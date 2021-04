« Our Yorkshire Farm » de CHANNEL 5 suit le duo mari et femme Clive et Amanda Owen, ainsi que leurs enfants, documentant leur vie quotidienne dans l’une des fermes les plus reculées de Grande-Bretagne.

Chaque épisode documente une saison différente dans le calendrier agricole, les neuf enfants faisant tout leur possible pour aider les parents Clive et Amanda à assurer le bon fonctionnement de la ferme.

Steve Morgan – Le temps

L’épouse de Clive, Amanda, est connue sous le nom de «bergère du Yorkshire»[/caption]

Qui est le mari d’Amanda Owen, Clive?

Bien que l’on sache très peu sur Clive personnellement, les détails de sa relation avec sa femme Amanda sont bien documentés.

Il a rencontré sa femme Amanda pour la première fois dans sa ferme Ravenseat en 1996. Amanda, âgée de seulement 21 ans à l’époque, a été envoyée à Ravenseat pour une mission de travail. C’est là qu’elle et Clive sont devenus amis avant de s’épanouir lentement dans la romance.

Clive, 66 ans, a plus de 20 ans l’aîné de sa femme Amanda – 45 ans.

Le couple réside à la ferme, située à un peu moins de quatre miles à l’ouest de Keld à Swaledale, dans le Yorkshire Dales.

Que fait Clive Owen?

Clive Owen est un agriculteur de première génération et vit sur la ferme depuis plus de 25 ans, bien qu’il n’ait aucune expérience préalable du milieu agricole.

L’émission a présenté Clive au travail depuis sa première apparition sur les écrans en 2018, il y a toujours du travail à faire dans la ferme de 2000 acres appartenant à Clive.

La famille a d’abord été présentée dans la série ITV The Dales et est apparue plus tard dans l’émission New Lives in the Wild de Ben Fogle sur Channel 5.

Fogle raconte actuellement toutes les activités de la ferme, qui à certains moments de l’année est ouverte aux visiteurs, offrant même des thés à la crème à toute personne suffisamment confiante pour y faire le long voyage.

Canal 5

Le couple a neuf enfants[/caption]

Combien d’enfants ont-ils?

Le couple a neuf enfants «en liberté», qui errent tous dans la campagne du Yorkshire et font leur part lorsqu’il s’agit de travailler à la ferme.





Il y a un grand écart d’âge entre certains, avec le plus vieux, Raven, maintenant à l’université et le plus jeune, Nancy, encore un tout-petit.

Les neuf enfants du couple, par ordre décroissant d’âge, vont de l’aîné, Raven, 18 ans, Reuben, 16 ans, Miles, 14 ans, Edith, 11 ans, Violet, neuf ans, Sidney, huit ans, Annas six ans, Clemmy, cinq ans, Nancy, trois .

Amanda partage souvent de jolies photos de la famille sur son profil Instagram et a expliqué son style parental au Radio Times, où elle a dit: «La génération des flocons de neige, ils ne peuvent rien faire.

«Ils ne savent rien sur la façon de prendre soin d’eux-mêmes ou sur une éthique de travail, tout cela est sorti de la fenêtre. C’est notre faute en tant que parents.

«Si vous mettez votre enfant sur un piédestal, sans aucun sentiment d’indépendance, et pensez que vous devez le divertir tout le temps, à quoi pouvez-vous vous attendre?

«Je repousse les enfants emmaillotés, parce que je veux les voir continuer et bien faire et être eux-mêmes, quoi que ce soit. J’ai l’impression que c’est leur vie et je ne fais que les préparer.