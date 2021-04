ALL That Glitters: La prochaine star britannique de la joaillerie voit huit bijoutiers talentueux apporter leur A-game avec l’espoir d’une carrière étincelante alors que Katherine Ryan accueille la recherche de la prochaine star britannique de la joaillerie.

La bande dessinée canadienne accueille le spectacle, tandis que les concurrents doivent impressionner deux juges qui connaissent une chose ou deux sur les bijoux de première classe – Solange Azagury-Partridge et Shaun Leane.

Katherine Ryan anime le spectacle aux côtés des juges[/caption]

Qui est le juge de All That Glitters, Shaun Leane?

Shaun Leane est l’un des bijoutiers les plus expérimentés et les plus talentueux du Royaume-Uni.

Né et élevé à Finsbury Park, à Londres, Shaun s’est inscrit à un programme de formation pour les jeunes en création de bijoux au Kingsway Princeton College of Higher Education de Clerkenwell à l’âge de 15 ans.

Visiblement passionné par son métier, il entame ensuite un apprentissage de sept ans chez English Traditional Jewellery dans le quartier londonien de la joaillerie Hatton Garden, où il devient orfèvre de formation classique.

Shaun a plus de deux décennies d’expérience[/caption]

Quelle est la valeur nette de Shaun Leane?

Selon CelebrityWiki.com, Shaun possède une valeur nette comprise entre 1 et 5 millions de dollars.

Il y a 22 ans, en 1999, Leane a fondé Shaun Leane Jewellery, une entreprise qui se targue de produire des collections de bijoux aux côtés de pièces de mode à grande échelle.

L’entreprise vise à combiner l’artisanat traditionnel avec un design moderne et des techniques de conception assistée par ordinateur.

Shaun a régulièrement affirmé qu’il cite l’inspiration des mondes de l’art et de la mode, de l’histoire et de la nature et de la romance dans la littérature et la poésie.

Shaun partage les responsabilités de juge avec Solange Azagury-Partridge?[/caption]

Pour quelles célébrités Shaun Leane a-t-il fait des bijoux?

Shaun a eu son travail porté par un certain nombre de visages célèbres, notamment l’icône de la mode Alexander McQueen.

Après la rencontre du couple en 1992, Shaun finit par travailler sur huit spectacles par an pour McQueen et Givenchy.

Pour l’émission McQueen automne-hiver 2001 What a Merry Go Round, Leane a dû apprendre la taxidermie pour créer des boucles d’oreilles de griffes de faisan serrant des perles de Tahiti.





Le duo a travaillé ensemble pendant 17 ans avant la mort tragique de McQueen en 2010.

Des noms aussi grands que Meghan Markle et Cara Delevingne sont souvent représentés portant les bijoux de Shaun, Jodie Comer arborant également une paire de ses boucles d’oreilles tout en jouant à Villanelle sur Killing Eve.