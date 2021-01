La juge de la Haute Cour de Bombay, Pushpa Virendra Ganediwala, a récemment été critiquée pour ses décisions controversées du POCSO.

La Cour suprême aurait retiré sa recommandation de faire de la juge Pushpa V Ganediwala un juge permanent de la Haute Cour de Bombay à la lumière de ses ordonnances controversées sur deux affaires d’agression sexuelle dans un passé récent.

Le verdict de la Haute Cour de Bombay concernant une affaire de tâtonnement d’une mineure a envoyé une onde de choc pour sa déclaration controversée. L’affaire concernait une jeune fille de 12 ans qui aurait été pelotée par un homme de 39 ans en décembre 2016.

Après quatre ans, le banc de Nagpur de la Haute Cour de Bombay, dirigé par le juge Pushpa Ganediwala, a conclu que l’accusé avait attrapé l’enfant mais que cela ne constituait pas une agression sexuelle punissable par POCSO, mais constituait plutôt l’infraction d’outrage à la modestie d’une femme en vertu de l’article 354 de l’IPC. La raison? La jeune fille aurait porté son haut et comme il n’y avait pas de « contact peau à peau », le tâtonnement ne pouvait pas être considéré comme une agression.

Le juge Pushpa Ganediwala du banc de Nagpur de la Haute Cour de Bombay, dans un jugement rendu le 19 janvier, a jugé qu’il doit y avoir «contact peau à peau avec une intention sexuelle» pour qu’un acte soit considéré comme une agression sexuelle. Elle a déclaré dans son verdict que le simple tâtonnement ne relèverait pas de la définition d’agression sexuelle.

La loi POCSO définit l’agression sexuelle comme le fait qu’une personne «ayant des intentions sexuelles touche le vagin, le pénis, l’anus ou le sein de l’enfant ou fait toucher l’enfant au vagin, au pénis, à l’anus ou au sein de cette personne ou de toute autre personne, ou fait tout autre on dit que l’acte avec une intention sexuelle impliquant un contact physique sans pénétration commet une agression sexuelle « . Le tribunal, dans son verdict, a conclu que ce «contact physique» mentionné dans la définition d’agression sexuelle doit être «peau à peau» ou contact physique direct.

Le verdict de Bombay HC a été un choc non seulement pour les survivants, mais aussi pour les experts en sécurité et protection des enfants qui estiment que cette décision crée un précédent «dangereux» pour définir l’agression sexuelle au tribunal.

Mercredi, la Cour suprême a suspendu la décision controversée de la Haute Cour de Bombay d’acquitter un accusé, qui avait déclaré que le contact « peau à peau » était nécessaire pour être qualifié d’agression sexuelle en vertu de la loi POCSO. Le procureur général KK Venugopal a déclaré que l’ordonnance créerait un dangereux précédent.

À la suite du premier incident, le banc de Nagpur de la Haute Cour de Bombay a estimé que «le fait de tenir les mains d’une fille et d’ouvrir la fermeture éclair du pantalon ne relèvera pas de la définition d’agression sexuelle» sous la protection des enfants contre les infractions sexuelles (POCSO ) Loi de 2012. La loi relève plutôt du «harcèlement sexuel» en vertu de l’article 354-A (1) (i) du Code pénal indien, a observé le banc.

La décision a été prononcée par une seule magistrature du juge Pushpa Ganediwala dans le cadre d’un appel pénal contre la condamnation et la peine infligées à un homme de 50 ans pour avoir agressé une fillette de cinq ans.

La Session Court avait déclaré l’homme coupable et jugé qu’il s’agissait d’une «agression sexuelle aggravée» punissable en vertu de l’article 10 du POCSO et l’avait condamné à cinq ans d’emprisonnement rigoureux et à une amende de 25 000 roupies avec une peine d’emprisonnement simple par défaut de six mois.

Cependant, le juge Ganediwala a annulé sa condamnation en vertu des articles 8, 10 et 12 de la loi POCSO, mais l’a déclaré coupable en vertu de l’article 354A (1) (i) IPC, qui est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de trois ans.

