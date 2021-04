NICKI Chapman est devenu un visage familier à la télévision après avoir présenté toute une série d’émissions de téléréalité sur la propriété.

L’animatrice de Wanted Down Under et Escape to the Country a récemment parlé de son diagnostic de tumeur au cerveau. Mais qui est son mari Dave Shackleton et que savons-nous de lui?

Nicki Chapman est mariée au producteur de musique et vice-président de Sony BMG International, Dave ‘Shacky’ Shackleton. Crédit: Instagram

Qui est le mari de Nicki Chapman, Dave Shackleton?

Nicki est mariée au producteur de musique et vice-président de Sony BMG International, Dave «Shacky» Shackleton.

Avant la carrière de Nicki en tant que présentatrice et DJ radio, elle était connue pour juger sur l’émission de talents ITV Pop Idol et a travaillé comme publiciste musicale.

Dave et Nicki vivent à Chiswick, Londres.

Il est connu dans l’industrie de la musique sous le nom de « Dave Shack » et a été nommé à la tête de la société de gestion d’Iron Maiden, Phantom Music en 2013.

En 2016, Dave a reçu un prix d’ancien de l’Université de Lancaster pour ses réalisations.

Il est sur Instagram sous la poignée @ shacky01, mais son profil est privé au moment de la rédaction.

Nicki et Dave ont-ils des enfants?

Non, Nicki Chapman et Dave Shackleton n’ont pas d’enfants.

Cependant, Nicki fait du bénévolat pour l’organisation caritative Save the Children pendant son temps libre.

Elle est également ambassadrice de British Dressage et supportrice du Teenage Cancer Trust, de Childline et de la musicothérapie Nordoff – Robbins.