Qui est le mari de Jessica Pegula, Taylor Gahagen ?

Jessica Pegula domine le court avec son partenaire de double, mais en dehors du court, elle compte sur un autre coéquipier, son mari, Taylor Gahagen.

Ce week-end, Pegula participera à l’US Open 2024, et à mesure que l’enthousiasme autour de sa performance grandit, l’intérêt pour sa vie derrière la raquette grandit également. Pegula — dont les parents sont Terry Pegula et Kim Pegula — a épousé Gahagen en 2021 en Caroline du Nord, selon un publication partagée par sa société de soins de la peau.

Lors d’une interview avec Le podcast Tennis.comPegula a parlé de sa relation avec Gahagen et de son soutien. Elle a raconté comment il est venu la voir pendant la quarantaine du COVID-19 aux Championnats de tennis de Dubaï 2021 et que les deux ont reporté leur mariage en raison de la pandémie.

« Nous devions nous marier en octobre de l’année dernière, a-t-elle expliqué. Nous avons reporté la date d’un an. »

En plus du sport, Pegula et Gahagen partagent un intérêt pour la philanthropie. Ensemble, ils ont cofondé Une patte prêteune organisation à but non lucratif basée à Buffalo qui forme des chiens de sauvetage pour en faire des animaux d’assistance.

Lisez la suite pour en savoir plus sur l’histoire de Pegula et Gahagen.

Qui est Taylor Gahagen ?

Taylor Gahagen, le mari de la star du tennis Jessica Pegula, est un expert en gestion de patrimoine qui travaille à l’intersection du sport et de la finance, selon sa page LinkedInSon profil professionnel indique qu’il a travaillé au niveau exécutif pour Pegula Sports and Entertainment de 2014 à 2023. La société appartient à la famille de Pegula et gère les Buffalo Bills (NFL) et les Buffalo Sabres (NHL).

Lors d’une interview accordée en 2023 à Association de tennis fémininPegula a partagé une anecdote sur leur lune de miel au Costa Rica, révélant qu’il a tendance à aborder la vie avec un peu plus de prudence qu’elle.

« Nous sommes allés au Costa Rica, mon mari et moi, après Wimbledon, et c’était vraiment sympa. C’était incroyable. Nous voulons vraiment y retourner, parce que c’était la meilleure expérience avec les gens, la nourriture, le style de vie, c’était tellement amusant », a-t-elle expliqué. « Mais je suis très aventureuse, alors j’ai fait de la descente en rappel d’une cascade comme une énorme cascade. Je ne sais pas si c’était la chose la plus intelligente à faire, euh, mais mon mari n’est pas du tout aventureux, alors il n’y est même pas allé… J’y suis allée seule pendant nos vacances ensemble… Mais il m’a attendu avec les guides touristiques. »

Que fait le mari de Jessica Pegula ?

Gahagen travaille actuellement comme associé directeur chez Agarwood Wealth, selon sa page LinkedIn.

Il est également le cofondateur de A Lending Paw, l’association à but non lucratif dédiée au sauvetage et à la formation des animaux d’assistance.

Où est allée à l’école Taylor Gahagen ?

Taylor Gahagen est diplômé de l’Université d’État de New York à Fredonia, où il a obtenu une licence en administration des affaires, selon sa page LinkedIn. Il a obtenu un MBA au Canisius College de Buffalo, dans l’État de New York.

Est-ce que Jessica Pegula a des enfants ?

Pegula et Gahagen n’ont pas d’enfants.

Cet article a été initialement publié sur AUJOURD’HUI.com