Le maire de LOS Angeles, Eric Garcetti, dirige la ville depuis un peu moins d’une décennie.

Garcetti est le candidat du président Biden pour devenir ambassadeur en Inde, a annoncé la Maison Blanche.

Qui est le maire de Los Angeles Eric Garcetti ?

Eric Michael Garcetti est un homme politique américain, 42e et actuel maire de Los Angeles depuis 2013.

Membre du Parti démocrate, il a été élu pour la première fois aux élections de 2013 et réélu en 2017.

Garcetti est né et a grandi dans la vallée de San Fernando – le fils de fonctionnaires et le petit-fils et arrière-petit-fils d’immigrants du Mexique et d’Europe de l’Est.

Garcetti a obtenu son BA et sa MA à l’Université de Columbia et a étudié en tant que boursier Rhodes à l’Université d’Oxford, puis à la London School of Economics. Il est également pianiste de jazz et photographe.

Au-delà de son séjour à l’hôtel de ville, le maire Garcetti a servi son pays en tant qu’officier du renseignement dans la Réserve navale des États-Unis et a enseigné à l’Université de Californie du Sud et à l’Occidental College.

Lui et sa femme, la Première Dame Amy Elaine Wakeland, ont une fille, Maya, et sont des parents d’accueil depuis plus d’une décennie.

Quand Eric Garcetti deviendra-t-il ambassadeur des États-Unis en Inde ?

S’il était confirmé par le Sénat, Garcetti serait le premier maire de LA depuis plus d’un siècle à quitter volontairement ses fonctions avant la fin de son mandat.

Il devait quitter son poste en décembre 2022.

En faisant cette annonce, la Maison Blanche a souligné « les vastes responsabilités de Garcetti et le rôle mondial de Los Angeles, soulignant la surveillance exercée par le maire sur le port de porte-conteneurs le plus achalandé de l’hémisphère occidental et l’un des aéroports les plus achalandés au monde », a écrit le LA Times.

Garcetti a également établi un réseau avec des homologues du monde entier, y compris en Inde, pour faire pression en faveur de politiques plus strictes pour lutter contre le changement climatique.

« J’ai consacré ma vie au service – en tant que militant, enseignant, officier de marine, fonctionnaire et, si cela est confirmé, ensuite en tant qu’ambassadeur », a déclaré Garcetti.

« Une partie de cet engagement signifie que lorsque votre nation appelle, vous répondez à cet appel. »

Combien de personnes ont été blessées dans l’explosion du feu d’artifice de Los Angeles ?

Une détonation bâclée de feux d’artifice illégaux menée par une brigade anti-bombe a fait plusieurs blessés dans un quartier du sud de Los Angeles.

L’explosion a été filmée, secouant un quartier du sud de Los Angeles à 19h30 le 30 juin 2021.

Au moins 17 personnes ont été blessées dans l’explosion, dont neuf policiers.

Un membre du Bureau de l’alcool, des armes à feu et des explosifs et un pompier ont été blessés.

Un total de 16 personnes – 11 hommes et six femmes âgés de 42 à 85 ans – ont été transportés à l’hôpital, selon les rapports.

L’un d’eux a été soigné sur place mais aurait refusé d’aller à l’hôpital.

Aucune des blessures n’a mis sa vie en danger, selon NBC Los Angeles.

Le suspect a été identifié comme étant Arturo Cejas III et a été accusé de possession de feux d’artifice et d’engins destructeurs, ainsi que de suspicion de mise en danger d’enfants – parce que deux enfants ont été trouvés à la maison, a indiqué la police, selon KABC-TV.

Le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, a déclaré qu’il avait demandé au LAPD de mener une enquête complète sur l’incident.

Il a dit dans un rapport: « Les feux d’artifice illégaux représentent un grand danger et peuvent coûter des vies.

« Nous poursuivrons ceux qui les utilisent ou les possèdent dans toute la mesure de la loi. »