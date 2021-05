Qui est le mari de John Barrowman, Scott Gill?

JOHN Barrowman est bien connu à la télévision grâce à sa longue carrière sur la boîte.

Mais quand il n’est pas occupé à recevoir, il profite de la vie de luxe avec son mari Scott Gill.

Caractéristiques de Rex

Qui est Scott Gill?

Scott est un architecte et a conçu la maison de six chambres du couple avec vue sur la mer à Cardiff.

Il aurait également obtenu son diplôme de pilote breveté en 2013.

Le Britannique timide a largement évité les projecteurs médiatiques.

La rare exception est survenue en 2008 lorsqu’il est apparu dans l’épisode Barrowman de The Making of Me.

Caractéristiques de Rex

Comment se sont-ils rencontrés?

Ils ont été présentés au Chichester Festival Theatre en 1991 après que Gill soit venu voir John dans une production de Rope.

John a affirmé qu’il savait instantanément qu’il avait trouvé l’homme «avec qui il voulait passer le reste de sa vie».

Le couple a conclu un partenariat civil le 27 décembre 2006 au St David’s Hotel à Cardiff, au Pays de Galles.

Ils ont été parmi les premiers à se marier légalement dans l’État de Californie le 2 juillet 2013 (John avait été élevé aux États-Unis).





Ont-ils des enfants?

Le couple n’a pas d’enfants.

Il y a eu des spéculations que John a une fille, mais cela n’a jamais été confirmé.