Qui est le mari de la princesse Eugénie, Jack Brooksbank ? – Le soleil

Le marchand de VIN Jack Brooksbank est marié à la princesse Eugénie – la fille du duc et de la duchesse d’York – depuis octobre 2018.

Le premier enfant du couple. Le couple assistera aujourd’hui aux funérailles du prince Philip, duc d’Édimbourg, à la chapelle St George de Windsor.

La princesse Eugénie et Jack Brooksbank en photo quittant la caserne de pompiers de Chiltern Crédit : Splash News

Qui est Jack Brooksbank ?

Jack est le fils aîné de George et Nicola Brooksbank.

Son père est expert-comptable et administrateur d’entreprise, selon The Telegraph.

Sa mère Nicola (née Newton) vit avec son mari dans un appartement d’époque fermé à Wandsworth, Londres.

Jack a un frère cadet, Thomas, qui travaille dans la gestion d’entreprise pour une société de gestion d’actifs basée à Londres.

Jack est allé à l’école privée Stowe dans le Buckinghamshire, mais est parti pour commencer à travailler plutôt que d’aller à l’université.

Jack a travaillé au pub Admiral Codrington à Chelsea avant de rejoindre le Markham Inn où il a passé trois années de formation.

Il a parlé avec émotion de tout ce qu’il a appris de la clientèle « étrange » et « exigeante » des rangers de Sloane.

On dit que c’est là qu’il a rencontré le prince Harry et le baron du club Guy Pelly, qui l’ont embauché pour diriger le célèbre lieu de nuit exclusif Mahiki, à Mayfair.

Jack est parti en 2010 pour créer son propre caviste et est aujourd’hui le chef de marque de Casamigos Tequila, co-fondé par George Clooney.

Il a récemment été aperçu en train de s’ébattre avec des copines lors d’une excursion en bateau affrété, a révélé The Sun.

Quelle est sa valeur nette ?

La valeur nette de Jack Brooksbank n’a pas été divulguée publiquement.

Mais en tant qu’ambassadeur de la marque de tequila Casamigos et avec une expérience impressionnante dans l’hôtellerie, le marchand de vin britannique est sûr d’avoir une bonne quantité d’argent caché à la banque.

George Clooney a vendu la tequila Casamigos à Diageo pour 1 milliard de dollars (700 millions de livres sterling) l’année dernière, donc Jack a sans aucun doute gagné une grosse somme grâce à cela aussi.

Le couple discute avec la princesse Beatrice au mariage du prince Harry et de Meghan Markle Crédit : PA : Association de la presse

Comment Jack a-t-il rencontré Eugénie ?

C’est à l’occasion des 50 ans du Duc d’York sur les pistes de ski suisses de Verbier qu’Eugénie et Jack se sont pour la première fois effleurés, provoquant une étincelle qui a allumé une belle romance.

La princesse Eugénie n’avait que 19 ans à l’époque, en février 2010, et étudiait l’anglais, la politique et l’histoire à l’Université de Newcastle.

Avec sa propre réputation de faire la fête, le couple s’est bien entendu et a forgé un lien qui a même duré une période au cours de laquelle elle a travaillé à New York avec les commissaires-priseurs d’art Paddle8 en 2013.

On dit que le couple a discuté sur Skype pour garder le feu allumé malgré le fait qu’ils soient séparés par des milliers de kilomètres et plusieurs heures de fuseau horaire.

Jack a épousé Eugénie à Windsor Crédit : PA : Association de la presse

Quand lui et la princesse Eugénie ont-ils annoncé leurs fiançailles ?

Dans un communiqué du 22 janvier 2018, Buckingham Palace a annoncé que le couple s’était fiancé pour se marier à l’automne 2018.

Le couple s’est fiancé alors qu’il était en vacances au Nicaragua plus tôt en janvier.

Buckingham Palace a déclaré : « Le duc et la duchesse d’York sont ravis d’annoncer les fiançailles de la princesse Eugénie avec M. Jack Brooksbank.

« Son Altesse Royale et M. Brooksbank se sont fiancés au Nicaragua au début du mois.

« Le mariage aura lieu à l’automne 2018 à la chapelle Saint-Georges de Windsor, et de plus amples détails seront annoncés en temps voulu. »

Quand a-t-il épousé Eugénie ?

Il a épousé la princesse Eugénie le 12 octobre 2018 à Windsor.

Ils se sont mariés au même endroit que le mariage du prince Harry avec Meghan Markle.

Son frère Tom était le garçon d’honneur.

Qu’a dit la grand-mère de Jack ?

La grand-mère de Jack, Joanna Newton, a parlé franchement du match.

Elle a déclaré: « Je suis ravie.

« C’est incroyable. Je n’aurais jamais pensé un instant que cela allait arriver et nous sommes tous très heureux. »

Elle a ajouté: « C’est un garçon charmant et tout ça mais pas le plus intelligent et je n’aurais jamais pensé que cela arriverait.

« Je n’aurais jamais pensé que cela irait aussi loin qu’elle soit membre de la famille royale.

« Mais Jack a toujours eu de belles manières et a toujours été un bon œuf.

« Je le qualifierais d’ordinaire, je ne dirais pas qu’il a quelque chose de spécial en lui, c’est un type beau et gentil et je pense que cela en dit long sur Eugénie que c’est lui qu’elle veut et c’est adorable. »