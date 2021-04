SEULEMENT 30 personnes seront autorisées à assister aux funérailles du prince Philip en raison de restrictions strictes contre les coronavirus.

Il est certain que les quatre enfants de la reine seront présents avec leurs quatre époux – le prince Charles et Camilla Parker Bowles; La princesse Anne et le vice-amiral Sir Timothy Laurence; Le prince Andrew; et Prince Edward et Sophie Wessex.

Sir Timothy Laurence est le deuxième mari de la princesse Anne Crédit: PA: Press Association

Qui est le mari de la princesse Anne, Sir Timothy Laurence?

Sir Timothy Laurence est le deuxième époux de la princesse Anne.

Il est un officier à la retraite de la Royal Navy qui a demandé à la reine.

Il est né à Camberwell et a fréquenté la New Beacon Prep Sevenoaks School dans le Kent avant d’aller à l’Université de Durham grâce à une bourse navale.

Il a obtenu un baccalauréat ès sciences spécialisé de 2e classe en géographie.

Il a également édité le journal étudiant et était capitaine de l’équipe de cricket de l’université.

Après avoir quitté Durham, il s’est formé au Britannia Royal Naval College de Dartmouth.

Quand se sont-ils marriés?

Le couple s’est rencontré alors qu’il était écuyer de la reine en 1987.

La princesse Anne était toujours mariée à son premier mari, le capitaine Mark Phillips.

En 1989, The Sun a publié des lettres privées entre la princesse et Laurence.

Dans une déclaration à l’époque, le palais de Buckingham a déclaré: «Les lettres volées ont été adressées à la princesse royale par le commandant Timothy Laurence, l’écuyer de la reine.

«Nous n’avons rien à dire sur le contenu des lettres personnelles envoyées à Son Altesse Royale par un ami qui ont été volées et qui font l’objet d’une enquête policière.»

Ils se sont mariés dans un service privé devant seulement 30 invités à Crathie Kirk près de Balmoral le 12 décembre 1992.

À l’époque, l’Église d’Angleterre ne permettait pas aux personnes divorcées de se remarier dans ses églises alors que leur ex-épouse était encore en vie.

Ils vivent maintenant entre un appartement au St James’s Palace et Gatcombe Park dans le Gloucestershire.

Quand Sir Timothy Laurence était-il écuyer de la reine?

Sir Timothy s’est adressé à la reine entre 1986 et 1989.

Il a été promu commandant le 31 décembre 1988.