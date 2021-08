Guru Jagat, professeur de yoga acclamé, est décédé tragiquement à l’âge de 41 ans.

La perte de l’auteur, du créateur de mode et du professeur a envoyé des ondes de choc à travers le monde et des célébrités telles que Kate Hudson, Alicia Keys et Kelly Rutherford.

Guru Jagat est décédé subitement le 1er août 2021 d’une embolie pulmonaire Crédit : Instagram

Qui est le mari de Guru Jagat, John Wineland ?

Guru Jagat est décédée le 1er août 2021 et laisse dans le deuil son mari John Wineland.

Bien qu’il ne soit pas clair s’ils étaient mariés, elle l’appelait continuellement son conjoint.

John est un conférencier motivateur qui parcourt le monde pour partager ses connaissances sur l’intimité et les relations sexuelles et est surtout connu pour son « travail révolutionnaire avec les hommes ».

L’Américain a fondé The New Men’s Work Project en 2014, qui vise à inspirer les hommes à devenir des leaders dans leurs relations et leurs communautés.

La même année, John et Guru – de son vrai nom Kate Griggs – ont lancé la série sur les relations avec le Verseau et organisé des ateliers dans le monde entier.

Tout comme Guru, il a consacré sa vie à son enseignement et a plus de 30 ans d’expérience dans sa propre pratique méditative bouddhiste.

Il s’est également engagé dans 10 ans d’études et de pratiques intensives avec le professeur d’intimité yogique, David Deida.

Qu’a dit John Wineland à propos de la mort de Guru Jagat ?

Le mari de Guru, John Wineland, est un conférencier motivateur Crédit : Instagram

Bien que John n’ait pas encore commenté la mort de Guru, il a partagé quelques messages énigmatiques sur son histoire Instagram à la suite de son décès.

Un clip vidéo montrant les vagues de l’océan qui déferlaient était sous-titré « Akal. Sois en paix mon ami. »

Le terme sikh Akal signifie « l’immortel ou l’intemporel ».

Un autre article incluait une image d’un verset touchant intitulé « Votre propre mort : la dernière sadhana », qui décrit la mort comme un « rapprochement » plutôt qu’un « départ ».

Guru Jagat, qui est un nom sanskrit qui se traduit par « porteur de lumière dans l’univers », est décédé « subitement d’une embolie pulmonaire ».

Une déclaration partagée par Colleen Wachob, co-CE de MindBodyGreen, a annoncé la nouvelle de la perte et a décrit Guru comme « quelqu’un qui a laissé un héritage incroyable dans le monde du bien-être et a été un visionnaire qui a changé la vie de tant de dirigeants et experts. »

Dans la dernière publication de Guru sur Instagram, elle avait fait référence à ses problèmes cardiaques et expliqué qu’elle avait subi un « événement cardiaque soudain (embolie pulmonaire) lié à des complications de ma chirurgie de la cheville ».

Elle a ensuite signé en disant: « Beaucoup de choses à dire, mais pour l’instant – serrez-vous fort, soyez extrêmement gentil, pratiquez la présence et l’humour car cette vie est précieuse et ô combien délicate. »