les Jeux de Sotchi 2014, les Jeux de Rio 2016 et les Jeux de PyeongChang 2018.

Elle anime également la couverture de la Premier League de NBC, y compris son émission d’avant et d’après-match « Premier League Live ».

Le natif de Londres a déménagé aux États-Unis après avoir rejoint NBC Sports en 2013.

Rebecca Lowe accueillera les Jeux olympiques de Tokyo sur NBC

Y aura-t-il des fans aux JO de Tokyo ?

Le 8 juillet 2021, les organisateurs des Jeux olympiques ont annoncé que tous les spectateurs seraient bannis des jeux de cette année.

Cette décision intervient après que le Japon a déclaré l’état d’urgence destiné à freiner une vague de nouvelles infections à Covid-19.

L’état d’urgence débutera le lundi 12 juillet 2020 et se poursuivra jusqu’en août. 22.

La nouvelle est le dernier revers des Jeux olympiques d’été qui a déjà été retardé d’un an et a entraîné des coûts élevés en raison du report.

Avant la nouvelle, les organisateurs avaient déjà interdit aux fans internationaux d’assister aux jeux et avaient fixé un plafond sur les foules nationales à 50% de leur capacité, soit jusqu’à 10 000 personnes.

Plus de 11 000 concurrents devraient se rendre au Japon pour concourir, et des milliers d’officiels et de membres du personnel devraient également y assister.

Selon Reuters, en raison des retards, le budget des jeux a déjà bondi à environ 15,4 milliards de dollars et les revenus des billets d’environ 815 millions de dollars tomberont probablement à près de zéro après avoir exclu les spectateurs.

Les Jeux olympiques de Tokyo devraient avoir lieu du 23 juillet au 8 août.

La cérémonie d’ouverture aura lieu le 23 juillet.

Les deux premiers jours comprendront les matchs préliminaires de football et de softball, l’un des nouveaux sports à introduire aux Jeux olympiques.

Au total, les Jeux de Tokyo comprendront 339 événements dans 33 sports.