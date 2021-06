Qui est le mari de Caroline Crouch, Babis Anagnostopoulos ?

La mère britannique Caroline Crouch a été brutalement assassinée devant son bébé chez elle en Grèce le mois dernier.

Mais qui est son mari Babis Anagnostopoulos ? Voici tout ce que vous devez savoir…

3 Babis Anagnostopoulos est un pilote d’hélicoptère grec Crédit : pixel8000

Qui est Babis Anagnostopoulos ?

Babis Anagnostopoulos est un pilote d’hélicoptère de 33 ans originaire de Grèce.

Sa famille a fait la une des journaux internationaux après que sa femme de 20 ans, Caroline Crouch, a été assassinée dans leur maison d’Athènes le 11 mai.

Qu’est-il arrivé à Caroline Croupton ?

Le 11 mai, Caroline aurait été torturée et étranglée devant sa fille de 11 mois dans sa maison d’une banlieue chic d’Athènes.

La police a retrouvé le corps sans vie de Caroline à côté de sa fille en pleurs plus tard dans la matinée.

Un porte-parole de la police a déclaré qu’il avait trouvé Babis menotté au sol près de Caroline et qu’il avait du ruban adhésif sur les yeux et la bouche.

Le husky de la famille a également été étranglé avec sa propre laisse et laissé sur une clôture.

3 Caroline Crouch a été brutalement assassinée à son domicile à Athènes le 11 mai Crédit : Tim Stewart

Que prétendait initialement Babis Anagnostopoulos ?

Babis avait initialement déclaré à la police que sa femme avait été assassinée par des cambrioleurs.

Il a affirmé que les criminels l’avaient ligoté et lui avaient bandé les yeux avant de pointer une arme sur la tête de son bébé et de lui demander de l’argent.

S’adressant aux journalistes le 14 mai, il a déclaré qu’il avait découvert que sa femme avait été assassinée lorsque des policiers ont retiré le ruban qui lui couvrait les yeux.

Il aurait souffert d’hypoxie – un manque d’oxygène potentiellement mortel – avant de se libérer et d’appeler la police au petit matin.

Il a déclaré: « Ils nous ont attachés pendant que nous leur disions où était l’argent.

« J’ai réalisé que ma femme n’était pas en vie lorsque la police m’a libéré.

« Ma fille, heureusement, n’a pas été touchée. Elle est allée à l’hôpital par précaution et, heureusement, elle va bien. »

Babis a déclaré aux journalistes qu’il avait « supplié » les criminels de ne pas blesser sa femme et son enfant.

Il a déclaré que le gang avait menacé de tuer son bébé s’ils ne remettaient pas l’argent.

Le père a déclaré qu’il avait 10 000 £ en espèces dans la maison parce qu’il devait payer des constructeurs pour les travaux qu’ils avaient terminés sur un terrain que la famille avait récemment acheté.

Les flics ont passé des semaines à rechercher les criminels albanais fictifs qui, selon Babis, s’étaient introduits par effraction dans sa maison et avaient étranglé sa femme à mort.

3 Le mari de Caroline, Babis, a avoué son meurtre le 17 juin à la police grecque Crédit : Tim Stewart

Quand Babis Anagnostopoulos a-t-il avoué ?

Le 17 juin, Babis a avoué avoir assassiné sa femme après qu’elle eut juré de le quitter.

Babis a admis l’avoir étouffée à mort plus de huit heures d’interrogatoire dans le département des homicides du siège de la police d’Athènes.

« Le coupable est son mari de 33 ans qui a avoué l’acte », ont indiqué les autorités dans un communiqué publié le 17 juin.

La police l’a décrit comme un « acteur de premier plan » après avoir mis en scène la scène de crime élaborée et avoir suivi la mascarade malade en tant que veuf en deuil pendant plus d’un mois.

Le pilote d’hélicoptère en disgrâce a même noyé le chien de la famille et suspendu son corps à une rampe d’escalier pour le blâmer sur les cambrioleurs et renforcer son histoire, ont déclaré les enquêteurs.

Selon les rapports, Babis a fini par s’effondrer en disant: « Cette nuit-là, nous nous disputions depuis le début.

« À un moment donné, elle a jeté l’enfant dans son berceau et elle m’a dit de me lever et de quitter la maison.

« Elle m’a poussé et m’a donné des coups de poing. Mon jugement est devenu flou, je l’ai étranglée puis j’ai organisé le vol. »

Dans un SMS trouvé sur le téléphone de Caroline, il était devenu évident que l’étudiante avait effectivement menacé de quitter l’homme qu’elle avait rencontré pour la première fois à l’adolescence quelques heures avant son propre meurtre.