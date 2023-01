Qui est le lien cubain? 5 choses à savoir sur la petite amie de 50 Cent – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Agence de presse d’image/NurPhoto/Shutterstock

Cuban Link est un entraîneur de fitness, un entrepreneur et un agent immobilier.

Elle sort avec 50 Cent depuis au moins 2019.

Le couple vient de fouler le tapis rouge ensemble à la BMF première de la saison 2.

Curtis Jackson IIalias 50 centimes, est un grand coup dans l’industrie du divertissement. 50 a commencé sa carrière en tant que rappeur à succès avec des chansons à succès comme “In da Club” et “Candy Shop”. Il est devenu un acteur talentueux et a notamment produit la série à succès Starz Pouvoir. 50 a le soutien dans sa carrière de sa petite amie aimante, Lien cubainavec qui il sort depuis au moins 2019. Cubain, dont le vrai nom est Jamira Hainesest polyvalente, tout comme son célèbre petit ami, ce qui en fait un véritable couple puissant.

Plus à propos 50 centimes

50 ans et Cubain sortent rarement en public ensemble, à une exception majeure lorsqu’ils ont assisté à la première de la saison 2 de son émission BMF le 5 janvier. Le couple a foulé le tapis rouge ensemble et a posé pour des photos. Continuez à lire pour en savoir plus sur Cuban Link !

Cuban Link est un entraîneur de fitness.

Cuban Link publie ses routines d’entraînement et de fitness sur son compte Instagram, où elle compte plus d’un million de followers. Elle travaille avec des clients privés et développe constamment sa marque de fitness. Un Cubain aurait dit Magazine de la côte est qu’elle veut ouvrir sa propre salle de gym, selon CheatSheet.

Elle possède une marque de vêtements.

Cuban dirige la marque de vêtements Coupe cubaine, qui vend «des vêtements de sport haute performance à la mode et à la mode mais abordables», selon le site Web. Certains des vêtements Cuban Fit en vente en ligne incluent le body Glow Girl à 52 $, le débardeur Glow Girl à 32 $ et l’ensemble coupe-vent Elite à 120 $.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Elle travaille dans l’immobilier.

Cuban est impliqué dans une société immobilière appelée Linked Investments. Elle aurait fait un stage dans un cabinet d’avocats après l’université. Cuban aurait fréquenté l’Université Rutgers dans le New Jersey où elle a obtenu son baccalauréat.

Son premier rendez-vous avec 50 Cent était dans un restaurant.

Cuban et 50 ont révélé des détails sur leur premier rendez-vous lors d’un Instagram Live une fois. “La première fois que je suis allé la rencontrer, elle m’a donné une adresse et c’était le restaurant”, a déclaré 50, selon CheatSheet. Cubain est intervenu pour dire: “Il ne venait pas chez moi!” Cubain et 50 ans se sont clairement entendus lors de leur premier rendez-vous !

Lien connexe Lié: Les enfants de 50 Cent : ce qu’il faut savoir sur sa relation avec ses 2 enfants

Elle soutient la grande carrière de 50 Cent.

Cuban a été un soutien majeur à la carrière très réussie de 50. Elle était aux côtés de son homme à la BMF première de la saison 2 le 5 janvier. 50 est producteur exécutif de la série dramatique policière Starz. Cuban était à la première pour célébrer la dernière réalisation des années 50 dans l’industrie.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.