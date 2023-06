Qui est le mari de Nicola Sturgeon, Peter Murrell ?

PETER MURRELL est le mari de la politicienne écossaise Nicola Sturgeon.

Sturgeon et Murrell sont ensemble depuis 2010 et ont connu une période difficile ces derniers temps.

Le premier ministre d’Écosse et chef du SNP Nicola Sturgeon salue après avoir voté avec son mari Peter Murrell le 7 mai 2015 à Glasgow, en Écosse Crédit : Getty

Qui est Peter Murrel ?

Pierre Murrell est né le 8 décembre 1964 et est marié à l’ancien premier ministre de la Parti national écossais, Nicola Sturgeon, qui a démissionné le 15 février 2023.

Il a été arrêté en avril concernant une allégation de financement du SNP, Sturgeon ayant également été arrêté le 11 juin.

« Une femme de 52 ans a été arrêtée aujourd’hui, dimanche 11 juin 2023, en tant que suspecte dans le cadre de l’enquête en cours sur le financement et les finances du Parti national écossais », lit-on dans un communiqué de Police Scotland.

Murrell est l’ancien directeur général du SNP et a été impliqué dans de nombreuses controverses après que des allégations ont été faites concernant les finances et le financement du parti politique.

Une dépense totale d’environ 600 000 £ fait l’objet d’une enquête de la police écossaise, qui était destinée à la campagne d’indépendance écossaise.

Il a été libéré sans inculpation dans l’attente d’une enquête plus approfondie.

« Nicola Sturgeon a aujourd’hui, dimanche 11 juin, en accord avec la police écossaise, assisté à un entretien où elle devait être arrêtée et interrogée en relation avec l’opération Branchform », a déclaré un porte-parole de Sturgeon.

Le premier ministre écossais, Humza Yousaf, a déclaré qu’il avait parlé à Sturgeon et qu’elle était « dans un bon endroit et se portait bien ».

Il a poursuivi: « Pourquoi ne voudrais-je pas obtenir des conseils de l’un des meilleurs politiciens, les politiciens les plus impressionnants que l’Europe ait connus au cours des deux dernières décennies? »

Quand a-t-il épousé Nicola Sturgeon ?

Murrell et Sturgeon se sont rencontrés lors d’un rassemblement de jeunes nationalistes écossais dans l’Aberdeenshire, alors qu’elle n’avait que 18 ans.

Sturgeon, né le 19 juillet 1970, a commencé à sortir avec Murrell en 2003 et le couple s’est marié en 2010 à Glasgow.

Ils n’ont pas d’enfants.

Sturgeon a révélé qu’elle avait fait une fausse couche en 2011 alors qu’elle avait 40 ans, mais l’a gardé privé pour éviter d’être défini par la tragédie.

Elle a admis dans un livre qu’elle ne savait pas si elle aurait pu «tout avoir» – et a dirigé le gouvernement décentralisé de l’Écosse en tant que mère.

Elle a dit : « Si la fausse couche ne s’est pas produite, serais-je assise ici en tant que Premier ministre en ce moment ?

« C’est sans réponse. »

Qu’a fait Murrell dans son rôle de directeur général du SNP ?

Bien que Murrell ait déjà travaillé en politique, le rôle de PDG est davantage un rôle d’arrière-boutique – mais cela a été éclipsé par son mariage avec l’un des politiciens les plus en vue du Royaume-Uni.

Il a été décrit comme « la figure la plus puissante du SNP en dehors des parlements de Holyrood et de Westminster » par The Herald.

Murrell était responsable du siège du SNP et dirigeait la gestion quotidienne du parti au pouvoir en Écosse.

Il a été critiqué pour la perte de 21 sièges du SNP aux élections générales de 2017, pour son salaire non divulgué et les fonds de campagne manquants.