Le banc de Nagpur a observé que l’affaire relève du gambit du «harcèlement sexuel» et non de «l’agression sexuelle». « L’infraction de harcèlement sexuel en vertu de l’article 354A (1) (i), qui traite des contacts physiques et des avances impliquant des ouvertures sexuelles non désirées et explicites, est attirée par l’affaire », a-t-il déclaré.

Avant d’être appelé à une renommée « controversée » en 2021, Ganediwala a présidé à d’autres jugements importants dans un passé récent.

Ganediwala est né en 1969 à Paratwada dans le district d’Amravati dans le Maharashtra. Elle détient des diplômes B.Com, LL.B et LL.M. Ganediwala a été nommé juge de district en 2007 et a siégé au tribunal civil de la ville de Mumbai et aux tribunaux de district et de la famille de Nagpur. Plus tard, elle est devenue juge principale du district et des sessions à Nagpur, puis a été nommée greffière générale de la Haute Cour de Bombay.

En 2018, Ganediwala était l’un des nombreux juges dont la nomination à la Haute Cour de Bombay avait été envisagée, mais n’a pas été nommé après que la Haute Cour de Bombay a recommandé de ne pas le nommer. La Cour suprême de l’Inde a accepté les recommandations défavorables de la Haute Cour de Bombay et a décidé de reporter l’examen de sa nomination. En 2019, la nomination de Ganediwala a été reconsidérée, et elle a été nommée juge supplémentaire à la Haute Cour de Bombay.

En 2019, Ganediwala faisait partie d’un banc qui a dirigé une décision importante, qui a souligné que la libération conditionnelle est un droit limité disponible aux détenus, et pas simplement une décision administrative. Notamment, la Cour a également annulé une disposition qui avait interdit aux condamnés du Maharashtra de demander plusieurs libérations conditionnelles en un an. À cet égard, une formation plénière composée des juges PN Deshmukh, Manish Pitale et Pushpa V Ganediwala a annulé une disposition introduite à la règle 19 (2) des Règles pénitentiaires de 1959 en vertu de l’article 59 (5) de la loi sur les prisons de 1894.

Ganediwala a, avec deux autres juges, condamnation à mort commuée à la réclusion à perpétuité dans deux affaires alors qu’il siégeait à la Haute Cour de Bombay, en 2019. Les deux affaires concernaient l’infraction de meurtre.

En septembre 2020, Ganediwala et avec un collègue juge ha entendu un cas concernant la pénurie de lits d’hôpitaux disponibles et des installations de traitement pour les patients atteints de Covid-19 à Nagpur, Maharashtra, et a ordonné au gouvernement de l’État du Maharashtra de mettre à disposition un personnel et des installations suffisants pour le traitement.

Ganediwala aussi rejeté un plaidoyer de faire reporter l’examen d’entrée conjoint (un examen national d’évaluation organisé pour l’admission aux cours d’ingénierie) à la lumière de la pandémie de Covid-19, ainsi que des inondations généralisées dans certaines parties du Maharashtra, mais a demandé aux autorités chargées de l’examen de faciliter les réexamens pour ceux qui n’a pas pu assister à la date d’examen prévue en raison de ces difficultés.

En octobre 2020, Ganediwala et un autre juge ont ordonné aux hôpitaux publics de constituer un panel et soigner une femme enceinte qui s’est vu refuser une consultation à l’hôpital au motif qu’elle avait été testée positive pour Covid-19, et a comparé le traitement des patients atteints de Covid-19 à la discrimination générationnelle, sociale et publique causée par la pratique de l’intouchabilité contre les communautés dalits.

Ganediwala a parlé publiquement sur la nécessité de réduire les affaires pendantes devant les tribunaux de la famille de Mumbai, et a critiqué la police du Maharashtra pour ne pas avoir suffisamment mené d’enquêtes, liant cela à des acquittements dans des affaires pénales.