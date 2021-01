ANCIEN mannequin et Real Housewives of Atlanta star Cynthia Bailey et son mari Mike Hill sont mariés depuis octobre 2020.

Hill a deux enfants issus de sa relation perverse à Ashlee et Kayla, tandis que Bailey a une fille de 21 ans à Noelle Robinson.

Qui est le mari de la star du RHOA Cynthia Bailey, Mike Hill?

Né le 19 août 1970, Mike Hill est une personnalité de la télévision et animatrice de talk-shows actuellement signée avec Fox Soul et Fox Sports.

Hill est né dans le Bronx, et a passé son enfance entre Bessemer, Alabama et La ville de New York.

Il s’est enrôlé comme réserviste dans l’US Air Force après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires.

Hill a commencé sa carrière en tant que directeur sportif chez WHAG-TV à Hagerstown, Maryland, en 1995.

Il a obtenu son premier poste d’ancrage plus tard cette année-là avec KSEE-TV à Fresno, Californie.

Hill était avec ESPN de 2004 à 2013, où il a animé Hill et Schlereth avec Mark Schlereth sur ESPN Radio.

Il a également animé une variété d’émissions de réseaux, notamment SportsCenter, ESPN First Take, NFL Live, Baseball Tonight et divers autres projets à distance.

En août 2013, il a rejoint Fox Sports 1 où il a invité Fox Sports Live et Fox Football Daily.

Hill et Bailey se sont fiancés en juillet 2019 et se sont officiellement mariés le 10 octobre 2020.

Quelle est la valeur nette de Mike Hill?

En 2020, Mike Hill a estimé une valeur nette de 1,5 million de dollars.

Ses revenus en tant que diffuseur sportif sont de l’ordre de 10 000 $ à 230 000 $.

Quand Hill et Bailey ont-ils eu leur cérémonie de mariage?

La Vraies femmes au foyer d’Atlanta star et Mike Hill ont eu leur cérémonie de mariage le 10 octobre 2020 au Governors Towne Club à Acworth, Géorgie.

L’homme de 53 ans la star de télé-réalité s’est fait atteler lors d’une cérémonie de mariage extravagante avec 250 invités présents, y compris les co-stars du RHOA Kenya Moore et Kandi Burruss.

L’heureux couple a annoncé la nouvelle de son mariage à GENS, partage: « Mike et moi sommes ravis qu’aujourd’hui soit enfin arrivé! 10/10/20 est et sera toujours notre rendez-vous parfait.

«Nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes parfaits l’un pour l’autre. Nous vivons à une époque très différente, et maintenant plus que jamais nous nous rendons compte que la vie est trop courte, et ne jamais rien prendre pour acquis.

Bailey et Hill ont ajouté: «Nous sommes très reconnaissants de nous être rencontrés. L’amour avec l’aide de Dieu conquiert tout. «

La mariée étincelait dans une robe à paillettes extravagante de Nneka C. Alexander of Brides de Nona.

Elle a terminé le look de sa journée spéciale avec un casque de Bridal Styles Boutique et des chaussures Badgley Mischka.